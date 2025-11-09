Haaland: 'Tôi đang đạt phiên bản tốt nhất'

AnhTiền đạo Man City Erling Haaland khẳng định đang đạt phong độ cao chưa từng có trong 10 năm sự nghiệp.

"Tôi khởi đầu tốt và cảm thấy tuyệt vời", Haaland nói trên Sports Mail về phong độ đầu mùa giải 2025-2026. "Tôi đang là phiên bản tốt nhất của mình. Để duy trì phong độ, tôi cần duy trì tâm thế đúng đắn, phục hồi tốt, chăm sóc bản thân và ăn những thứ tốt cho sức khỏe".

Haaland khởi nghiệp từ năm 2015 tại Bryne, ở giải hạng Tư Na Uy. Qua 10 năm, anh đã ghi 297 bàn trong 360 trận cấp CLB và 51 bàn qua 46 trận cấp đội tuyển. Trong đó, tính riêng từ đầu mùa 2025-2026, Haaland ghi 27 bàn qua 17 trận cho Man City và đội tuyển Na Uy, đạt tỷ lệ lập công cao nhất sự nghiệp.

Haaland nhảy lên dứt điểm trong trận Man City thắng Dortmund 4-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 5/11. Ảnh: Reuters

Ngày 9/11, khi Man City tiếp Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, HLV Guardiola sẽ kỷ niệm trận cầm quân thứ 1.000 trong sự nghiệp. Đây chính là dịp để Haaland tri ân ông thầy. Dưới trướng nhà cầm quân người Tây Ban Nha, anh đã ghi 142 bàn qua 160 trận, giành một loạt danh hiệu, trong đó có hai Ngoại hạng Anh và một Champions League.

"Ông ấy sắp xếp các tình huống ghi bàn và chỉ cho tôi cách di chuyển. Pep là một thiên tài", chân sút 25 tuổi nói. "Sự tận tâm và làm việc chăm chỉ là lý do ông ấy giành được nhiều danh hiệu".

Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh ở sáu trong tám mùa gần nhất, còn Liverpool đăng quang hai mùa còn lại. Nhưng mùa này, cả hai khởi đầu không tốt. Hiện, Man City xếp thứ hai với 19 điểm sau 10 trận, chỉ hơn Liverpool một điểm.

Vì vậy, ngoài ý nghĩa cạnh tranh vị trí thứ hai, hai đội đều cần chiến thắng để tránh bị đội dẫn đầu Arsenal bỏ xa. "Chúng tôi cần phải sẵn sàng vì đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng" Haaland nói. "Những năm qua, cuộc cạnh tranh giữa Man City và Liverpool rất tuyệt vời. Chúng tôi thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn và chiến đấu cho chức vô địch. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất".

Thanh Quý (theo Daily Mail)