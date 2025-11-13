Haaland sút phạt đền tệ nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu

Na UyTiền đạo Man City và tuyển Na Uy có tỷ lệ sút phạt đền thành công thấp nhất trong nhóm cầu thủ tinh hoa tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Trong 12 quả phạt đền gần nhất, Haaland thành công bảy lần, tương đương 58,3%. Theo hãng thống kê Sofascore, trong cùng giai đoạn tại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Italy), ngôi sao của Man City có tỷ lệ thành công thấp nhất.

Khảo sát được thực hiện với những cầu thủ sút thực hiện ít nhất 10 quả phạt đền.

Haaland sút hỏng phạt đền trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 9/11/2025. Ảnh: PA

Harry Kane, tiền đạo của Bayern Munich và tuyển Anh, dẫn đầu khi thực hiện thành công 21 trong 22 lần, đạt tỷ lệ 95,5%. Xếp thứ hai là Ante Budimir (CLB Osasuna), Mohamed Salah (Liverpool) và Mikel Oyarzabal (Sociedad) với 92,3%. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Hakan Calhanoglu (Inter, 85,7%), Jonathan David (Lille và Juventus, 83,3%), Kylian Mbappe (Real Madrid, 78,9%), Serhou Guirassy (Dortmund, 78,6%), Mason Greenwood (Marseille, 78,6%).

Thực tế, ở giai đoạn trước đó, Haaland khá có duyên trên chấm 11m. Anh thực hiện thành công 45 trong 50 quả, đạt tỷ lệ 90%. Tổng cộng từ đầu sự nghiệp, Haaland đạt 83,9%, con số được cho là vẫn đáng tin cậy.

Thất bại trong khâu sút phạt đền của Haaland tăng lên đúng lúc đang đạt phong độ cao nhất sự nghiệp. Từ đầu mùa 2025-2026, tiền đạo 25 tuổi ghi 28 bàn trong 18 trận cho Man City và tuyển Na Uy. Nếu duy trì tỷ lệ lập công tốt như hiện nay, anh hoàn toàn có thể vượt qua thành tích 52 bàn trong 53 trận cho Man City mùa 2022-2023 hay 41 bàn trong 41 trận cho Dortmund mùa 2020-2021.

HLV tuyển Na Uy, Stale Solbakken cũng khẳng định ông vẫn tin tưởng vào khả năng dứt điểm của Haaland. Khi đội nhà được phạt đền, ông sẽ để học trò tự quyết định có thực hiện hay không.

Tuyển Na Uy hiện dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup khu vực châu Âu, với 18 điểm sau sáu trận, hơn Italy ba điểm. Nếu thắng Estonia trên sân nhà ngày 13/11, Haaland và đồng đội sẽ chạm một tay vào vé dự vòng chung kết. Khi đó, với lợi thế hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +10), họ chỉ cần thua Italy không quá đậm trong trận cuối là đủ giữ vị trí dẫn đầu.

12 quả phạt đền gần nhất của Haaland

24/8/2024: vào lưới Ipswich tại Ngoại hạng Anh

5/11/2024: hỏng trước Sporting tại Champions League

26/11/2024: vào lưới Feyenoord tại Champions League

26/12/2024: hỏng trước Everton tại Ngoại hạng Anh

11/2/2025: vào lưới Real Madrid tại Champions League

15/3/2025: vào lưới Brighton tại Ngoại hạng Anh

30/3/2025: hỏng trước Bournemouth ở Cúp FA

25/5/2025: vào lưới Fulham tại Ngoại hạng Anh

23/6/2025: vào lưới Al-Ain tại Club World Cup

4/9/2025: vào lưới Phần Lan trong trận đấu giao hữu quốc tế

11/10/2025: hỏng trước Israel ở vòng loại World Cup

9/11/2025: hỏng trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh

Thanh Quý (theo VG, Sofascore)