Haaland nổi giận với CLB cũ

Na UyErling Haaland bức xúc vì CLB cũ thôi hợp đồng ba cầu thủ mà không nói rõ lý do.

Hôm 2/9, Bryne FK thông báo chia tay ba cầu thủ, nhưng không giải thích rõ ràng. Nội dung tuyên bố như sau: "Chúng tôi đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Axel Kryger, Jens Husebo và Robert Undheim. Cảm ơn vì sự tận tâm và chúc tiếp tục thành công".

Khi hay tin, Haaland vô cùng tức giận. Ngôi sao đang chơi cho Man City viết trên Snapchat ngay trong đêm: "Nói đi, Bryne FK. Chuyện quái gì đang xảy ra?".

Haaland chơi cho U15 Bryne FK năm 2015. Ảnh: Bryne FK

Khi một người theo dõi hỏi liệu anh có nên ngủ hay không, Haaland trả lời: "Vâng, tôi nên ngủ, nhưng đang có sự hỗn loạn ở CLB quê hương và điều đó khiến tôi tức giận. Tôi không thể ngủ được lúc này".

Việc Bryne FK chia tay ba cầu thủ diễn ra với sự đồng thuận. Trên kênh truyền hình NRK, Na Uy hôm 3/9, Kryger cho biết: "CLB và tôi đều đồng ý chia tay. Câu chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng đôi khi mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại đây. Chúc Bryne FK mọi điều tốt đẹp".

Bryne FK hiện xếp thứ 14/16 đội sau 20 vòng giải vô địch Na Uy 2025, vị trí phải đá play-off với đại diện giải hạng nhì. Hai đội xếp thứ 15 và 16 phải xuống hạng. Bryne FK còn 10 vòng để vươn lên vị trí cao hơn.

Haaland chào đời tại Anh, nhưng về quê sống từ năm lên ba tuổi. Hai năm sau đó, anh gia nhập học viện Bryne FK và gắn bó 11 năm. Bryne chỉ có dân số khoảng 12.000 người, còn sân của Bryne FK chỉ có sức chứa 5.000 khán giả.

Từ năm 2015 đến 2017, Haaland chơi 14 trận, ghi 18 bàn cho đội B Bryne FK tại giải hạng tư và 16 trận cho đội một tại giải hạng nhì. Từ năm 2017, anh gia nhập Molde, một đội bóng Na Uy khác, sang Áo chơi cho Salzburg, tới Đức khoác áo Dortmund và tới Anh chơi cho Man City. Tới nay, Haaland có 282 bàn trong 349 trận cấp CLB (không tính thành tích ở đội B Bryne FK), giành hai Ngoại hạng Anh và một Champions League.

Haaland cũng giữ kỷ lục ghi 42 bàn cho tuyển Na Uy, dù mới 25 tuổi. Ngày 4 và 9/9, tuyển Na Uy sẽ tiếp Phần Lan và Moldova trong hai trận vòng loại World Cup 2026.

Năm 2023, Haaland từng chi 16.300 USD để hỗ trợ 200 CĐV Bryne FK tới cổ vũ trận play-off thăng hạng gặp Start.

Thanh Quý (theo Bild)