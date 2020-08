Hachinet tuyển 1.000 lập trình viên giữa mùa Covid-19

Mới đây, Hachinet - startup chuyên cung cấp giải pháp phần mềm, xây dựng đội ngũ Offshore tại Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng FUNiX trong đào tạo và tuyển dụng. Thỏa thuận khẳng định sự gắn kết giữa đơn vị đào tạo và doanh nghiệp trên hành trình tìm lời giải cho bài toán nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao.

Hachinet và FUNiX hợp tác chiến lược, cùng chung tay giải quyết bài toán nhân sự CNTT chất lượng cao.

Hợp tác cùng FUNiX, Hachinet đánh giá cao tiềm năng của mô hình đào tạo CNTT trực tuyến mà FUNiX đang đi tiên phong. Công ty cũng tin tưởng và mong muốn tiếp nhận được những ứng viên tiềm năng từ FUNiX.

Cụ thể, Hachinet sẵn sàng đón nhận sinh viên FUNiX đáp ứng các yêu cầu của công ty đến thực tập và làm việc tại bất cứ trụ sở nào, hoặc phái cử nhân sự đến các nước như Thái Lan, Singapre, Malaysia... Công ty cũng cam kết cử các chuyên gia tham gia đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo cũng như trực tiếp hướng dẫn sinh viên FUNiX trong quá trình học tập. Từ đó, doanh nghiệp và đơn vị đào tạo có thể mang đến cho sinh viên cơ hội vừa học vừa làm nhằm nhận ra cái "cần" và "đủ", sớm có thể làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo CEO Hachinet - anh Trần Huy Hoàng, hợp tác nằm trong những nỗ lực của Hachinet nhằm thực hiện mục tiêu mà công ty đã đề ra - làm cầu nối mang trí tuệ Việt Nam ra đấu trường quốc tế để học hỏi và phát triển xây dựng lên những sản phẩm là các phần mềm tối ưu và mạnh mẽ. Để thực hiện mục tiêu ấy, giống như nhiều doanh nghiệp CNTT hiện nay, Hachinet phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có rào cản về mặt số lượng cũng như chất lượng nhân sự IT ở Việt Nam.

Hachinet có môi trường làm việc đa quốc gia, mở ra cơ hội cọ xát quốc tế cho các lập trình viên.

"Để giải quyết rào cản này, ngoài các hoạt động hợp tác đào tạo, tuyển dụng như với FUNiX, Hachinet còn ra mắt sàn tuyển dụng IT kết nối giữa các Headhunter chuyên và bán chuyên với các doanh nghiệp tuyển dụng IT - Sàn tuyển dụng IT Devwork.vn. Nhờ đó công ty luôn giữ được mức tăng trưởng nhanh và tốc độ hàng năm", anh Trần Huy Hoàng, CEO Hachinet khẳng định.

Đại diện Hachinet cũng cho biết, bất chấp khủng hoảng Covid-19, công ty này dự kiến tuyển mới 500 đến 1000 lập trình viên trong vòng một năm tới. Ngoài kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lập trình, công ty tìm kiếm các ứng viên có tinh thần chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các kiến thức công nghệ mới liên quan tới công việc. Bên cạnh đó, công ty cũng đánh giá cao ứng viên có khả năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm và ngoại ngữ... để phục vụ công việc.

Từ bốn nhân sự khi mới thành lập, sau hai năm, Công ty cổ phần Thương mại giải pháp Hachinet hiện có gần 90 nhân sự với bốn văn phòng tại Hà Nội, Vinh, Nhật Bản và Mỹ. Là doanh nghiệp đa quốc gia, các đối tác tin cậy của công ty này đến từ Nhật Bản, Mỹ, Singapore và Thái Lan. Trong nước, công ty là đối tác làm việc với các tập đoàn viễn thông, ngân hàng nội địa và doanh nghiệp làm việc với chính phủ nhằm sản xuất ra hệ thống chính phủ số, chính phủ điện tử , hệ thống tiếp dân online... Với môi trường làm việc quốc tế, các lập trình viên tại Hachinet có nhiều cơ hội cọ xát với chuyên gia nước ngoài, nâng cao tay nghề và trải nghiệm nghề nghiệp.

Quỳnh Anh