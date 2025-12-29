Habanos Specialist ra mắt cửa hàng flagship tại TP HCM

Habanos Specialist khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại TP HCM, mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm tập trung cho các sản phẩm, phụ kiện cao cấp...

Cửa hàng có vị trí tại số 23-25 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, khai trương ngày 21/11. Theo đại diện ban lãnh đạo, dịp này cũng đánh dấu 6 năm Habanos Specialist hiện diện tại Việt Nam, cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng của thương hiệu tại thị trường.

Ban giám đốc Golden Phoenix Vietnam và Avanti-Group: ông Sami Alrayhani, Giám đốc Avanti-Group; bà Thủy Kot - Tổng giám đốc Golden Phoenix Vietnam; bà Daria Spitsyna, Giám đốc phát triển kinh doanh Avanti-Group thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cùng các khách mời vinh dự. Ảnh: Habanos Specialist

Cửa hàng flagship mới được thiết kế với không gian ba tầng, tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm phụ kiện cao cấp. Khu vực tầng trệt và tầng một phục vụ mua sắm, trong khi tầng trên cùng là không gian thưởng thức đồ uống, ẩm thực Cuba, hướng tầm nhìn ra khu trung tâm thành phố.

Ca sĩ Thảo Trang, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung tham dự sự kiện cùng nhiều người nổi tiếng khác. Ảnh: Habanos Specialist

Không gian cửa hàng được định hướng là điểm đến dành cho khách hàng tìm kiếm các sản phẩm quà tặng cao cấp. Nơi đây còn bố trí khu vực riêng cho thương hiệu S.T. Dupont với các sản phẩm bật lửa, bút ký và phụ kiện da. Mỗi lựa chọn được tư vấn theo nhu cầu cá nhân, nhằm phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và tặng quà khác nhau.

Không gian cửa hàng mới. Ảnh: Habanos Specialist

Ngoài là điểm mua sắm, Habanos Specialist được phát triển như không gian trải nghiệm dành cho khách hàng. Lounge tầng hai có tầm nhìn rộng ra khu trung tâm TP HCM, phù hợp cho các buổi gặp gỡ, thưởng thức đồ uống hoặc ngắm cảnh thành phố vào những thời điểm đặc biệt trong năm. Với sức chứa khoảng 40 khách, không gian này đáp ứng nhu cầu tổ chức các buổi kết nối, tiệc nhỏ hoặc sự kiện riêng tư trong không khí trang nhã và ấm cúng. Thực đơn đồ uống tập trung vào các dòng whisky chọn lọc, kết hợp cùng món ăn nhẹ, góp phần hoàn thiện trải nghiệm cho khách tham quan, sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Habanos Specialist đã ra mắt cửa hàng flagship tại Nha Trang vào ngày 21/12, đặt tại tầng G, Khách sạn Ariyana Nha Trang, số 18 Trần Hưng Đạo. Cửa hàng nằm gần bãi biển, thuận tiện cho khách hàng kết hợp trải nghiệm mua sắm và thư giãn. Không gian được thiết kế hướng đến việc mang lại cảm giác thoải mái, nơi các sản phẩm Habanos được thưởng thức trong môi trường gần gũi với thiên nhiên biển. Thông qua dịch vụ chuyên nghiệp từ đội ngũ Habanos Specialist, cửa hàng hướng tới đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm và phong cách sống của khách hàng tại khu vực du lịch biển.

Hoàng Đan