Hacker đặt phòng loạt khách sạn hạng sang với giá 1 xu

Tây Ban NhaMột hacker bị bắt sau khi xâm nhập website thanh toán để đặt các phòng khách sạn hạng sang với giá chỉ một xu (0,01 USD).

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha hôm nay cho biết họ đã bắt nam thanh niên 20 tuổi với cáo buộc thao túng hệ thống thanh toán của một trang web đặt phòng khách sạn, thay đổi quy trình xác thực của nền tảng thanh toán điện tử để những lần đặt phòng của anh ta hiển thị như đã được thanh toán đầy đủ.

Tuy nhiên, thực tế chỉ có khoản tiền tối thiểu 1 xu (0,01 USD) được trừ cho những phòng có giá lên tới 1.200 USD mỗi đêm tại loạt khách sạn hạng sang.

"Cuộc tấn công mạng này được thiết kế đặc biệt nhằm thay đổi hệ thống xác thực thanh toán. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện tội phạm sử dụng phương thức như vậy", cảnh sát cho hay.

Một khách sạn hạng sang ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Guide.Michelin

Cảnh sát cũng cho biết người này còn sử dụng đồ trong tủ lạnh nhỏ tại khách sạn trong thời gian lưu trú và đôi khi rời đi mà không thanh toán hóa đơn. Vào thời điểm bị bắt, anh ta đang lưu trú tại một khách sạn hạng sang ở Madrid, đặt phòng 4 đêm trị giá tổng cộng 4.700 USD. Giới chức cho biết khách sạn thiệt hại hơn 23.500 USD.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một trang web đặt phòng trực tuyến báo cáo hoạt động đáng ngờ vào đầu tháng này.

Ban đầu, các giao dịch dường như được hoàn tất đúng cách, nhưng sự bất thường bị phát hiện vài ngày sau đó, khi nền tảng thanh toán chuyển số tiền thực tế cho các khách sạn đối tác.

Huyền Lê (Theo AFP)