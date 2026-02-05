Haaland và Salah đóng thuế nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Erling Haaland và Mohamed Salah hiện dẫn đầu danh sách đóng thuế cho ngân khố Anh năm 2025, với tổng cộng gần 43 triệu USD.

Lần đầu tiên một bản danh sách ước tính số tiền thuế mà các cầu thủ Ngoại hạng Anh phải nộp được công bố bởi báo Anh Sunday Times, dựa trên báo cáo của Bộ Tài chính nước này. Theo đó, khoản tiền thu về trong năm 2025 từ 10 ngôi sao dẫn đầu danh sách này lên đến hơn 137 triệu USD.

Haaland và Salah đóng góp nhiều nhất, với lần lượt 23 triệu USD và gần 20 triệu USD. Qua đó, thu nhập của hai tiền đạo này cũng được hé lộ.

Siêu sao của Man City hiện hưởng lương cơ bản khoảng 683.000 USD mỗi tuần. Trong khi, ngôi sao Ai Cập nhận 546.000 USD từ Liverpool. Cả hai còn nhận thêm ít nhất 13,7 triệu USD mỗi người trong năm từ các khoản thưởng và bản quyền hình ảnh.

Salah và Haaland đóng góp cả thảy gần 43 triệu USD tiền thuế cho ngân khố Anh trong năm 2025. Ảnh: Premier League

Casemiro - tiền vệ Brazil sẽ rời Man Utd cuối mùa này, và Raheem Sterling – người vừa chia tay Chelsea, lần lượt đứng tiếp theo trong danh sách khi đã đóng góp 15 và 13,4 triệu USD. Cựu sao Real Madrid hiện lĩnh lương tuần gần 478.000 USD ở Old Trafford.

Sterling cũng là cầu thủ duy nhất mang quốc tịch Anh trong nhóm 10 nhân vật có thu nhập cao nhất giải đấu. Anh từng gặp sự cố hy hữu vì bị một thợ sửa xe làm rò rỉ bảng lương trên mạng xã hội sau khi để quên giấy tờ trên xe. Trong thời gian còn ở Chelsea, tiền đạo này "bỏ túi" khoảng 444.000 USD mỗi tuần.

Với 13,3 triệu USD tiền thuế nộp vào ngân khố Anh năm qua, Virgil van Dijk đứng thứ năm trong danh sách. Theo Sunday Times, anh là hậu vệ được trả lương cao nhất châu Âu, dù con số chính xác không được tiết lộ.

Đồng xếp sau cầu thủ người Hà Lan là bộ đôi tuyển thủ Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes và Bernardo Silva, khi mỗi người cùng nộp 12,3 triệu USD tiền thuế trong 2025. Trong đó, mức lương tuần của tiền vệ đang khoác áo Man City được công bố là gần 410.000 USD.

Một ngôi sao khác của Man City xếp thứ tám trong danh sách là Omar Marmoush, người cập bến Man City cách đây một năm từ Eintracht Frankfurt, với 12 triệu USD nộp thuế. Chốt top 10 là bộ đôi tiền đạo Arsenal - Gabriel Jesus và Kai Harvertz - với lần lượt 10,8 và 10,7 triệu USD.

Thông thường, các cầu thủ tại giải hạng Nhất và Ngoại hạng Anh nhận phần lớn thu nhập dưới dạng lương tháng. Khoản này được đánh thuế thu nhập và bảo hiểm quốc gia tương tự hàng triệu lao động khác tại xứ sở sương mù.

Báo Sunday Times dẫn lời một kế toán giấu tên đang đại diện cho hơn 100 cầu thủ, rằng các con số thu nhập của giới này được công bố trên báo chí hay các trang web thể thao uy tín về cơ bản là chính xác.

"Tuy nhiên, đó thường chỉ là lương cơ bản", nguồn tin này cho biết. "Chúng chưa bao gồm các khoản tiền lót tay hoặc các khoản thưởng dựa trên thành tích, ví dụ khi đội bóng lọt vào Champions League. Ngoài ra, giới cầu thủ còn có thu nhập từ bản quyền hình ảnh, như việc bán áo đấu hoặc các vật phẩm lưu niệm mang tên tuổi của họ". Ước tính, những khoản thu nhập tăng thêm này dao động từ 6 đến 14 triệu USD dựa theo tên tuổi.

Việc tư vấn thuế cho các ngôi sao Ngoại hạng Anh cũng có những nét đặc thù. Vị cố vấn này cho biết thêm: "Nhiều cầu thủ chỉ muốn trao đổi qua WhatsApp. Khi bạn gửi tin nhắn báo số tiền thuế phải nộp, họ thường chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc và không phải lúc nào đó cũng là biểu tượng ngón tay cái tán đồng".

Trong nhiều năm, các cầu thủ ở bóng đá Anh đã thành lập công ty riêng để nhận tiền bản quyền hình ảnh. Cấu trúc này giúp tối ưu hóa thuế vì thu nhập doanh nghiệp chỉ chịu mức thuế tối đa 25%, hoặc thuế cổ tức 39,35%, thay vì mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất là 45%.

Trên thực tế, việc lập công ty còn giúp khấu trừ các chi phí hợp lệ và điều phối dòng tiền để hưởng mức thuế suất thấp hơn. Một số cầu thủ thậm chí còn đặt trụ sở công ty tại các quốc gia có mức thuế thấp hơn Anh. Không chỉ giới cầu thủ, các CLB cũng được hưởng lợi vì hình thức này giúp giảm đáng kể hóa đơn bảo hiểm quốc gia của họ.

Phó Giáo sư chuyên ngành tài chính bóng đá Kieran Maguire tại Đại học Liverpool, nhận định rằng một số cầu thủ coi khoản tiền này như một quỹ hưu trí. "Người thì dùng công ty để xây dựng danh mục đầu tư bất động sản, kẻ lại đưa người thân vào làm cổ đông hoặc giám đốc để phân tán thu nhập một cách hợp pháp", ông cho biết.

Những dàn xếp này từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng giữa giới cầu thủ, CLB và Cơ quan Thuế vụ Anh (HMRC). Trước đây, HMRC thường chấp nhận tối đa 20% thu nhập của cầu thủ được phân bổ vào bản quyền hình ảnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves của Anh đang tỏ thái độ cứng rắn hơn, khi tuyên bố sẽ xem xét đánh thuế thu nhập từ bản quyền hình ảnh với tỷ lệ tương tự tiền lương. Quy định này sẽ được đưa vào Dự luật Tài chính 2026-2027 và có hiệu lực từ ngày 6/4/2027.

Chiến dịch siết chặt của Bộ trưởng Tài chính Anh sẽ khiến khoản đóng thuế của giới sao số Ngoại hạng Anh tăng thêm hàng triệu USD. Câu hỏi đặt ra là liệu điều này có khiến giải đấu trở nên kém hấp dẫn trong mắt các ngôi sao, hay các CLB sẽ phải bù đắp bằng mức lương cao hơn nữa và cuối cùng, người hâm mộ sẽ là bên chịu thiệt khi giá vé bị đẩy lên cao? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước.

Hoàng Thông (theo Sunday Times)