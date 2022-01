Haaland không chọn Ronaldo

ĐứcTheo Erling Haaland, các tiền đạo Robert Lewandowsi, Karim Benzema và Lionel Messi là những cầu thủ hay nhất năm 2021.

Khi được kênh Sky Sports yêu cầu chọn ba cầu thủ hay nhất năm vừa qua, Haaland trả lời: "Đó là một câu hỏi hay. Năm ngoái, tôi nghĩ bạn phải nói về Lewandowski. Đúng, Lewandowski đứng thứ nhất. Đối với tôi, Benzema cũng rất tuyệt và Messi cũng xuất sắc. Benzema và Messi chia nhau hai vị trí thứ hai và thứ ba".

Haaland là một trong ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm 2021, chỉ sau Lewandowski và Mbappe. Ảnh: Reuters.

Danh sách của Haaland không có Ronaldo, người ghi 47 bàn trong 65 trận năm 2021. Trong cùng khoảng thời gian, Lewandowski đạt thành tích cao nhất với 69 bàn trong 59 trận, còn Mbappe ghi 51 bàn trong 67 trận, Haaland 49 bàn trong 51 trận, Benzema 47 bàn trong 63 trận và Messi 43 bàn trong 60 trận.

Trong cuộc bầu chọn giải Quả Bóng Vàng, Messi về nhất với 613 điểm, đứng trên Lewandowski 580 điểm và Jorginho 460 điểm. Tại giải The Best, Lewandowski và Messi đổi chỗ cho nhau. Tiền đạo của Bayern về nhất với 48 điểm, nhiều hơn Messi bốn điểm và Mohamed Salah chín điểm.

Do không phải là thủ quân tuyển Na Uy, Haaland không có quyền bầu The Best. Thủ quân đội tuyển này, Martin Odegaard đã chọn Benzema, Haaland và Messi vào lá phiếu.

Haaland có thể sẽ rời Dortmund trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 - khi điều khoản giải phóng hợp đồng giá 84 triệu USD của anh sẽ đủ điều kiện kích hoạt. Do muốn bán sớm để thu về số tiền lớn hơn, Dortmund gây sức ép với ngôi sao 21 tuổi. Tuy nhiên, Haaland sau đó công khai cảnh báo cho lãnh đạo đội bóng. "Tôi không muốn nói quá nhiều. Những gì cần nói tôi đã nói. Việc của tôi bây giờ là cải thiện mọi thứ. Ngay cả khi bạn nói tôi dứt điểm giỏi, tôi vẫn có thể cải thiện điều đó. Tôi có thể nhanh hơn và mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu có điều gì tôi nên cải thiện nhất, đó là tránh chấn thương. Nếu tôi không chấn thương, tôi sẽ chơi nhiều trận hơn và thi đấu tốt hơn. Mục tiêu năm 2022 của tôi là không bị chấn thương. Đó cũng là mục tiêu trong phần còn lại của sự nghiệp. Đó là một điều cốt yếu", Haaland khẳng định.

Thanh Quý (theo Sky Sports)