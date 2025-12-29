Haaland trưởng thành thế nào trong năm 2025?

Theo các chuyên gia bóng đá Na Uy, tiền đạo Erling Haaland đã trải qua năm 2025 với nhiều thay đổi về vai trò, lối chơi cũng như hình ảnh ngoài sân cỏ.

Trong năm nay, thế giới bóng đá chứng kiến Haaland xô đổ nhiều kỷ lục. Ở cấp CLB, anh trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh chạm mốc 100 bàn, chỉ qua 111 trận. Trước đó, Haaland cũng là người nhanh nhất đạt 50 bàn với 48 trận, giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh với 36 bàn, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong mùa ra mắt giải đấu, cũng với 36 bàn.

Ở đội tuyển, Haaland đã đạt mốc 55 bàn sau 48 trận. Tại vòng loại World Cup 2026, anh từng ghi năm bàn trong trận thắng Moldova 11-1, và ba bàn qua hai lượt trận thắng Italy với tổng tỷ số 7-1. Những kết quả này giúp Na Uy giành vé dự World Cup lần đầu sau 28 năm.

Haaland (phải) ghi bàn đầu tiên cho Man City vào lưới Fulham, trong trận thắng 5-4 trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh tối 2/12/2025. Ảnh: Reuters

Vì thế, Haaland lần thứ tư liên tiếp đứng đầu danh sách 100 ngôi sao thể thao lớn nhất Na Uy do tạp chí VG bình chọn. Các chuyên gia được phỏng vấn đều mô tả năm nay là phiên bản "trưởng thành và tự tin hơn" của tiền đạo 25 tuổi.

"Haaland giống như một kỳ thủ cờ vua trên sân bóng", chuyên gia Jan Age Fjortoft đánh giá, và chỉ ra việc ngôi sao đồng hương luôn đọc trước tình huống, nhận diện khoảng trống và di chuyển sớm hơn đối thủ, qua đó tạo lợi thế trong những thời điểm quyết định - giống như toan tính của một kỳ thủ trên bàn cờ.

Theo Fjortoft, năm 2025 càng đặc biệt vì nó cắt ngang hai mùa giải Ngoại hạng Anh với những hoàn cảnh trái ngược. "Mùa trước, Man City chơi khá tệ, không phản công, không tạt bóng, nhưng Haaland vẫn ghi 34 bàn", ông nói. "Sang mùa này, Haaland tiếp tục chơi xuất sắc, đóng vai trò trung tâm ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia".

Cha của Erling, cựu cầu thủ Alf-Inge Haaland, cũng xác nhận con trai đã trải qua "một năm với những thử thách mới và các cột mốc quan trọng trên sân". Ông nhấn mạnh một dấu mốc khác trong năm nay, khi con trai đã vào nhóm đội trưởng Man City và được trao nhiều trách nhiệm hơn. "Vai trò này gắn liền với sự phát triển toàn diện của Haaland cả trong lẫn ngoài sân", cựu tiền vệ 53 tuổi nói.

Alf-Inge cho rằng sự thay đổi này đến từ việc con trai đã tập trung vào các chi tiết nhỏ trong quá trình tập luyện và thi đấu. "Erling chú trọng kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý", ông nói. "Dù ở giai đoạn bay cao hay khó khăn, sung sức hay mệt mỏi, thằng bé luôn làm những gì nó cho là đúng để cải thiện. Con trai tôi vẫn còn dư địa để tiến xa hơn".

Haaland trong họp báo của Man City ở Manchester, ngày 4/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo Fjortoft, những cuộc thảo luận hiện tại không chỉ dừng ở việc Haaland là VĐV giỏi nhất Na Uy, mà còn là vị trí của anh trong bóng đá thế giới. "Lúc này có thể xem Haaland đồng hạng nhất với Kylian Mbappe", ông nói.

Chuyên gia Lars Tjaernas thì cho biết năm 2025 là giai đoạn Haaland phát triển nhiều nhất về các khía cạnh chuyên môn. "Đây là năm tôi thấy Haaland cải thiện nhiều phần trong lối chơi nhất, so với tất cả năm tôi theo dõi cậu ấy", ông Tjaernas nói.

Ông cùng Fjortoft chỉ ra bốn điểm tiến bộ rõ rệt của Haaland, gồm khả năng sử dụng chân phải với kỹ thuật và độ chính xác cao hơn, cải thiện không chiến về thời điểm bật nhảy và kỹ thuật, tiến bộ khi đá làm tường, giữ bóng và chuyền hỗ trợ, cùng sự kiên nhẫn trong lối chơi. "Cậu ấy dám 'biến mất' trong một số thời điểm mà không mất tập trung", Fjortoft nói. "Cậu ấy củng cố những điểm mạnh vốn có, đặc biệt là khả năng di chuyển không bóng và đọc trước các tình huống".

Bên cạnh chuyên môn, Haaland cũng thể hiện những khía cạnh cá nhân rõ nét hơn trong năm 2025. Anh lập kênh YouTube riêng và thường xuyên đăng tải hình ảnh đời sống thường ngày trên mạng xã hội.

Khi được hỏi vì sao con trai cởi mở hơn, Alf-Inge trả lời: "Giống như mọi người, Erling thích làm những điều thằng bé thích. Nó muốn khám phá các khả năng trên nền tảng YouTube. Điều đó mang lại năng lượng cho Erling và có thể giúp người xem cảm thấy thú vị".

Cũng theo ông, việc con trai được nhìn nhận là chín chắn và tự tin hơn phản ánh đúng con người tiền đạo sinh năm 2000. "Sự thay đổi này là kết quả của việc Erling lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn và có cơ hội tham gia những điều khác biệt so với các khuôn mẫu truyền thống", ông nói.

Nhà báo Jonathan Liew của Guardian thì nhận xét: "Ngoài sân cỏ, Haaland đem lại cảm giác trưởng thành, hài hước và có nhận thức tốt. Cậu ấy đủ tự tin để mở cửa cho thế giới bước vào".

Theo Liew, việc Haaland sẵn sàng chia sẻ về chế độ ăn uống và tập luyện, kèm những phát biểu mang tính cá nhân, vì điều này giúp anh và người hâm mộ xích lại gần nhau hơn.

Hoàng An (theo VG)