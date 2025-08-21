Hạ viện Texas thông qua bản đồ bầu cử mới có lợi cho đảng Cộng hòa

Hạ viện Texas thông qua bản đồ bầu cử mới, với những điều chỉnh có thể giúp đảng Cộng hòa có thêm 5 ghế nghị sĩ trong bầu cử giữa kỳ năm sau.

"Bản đồ mới đã được Hạ viện thông qua. 'Bản đồ to đẹp' sẽ có thêm 5 khu vực bỏ phiếu nghiêng về phe Cộng hòa. Một chiến thắng lớn cho phong trào bảo thủ ở Texas", nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Texas ngày 20/8 thông báo trên X.

Với kết quả này, đảng Cộng hòa sẽ tăng cơ hội giành thêm 5 ghế tại Hạ viện Mỹ trong bầu cử giữa kỳ năm 2025, có thể giúp củng cố thế đa số tại quốc hội.

Điều này đánh dấu chiến thắng quan trọng cho phe Cộng hòa, sau khi nỗ lực thông qua bản đồ bị đình trệ do các nghị sĩ Dân chủ ở Texas ngày 3/8 đồng loạt rời bang, nhằm ngăn Hạ viện tổ chức bỏ phiếu.

Chủ tịch Hạ viện Texas Dustin Burrows chủ trì phiên họp ngày 18/8. Ảnh: AP

Đảng Cộng hòa chiếm thế đa số tại Hạ viện 150 ghế của Texas, nhưng cơ quan này không thể tổ chức bỏ phiếu thông qua bản đồ mới nếu không đủ 2/3 nghị sĩ có mặt. Sau 15 ngày rời bang, các nghị sĩ Dân chủ đã quay lại nghị viện ngày 18/8, cho phép Hạ viện Texas tổ chức phiên bỏ phiếu.

Phiên họp bắt đầu lúc 11h sáng 20/8 đã chuyển thành cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ giữa phe Cộng hòa và phe Dân chủ, khi các nghị sĩ Dân chủ đệ trình các đề xuất sửa đổi để trì hoãn. Phiên họp đôi lúc trở nên căng thẳng với những lời công kích cá nhân giữa nghị sĩ hai bên.

"Xin hỏi các ngài có tin sẽ là quy trình tốt nếu công chúng được tham gia theo cách họ có thể thấy rõ chuyện đang diễn ra không? Hay chúng ta muốn làm mọi thứ trong bóng tối ở đây?", nghị sĩ Dân chủ Barbara Gervin-Hawkins nói.

"Chà, bà đã ẩn mình trong bóng tối suốt 18 ngày rồi", nghị sĩ Cộng hòa Todd Hunter, người đệ trình bản đồ bầu cử mới tại Hạ viện Texas, đáp trả.

Bang Texas được phân bổ 38 ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, trong đó phe Cộng hòa nắm 25 ghế, đảng Dân chủ giữ 12 ghế, một ghế trống. Nếu Thượng viện Texas thông qua bản đồ mới và Thống đốc Greg Abbott ký ban hành, đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội tăng số ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ lên 30.

Bản đồ bầu cử bang Texas hiện tại và theo đề xuất của các nghị sĩ Cộng hòa. Đồ họa: CNN

Sau mỗi cuộc tổng điều tra của Cục Điều tra Dân số Mỹ, các bang sẽ phân bổ lại số ghế nghị sĩ tại Hạ viện dựa trên thay đổi quy mô dân số. Quá trình này yêu cầu các bang phải vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử để đảm bảo mỗi khu vực có dân số gần như nhau.

Phương pháp phổ biến nhất để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử là cơ quan lập pháp bang sẽ phác thảo và thông qua bản đồ mới. Điều này thường dẫn đến việc các đảng cầm quyền tìm cách vẽ bản đồ để mang lại lợi thế cho đảng của họ trong bầu cử nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, gây ra nhiều tranh cãi ở cơ quan lập pháp bang.

Đức Trung (Theo Hill, WSJ, FOX News)