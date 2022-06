Hacker lấy cắp hàng trăm tỷ đồng của nhiều ngân hàng lớn

Tội phạm nước ngoài đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của một số ngân hàng lớn của Việt Nam để đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng.

Ngày 4/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tin tặc chủ yếu là người Đài Loan. Thủ đoạn của chúng là rà soát lỗ hổng bảo mật, tấn công "leo thang đặc quyền", truy cập trái phép vào hệ thống của máy chủ tại các ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách hàng. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã đề nghị các ngân hàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để khắc phục lỗ hổng bảo mật hệ thống quản trị máy chủ tại các ngân hàng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã khởi tố một nghi phạm người Đài Loan và đang mở rộng xử lý.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có xu hướng gia tăng, có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã phát hiện, xử lý 840 chuyên án, vụ việc liên quan tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng (tăng 42% so với 6 tháng cuối năm 2021); khởi tố 255 vụ án, với 185 bị can.

Một số phương thức, thủ đoạn phổ biến được những kẻ lừa đảo sử dụng là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao sau dịch Covid-19 để quảng cáo, giới thiệu việc làm tại nhà, không mất công di chuyển nhưng phải bỏ tiền tạm ứng vài trăm nghìn để nhận nguyên liệu; tuyển giúp việc theo giờ, cam kết mức tiền 50.000 đồng một giờ với yêu cầu chuyển khoản phí môi giới trước... Sau đó chúng sẽ chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Những kẻ lừa đảo cũng dùng dịch vụ VoIP mạo danh cán bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Điện lực...) để gọi điện cho người dân với nội dung bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến vụ án đang giải quyết và yêu cầu người người dân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Thiếu cảnh giác cùng với tâm lý lo sợ liên quan cơ quan thực thi pháp luật nên đã có nhiều trường hợp chuyển tiền và bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt...

"Chúng còn lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh đa cấp hoặc qua các sản giao dịch ảo như sàn chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản... tự lập hoặc đứng ra làm đầu mối cho sàn giao dịch nước ngoài để lôi kéo khách hàng mở tài khoản giao dịch, từ đó chiếm đoạt tiền đầu tư", ông Xô cho hay.

Phạm Dự