Haaland thưởng thức ẩm thực Paris cùng bạn gái

PhápErling Haaland đưa bạn gái Isabel Johansen đi thưởng thức bữa tối tại Paris, ngay sau lễ trao Quả Bóng Vàng.

Tối 30/10, ngay sau khi dự lễ trao Quả Bóng Vàng tại nhà hát Chatelet, Haaland và Johansen tới một nhà hàng ở Paris. Lúc này, Johansen vẫn diện chiếc váy màu vàng hồng lấp lánh, còn Haaland trông bảnh bao trong bộ vest đen. So với lúc dự buổi lễ, khác biệt duy nhất là tiền đạo của Man City để xõa tóc.

Haaland và bạn gái tới nhà hàng ở Paris tối 30/10. Ảnh: Splash

Đôi trai tài gái sắc gặp nhau qua bóng đá khi còn chơi cho đội trẻ Bryne ở quê nhà Na Uy. Lớn lên cùng nhau, nhưng phải đến khi Haaland chuyển sang Dortmund, cả hai mới hẹn hò. Họ thường cùng nhau ăn tối và mua sắm ở những nơi công cộng.

Haaland và bạn gái có mặt tại Paris chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc trận derby Manchester tối 29/10. Trong buổi lễ tại nhà hát Chatelet, tiền đạo 23 tuổi giành giải Gerd Muller tôn vinh Vua phá lưới. Mùa 2022-2023, Haaland ghi 56 bàn trong 57 trận cho CLB và đội tuyển, bao gồm 52 bàn cho Man City. Anh cũng giúp Man City giành cú ăn ba Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA.

Haaland vượt qua Kylian Mbappe, Harry Kane và Lionel Messi để giành giải Gerd Muller. Tuy nhiên, ở giải quan trọng nhất - Quả Bóng Vàng, tiền đạo người Na Uy về thứ hai sau Messi. Cầu thủ 36 tuổi người Argentina giành Quả Bóng Vàng thứ tám sau khi dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch World Cup.

Khi Ban tổ chức chiếu video 56 bàn của Haaland, người dẫn chương trình Didier Drogba đã thuyết phục sao Man City mừng bàn theo kiểu của anh, hoặc của Gary Lineker, người trao danh hiệu, sau lần lập công tới. Tuy nhiên, chưa rõ Haaland có làm như vậy trong trận Man City - Bournemouth tối 4/11.

Haaland và bạn gái dự lễ trao Quả Bóng Vàng tại Paris tối 30/10. Ảnh: EPA

Quả Bóng Vàng 2023 do tạp chí France Football (Pháp) tổ chức bầu chọn. Quyền bỏ phiếu thuộc về 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia dẫn đầu bảng tổng sắp FIFA. Mỗi nhà báo chọn tối đa năm cầu thủ từ 30 ứng cử viên. Trong mỗi lá phiếu, cầu thủ dẫn đầu nhận được sáu điểm, cầu thủ xếp thứ hai có bốn điểm, cầu thủ xếp thứ ba có ba điểm, cầu thủ xếp thứ tư có hai điểm và cầu thủ xếp cuối có một điểm. Cầu thủ có tổng điểm cao nhất từ 100 lá phiếu sẽ giành chiến thắng. Theo kết quả công bố tối 30/10, Messi dẫn đầu, ngay trên Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne và Rodri.

Haaland nhiều khả năng sẽ "phục hận" Messi tại giải The Best của FIFA. Giải này tính thời gian bỏ phiếu từ sau World Cup đến tháng 8/2023, khác với từ trước World Cup đến tháng 8 của Quả Bóng Vàng. FIFA sẽ công bố giải The Best vào đầu năm 2024.

Thanh Quý (theo Sun)