Haaland đầu tư vào giải cờ vua thế giới

Ngôi sao bóng đá Erling Haaland bất ngờ trở thành nhà đầu tư lớn của siêu giải cờ vua Na Uy, đồng thời hậu thuẫn Total Chess World Championship Tour.

Thông tin được công bố ngày 19/3, đánh dấu lần hiếm hoi một ngôi sao bóng đá rót vốn đáng kể vào cờ vua. Theo báo Anh Guardian, Haaland tham gia thông qua công ty Chess Mates, do anh đồng sáng lập cùng doanh nhân Na Uy Morten Borge.

Haaland di chuyển quân cờ vua, sau khi quyết định đầu tư vào Norway Chess. Ảnh: Jonathan Turton

Dù quy mô khoản đầu tư không được tiết lộ, báo chí Na Uy cho biết Chess Mates hiện nắm khoảng 25% cổ phần tại Norway Chess. Không chỉ tổ chức siêu giải Na Uy, Norway Chess còn đứng sau sáng kiến tổ chức hệ thống giải vô địch cờ vua toàn cầu mới của FIDE (Total Chess World Championship Tour). Chiến lược này nhằm thương mại hóa mạnh hơn môn cờ vua, vốn trên đà tăng trưởng về lượng người theo dõi trong những năm gần đây.

Trung tâm của thương vụ là Total Chess World Championship Tour - chuỗi giải đấu dự kiến quy tụ các kỳ thủ hàng đầu, trong đó có số một thế giới người Na Uy Magnus Carlsen. Hệ thống này được FIDE hậu thuẫn, hướng tới việc tạo ra một nhà vô địch toàn diện dựa trên ba thể thức: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Giải thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối năm 2026, trước khi bước vào mùa giải chính thức từ 2027. Mỗi mùa có tối thiểu bốn chặng tại các thành phố khác nhau, với tổng quỹ thưởng khoảng 2,7 triệu USD, mức cao so với mặt bằng các giải cờ vua hiện tại.

Haaland cho biết anh bị thuyết phục bởi tiềm năng phát triển của dự án. "Cờ vua là trò chơi đáng kinh ngạc", tiền đạo 25 tuổi chia sẻ. "Nó giúp rèn luyện tư duy, và có nhiều điểm tương đồng với bóng đá. Bạn phải suy nghĩ nhanh, tin vào trực giác và tính toán trước nhiều bước".

Ngôi sao của Man City cũng đặt ra tham vọng đưa cờ vua đến gần hơn với khán giả đại chúng. "Tôi tin Total Chess World Championship Tour có thể giúp cờ vua trở thành môn thể thao hấp dẫn hơn với người xem trên toàn thế giới", anh nói thêm.

Phát biểu này nhận được sự đồng tình từ ban tổ chức. Giám đốc điều hành Norway Chess, Kjell Madland cho rằng sự góp mặt của Haaland là tín hiệu rõ ràng về tiềm năng thương mại của dự án. "Haaland sở hữu lượng người hâm mộ toàn cầu khổng lồ và có khả năng tạo ra những khoảnh khắc thể thao đặc biệt", ông nói.

Khoản đầu tư này phần nào gây bất ngờ khi chính Haaland từng thừa nhận không mấy quan tâm đến cờ vua. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, anh thậm chí nói "không hiểu vì sao bạn bè lại thích chơi cờ".

Cờ vua đang dần trở thành trào lưu trong giới cầu thủ. Ngôi sao Liverpool Mohamed Salah từng tiết lộ thường xuyên chơi cờ trực tuyến, với hệ số khoảng 1.400. Tiền vệ Arsenal Eberechi Eze gây chú ý khi vô địch một giải đấu cờ dành cho người nổi tiếng. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola nhiều lần nói về sự tương đồng giữa chiến thuật bóng đá và tư duy cờ vua, thậm chí áp dụng vào huấn luyện.

Haaland sinh ngày 21/7/2000 tại Leeds, Vương quốc Anh, nhưng thi đấu cho đội tuyển Na Uy. Anh trưởng thành từ các CLB Na Uy, sau đó lần lượt khoác áo Salzburg, Dortmund và Man City. Anh góp công lớn giúp Man City vô địch Champions League 2023, giải đấu danh giá nhất cấp CLB. Cũng trong năm đó, anh đoạt Quả Bóng Bạc, giải thưởng dành cho cầu thủ hay thứ hai trong năm.

Xuân Bình (theo Chess, Guardian)