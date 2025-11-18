Haaland cân bằng kỷ lục của huyền thoại Malaysia

Tiền đạo Erling Haaland cân bằng kỷ lục của huyền thoại Abdul Ghani Minhat, với 11 trận ghi bàn liên tiếp ở cấp đội tuyển.

Chiến thắng 4-1 trước Italy ở lượt cuối vòng loại châu Âu giúp Na Uy trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Trong trận đó, Haaland lập cú đúp để nâng chuỗi ghi bàn cho đội tuyển lên 11 trận.

Haaland mừng chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Italy trên sân San Siro, thành phố Milano, Italy tối 16/11/2025. Ảnh: Reuters

Thành tích này cân bằng kỷ lục tồn tại 63 năm của Abdul Ghani, tiền đạo từng được mệnh danh "Vua bóng đá Malaysia". Ghani đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp từ ngày 28/5/1961 đến 28/8/1962. Kỷ lục được Liên đoàn Thống kê & Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) xác nhận.

Ông Ghani sinh ngày 23/12/1935, mất ngày 28/9/2012 ở tuổi 76. Ông giữ kỷ lục ghi 58 bàn trong 57 trận cho đội tuyển Malaya, tiền thân của Malaysia. Ông từng tập luyện cùng nhiều đội mạnh ở châu Âu như West Ham, Arsenal, Tottenham, Cardiff City hay Eintracht Frankfurt.

Chuỗi ghi bàn của Haaland bắt đầu từ ngày 14/11/2024, khi anh lập công trong chiến thắng 4-1 trước Slovenia. Từ đó, Na Uy thắng cả 11 trận tiền đạo 25 tuổi góp mặt. Trận duy nhất khiến mạch thắng của Na Uy bị gián đoạn màn giao hữu gặp New Zealand, khi Haaland không thi đấu.

Kỷ lục gia Cristiano Ronaldo từng hai lần ghi bàn trong 6 trận liên tiếp cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Lionel Messi sở hữu chuỗi 8 trận ghi bàn từ tháng 12/2022 đến tháng 9/2023 cho Argentina, nhưng vẫn còn cách khá xa mốc 11 trận mà Haaland vừa cân bằng.

Haaland đã ghi 55 bàn chỉ trong 48 trận cho Na Uy. Kylian Mbappe cũng đã ghi 55 bàn cho Pháp, nhưng tiền đạo 26 tuổi cần tới 94 trận. Chưa kể Pháp cũng mạnh hơn hẳn Na Uy về thực lực.

Tiền đạo 25 tuổi còn cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng ở một vòng loại châu Âu, của Robert Lewandowski. Tiền đạo Ba Lan cần 10 trận để lập thành tích này, còn Haaland chỉ chơi 8 trận.

Hoàng An (theo Sinar Harian)