Haaland từ chối phim Netflix để giữ bí mật

Tiền đạo Erling Haaland không đồng ý cho Netflix thực hiện bộ phim tài liệu về nghệ thuật ghi bàn để giữ bí mật cá nhân.

Theo báo Anh Sportmail, Netflix bị hấp dẫn bởi sự thành công của "Quarterback" - loạt phim dài tám tập phát hành vào tháng 7/2023 giới thiệu về cuộc sống của ba tiền vệ NFL trong mùa giải năm 2022.

"Quarterback" đã ghi lại tỉ mỉ cuộc sống của các ngôi sao NFL Patrick Mahomes, Kirk Cousins và Marcus Mariota, với những khoảnh khắc thân mật với gia đình, bạn bè, HLV cả trong và ngoài sân. Họ cũng đã công bố kế hoạch cho mùa thứ hai của "Quarterback", có tựa đề "Receiver" dự kiến ra mắt vào mùa hè này.

Theo đó, Netflix muốn sản xuất bộ phim tài liệu có nội dung tương tự tập trung vào các tiền đạo bóng đá, cụ thể là nghệ thuật ghi bàn. Bộ phim này dự kiến sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện nơi hậu trường, giống như "Quarterback", hé lộ cho người hâm mộ những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống của những tiền đạo hàng đầu. Một trong những người được nhắm đến là Erling Haaland.

Haaland tăng tốc sau cú trượt chân ngã của Kristoffer Ajer để ghi bàn giúp Man City hạ Brentford 1-0 ở trận đá bù vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 20/2. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Haaland được cho đã từ chối góp mặt khi được tiếp cận. Theo Goal, anh muốn giữ các bí mật cá nhân, và đây là bước thụt lùi lớn với các nhà làm phim khi đây là tiền đạo hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

Haaland từng ghi 29 bàn trong 27 trận cho Salzburg và 86 bàn trong 89 trận cho Dortmund. Tiền đạo Na Uy đến Man City mùa trước với giá 63 triệu USD và lập tức bùng nổ. Anh 52 bàn qua 53 trận trên mọi đấu trường, giúp Man City đoạt ba danh hiệu Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA, cùng nhiều kỷ lục. Mùa này, dù có quãng nghỉ mười trận vì chấn thương bàn chân, Haaland vẫn có 29 bàn trên mọi đấu trường, gồm 18 bàn tại Ngoại hạng Anh và sáu ở Champions League.

Netflix cũng tiếp cận Ollie Watkins của Aston Villa và Mohamed Salah của Liverpool với đề xuất tương tự Haaland, nhưng bộ đôi này chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Watkins ghi 16 bàn, 10 kiến tạo qua 29 trận, còn Salah có 15 bàn, chín kiến tạo sau 22 trận.

Arsenal - CLB đang giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh - không có cầu thủ nào hiện nằm trong tầm ngắm của Netflix. Bukayo Saka là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Arsenal với 13 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Nếu loạt phim về tiền đạo Ngoại hạng Anh vẫn được triển khai, quá trình quay phim dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu mùa giải 2024-2025 vào tháng 8 với ngày phát hành dự kiến vào mùa thu năm 2025. Bộ phim tài liệu được đề xuất này sẽ góp phần làm tăng thêm sự gia tăng gần đây của loạt phim về chủ đề bóng đá.

Bộ phim tài liệu "All or Nothing" của Amazon Prime đi đầu trong lĩnh vực này, mang đến cái nhìn sâu sắc về các CLB bóng đá nổi tiếng trên toàn thế giới, gồm Man City, Tottenham, Arsenal ở Ngoại hạng Anh, Juventus ở Serie A và các đội tuyển quốc gia như Brazil và Đức.

Hồng Duy