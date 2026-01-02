Hack website chính phủ để chứng minh năng lực nhận visa cao cấp

Một người Anh vừa được cấp loại visa hiếm nhất của Australia - thường chỉ dành cho người đoạt giải Nobel và vận động viên Olympic, sau khi hack thành công website chính phủ.

Jacob Riggs, đến từ Bexley, London, tự nhận mình là một "hacker có đạo đức" và đã đặt mục tiêu đạt được visa thường trú Đổi mới Quốc gia (Visa 858), hay còn gọi là Visa Tài năng Toàn cầu, của Australia. Đây là loại visa có tỷ lệ thành công của người nộp đơn là dưới 1%.

Để chứng minh năng lực, người đàn ông 36 tuổi này đã hack được hệ thống cấp visa và trong quá trình đó, anh này đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng.

Chỉ mất vài giờ và trong sự thoải mái tại nhà riêng, Jacob Riggs đã xác định được lỗi đó, và nhờ vậy anh đã được Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) khen ngợi.

Phát hiện này đã chứng minh kỹ năng kỹ thuật và sự tận tâm của Riggs trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Australia.

Jacob Riggs là một chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng và nhà nghiên cứu bảo mật, người đã được cấp visa 858 của Australia.

"Nếu visa 858 yêu cầu bất cứ điều gì, tôi đã chứng minh giá trị công việc của mình thực sự đánh được chính phủ công nhận, bằng cách giúp bảo vệ quốc gia đang đánh giá đơn xin visa cư trú của tôi", anh nói.

Sau khi đột nhập hệ thống, Riggs, giám đốc an ninh thông tin toàn cầu của một nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) lớn, đã được cấp quyền cư trú đầy đủ tại Australia.

Hiện anh ấy chuẩn bị chuyển đến Sydney để làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng.

"Mặc dù tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc này đối với đơn xin visa của mình, nhưng tôi thấy đó chỉ như một cuộc đánh giá an ninh thông thường và chỉ đơn giản áp dụng phương pháp mà tôi vẫn sử dụng trong công việc", chuyên gia này cho biết.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Australia vẫn là mục tiêu hấp dẫn đối với các tội phạm mạng. Các cơ quan chính phủ liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công, trong khi các tổ chức tư nhân đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Trung bình cứ 6 phút, Trung tâm An ninh mạng nước này lại nhận được một cuộc gọi báo cáo của nạn nhân của tấn công mạng.

Báo cáo Tội phạm mạng ở Australia 2024 của Viện Tội phạm học nước này cho thấy người Australia thiệt hại ít nhất 12,5 tỷ AUD.

47% người Australia đã từng trải qua ít nhất một hình thức tội phạm mạng trong năm, với các hành vi lạm dụng, quấy rối trực tuyến (27%), đánh cắp, giả mạo danh tính (22%); phần mềm độc hại (21%) và lừa đảo trực tuyến (10%) là những hình thức phổ biến nhất.

Visa Tài năng Toàn cầu 858 là visa thường trú Australia dành cho những người nhập cư tài năng xuất chúng, là những nhà lãnh đạo hoặc những người có tiềm năng trở thành lãnh đạo trong các lĩnh vực như nghiên cứu, công nghệ, đổi mới và nghệ thuật, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc làm và năng suất của Australia.

Để đủ điều kiện, bạn cần có thành tích được quốc tế công nhận, thu nhập cao hoặc lời mời làm việc, khả năng tiếng Anh tốt và thư đề cử từ một cá nhân hoặc tổ chức người Australia đủ điều kiện trong lĩnh vực đó.

Hải Thư (Theo ACSC, Metro, Home Affair Au)