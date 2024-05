Haaland ghi 4 bàn giúp Man City thắng đậm

AnhTiền đạo Erling Haaland lập cú poker, trong đó có hai bàn từ phạt đền, giúp Man City hạ Wolves 5-1 ở vòng 36 và giữ vững quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Haaland bị chỉ trích vì "im hơi lặng tiếng" trong những trận cầu lớn, nhưng vẫn luôn biết cách bùng nổ khi Man City gặp đối thủ dưới tầm. Cú poker của tiền đạo Na Uy cùng bàn ấn định của Julian Alvarez giúp Man City nối dài mạch bất bại lên 20 trận và tiếp tục nắm lợi thế trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của Pep Guardiola vẫn đứng nhì bảng với 82 điểm, kém Arsenal một điểm nhưng đá ít hơn một trận. Nếu thắng cả ba trận còn lại gặp Fulham, Tottenham, West Ham, Man City sẽ trở thành CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh bốn lần liên tiếp.

Haaland tung người bắt vô-lê trong trận Man City thắng Wolves 5-1 trên sân nhà Etihad ở vòng 36 Ngoại hạng Anh ngày 4/5. Ảnh: mancity.com

Trên sân Etihad ngày 4/5, Haaland chơi trận bùng nổ nhất từ đầu mùa. Trong 45 phút đầu, tiền đạo Na Uy có nhiều pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương (5 so với 2), nhiều cú sút (4 so với 0), và nhiều cú sút trúng đích (4 so với 0) hơn toàn bộ đội hình của Wolves.

Phút 10, Josko Gvardiol bị Rayan Ait Nouri phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Man City hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Haaland sút về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ môn Jose Sa.

Phút 35, từ quả tạt của Rodri, Haaland bật cao đánh đầu chéo góc, khiến toàn bộ hàng thủ Wolves chỉ biết đứng nhìn. Haaland có nhiều bàn bằng đầu nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước (11), xếp sau là Harry Kane (10) và Ollie Watkins (8).

Đến phút bù giờ, chính trung phong Na Uy đem về phạt đền khi bị Nelson Semedo đốn ngã rồi tiếp tục đá vào. Haaland là cầu thủ thứ ba lập hai hat-trick trong hiệp một tại Ngoại hạng Anh, sau trận gặp Nottingham Forest mùa 2022-2023. Hai người trước đây từng lập thành tích này là Andy Cole và Michael Owen.

Haaland cũng ghi hat-trick thứ 21 trong sự nghiệp và thứ chín trong màu áo Man City. Tiền đạo 23 tuổi có sáu hat-trick qua 63 trận tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Andy Cole và Dimitar Berbatov - những tiền đạo trứ danh chỉ có năm hat-trick tại giải.

Tiền đạo Erling Haaland ghi bàn thứ tư cho Man City trong trận thắng Wolves 5-1 trên sân Etihad ở vòng 36 Ngoại hạng Anh ngày 4/5. Ảnh: AP

Sau khi Hwang Hee Chan rút ngắn tỷ số xuống 1-3, Haaland đã hoàn tất cú poker. Phút 54, từ đường chuyền dài của Phil Foden, tiền đạo 23 tuổi đỡ gọn gàng, ngoặt sang chân trái loại bỏ trung vệ Max Kilman rồi dứt điểm về góc xa, ngoài tầm với của Jose Sa.

Haaland lập cú poker nhanh thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ sau Gabriel Jesus với bốn bàn qua 53 phút trận gặp Watford hồi tháng 4/2022. Lần đầu tiên Haaland ghi nhiều hơn ba bàn trong một trận tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh ghi năm bàn ở trận thắng Luton Town tại vòng năm Cup FA mùa này và năm bàn ở trận thắng RB Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước.

Trên sân Etihad mùa trước, Haaland cũng lập hat-trick giúp Man City thắng Wolves 3-0 tại Ngoại hạng Anh. Nhờ đó, Haaland thành cầu thủ thứ ba lập hat-trick trên sân nhà trước một đối thủ ở hai mùa Ngoại hạng Anh liên tiếp, sau Robbie Fowler khi gặp Arsenal mùa 1994-1995, 1995-1996 và Alan Shearer khi gặp West Ham mùa 1994-1995, 1995-1996.

Haaland hướng tới danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa thứ hai liên tiếp, khi hiện có 25 bàn, hơn Alexander Isak và Cole Palmer năm bàn. Tổng cộng, tiền đạo Na Uy có 88 bàn qua 94 trận khoác áo Man City trên mọi đấu trường.

Phút 83, Haaland nhường chỗ cho Julian Alvarez - tiền đạo có trận thứ 100 ra trận cho Man City. Ngôi sao Argentina chỉ cần hai phút để tạo dấu ấn, với cú sút chân trái chéo góc ấn định chiến thắng 5-1.

Alvarez mừng bàn ấn định thắng lợi 5-1 cho Man City. Ảnh: mancity.com

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Akanji, Ake (Stones 69), Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, De Bruyne (Nunes 79), Foden (Grealish 80), Bernardo (Doku 80), Haaland (Alvarez 82).

Wolves: Sa, Semedo, Kilman, Toti, Ait-Nouri, Lemina (Bellegarde 46), Gomes, Traore, H. Bueno (S. Bueno 71), Cunha (Sarabia 76), Hee-Chan.

Hồng Duy