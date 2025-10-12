Haaland sút hỏng hai quả phạt đền liên tiếp, rồi lập hat-trick

Na UyTiền đạo Erling Haaland để lại hai dấu ấn trái ngược trong trận Na Uy thắng Israel 5-0 ở vòng loại World Cup, tối 11/10.

*Bàn thắng: Khalaili phản lưới 18', Haaland 27', 63' 72', Nachmias phản lưới 28'

Phút thứ ba, trọng tài cho Na Uy hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Israel phạm lỗi trong vòng cấm. Ban đầu, Haaland sút vào góc trái và bị thủ môn Daniel Peretz đẩy ra. Sau đó, VAR phát hiện Peretz di chuyển sai luật, nên cho Haaland đá lại. Lần này, Haaland sút vào góc phải, nhưng tiếp tục bị thủ môn của Israel đẩy ra.

Haaland thất vọng sau khi sút hỏng phạt đền trong trận Na Uy thắng Israel 5-0 ở vòng loại World Cup tối 11/10. Ảnh: AFP

Na Uy và Haaland vẫn chơi tốt sau hai tình huống sút hỏng. Tận dụng ưu thế tốc độ và chiều cao, đội chủ nhà liên tục gây sức ép từ hai cánh. Phút 18, khi chống quả tạt cánh phải, Anan Khalaili để bóng chạm lưng phản lưới mở tỷ số cho Na Uy.

Sau bàn giải tỏa tâm lý, đội chủ nhà tiếp tục lấn lướt. Phút 27, Haaland lập công chuộc tội bằng cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Một phút sau đó, ngôi sao CLB Man City để lại thêm dấu ấn, gây sức ép khiến thủ môn Peretz phá bóng bật chân đồng đội Idan Nachmias, dẫn đến bàn phản lưới thứ hai của Israel.

Sau giờ nghỉ, đội khách tiếp tục gặp khó trước bài tạt cánh của Na Uy. Phút 63 và 72, Haaland đánh đầu ghi thêm hai bàn từ hai quả tạt cánh trái, hoàn tất hat-trick.

Ngôi sao CLB Man City lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới vòng loại World Cup với 12 bàn, bằng thành tích của Almoez Ali (Qatar) ở khu vực châu Á.

Haaland mừng hat-trick trong trận Na Uy thắng Israel 5-0 ở vòng loại World Cup tối 11/10. Ảnh: AFP

Sau trận thắng Israel, Na Uy tiến gần hơn tới vé dự World Cup. Họ đang dẫn đầu bảng I vòng loại khu vực châu Âu, sở hữu 18 điểm, sáu trận toàn thắng và hiệu số +26. Italy chơi ít hơn hai trận, nhưng mới có chín điểm và hiệu số +5.

Hai trận còn lại, Na Uy chỉ cần thắng thêm Estonia và không thua Italy quá chênh lệch. Mỗi bảng vòng loại khu vực châu Âu chỉ có vé trực tiếp tới World Cup dành cho đội dẫn đầu. Đội xếp thứ hai chỉ còn cơ hội kiếm vé vớt qua loạt trận play-off.

Thanh Quý