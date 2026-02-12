Hạ viện Mỹ nỗ lực ngăn ông Trump áp thuế Canada

Ngày 11/2, Hạ viện Mỹ thông qua sít sao nghị quyết phản đối thuế nhập khẩu Tổng thống Donald Trump áp lên Canada.

Các nghị sĩ bỏ phiếu với tỷ lệ 219-211, ủng hộ nghị quyết chấm dứt việc ông Trump viện dẫn tình trạng khẩn cấp quốc gia để trừng phạt thương mại lên hàng hóa Canada. Đây là động thái hiếm hoi chỉ trích Tổng thống Mỹ tại Hạ viện - nơi đảng Cộng hòa nắm đa số.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York là người đề xuất nghị quyết. Ông cho biết mục tiêu là giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình Mỹ. Ông bác bỏ lập luận của ông Trump khi áp thuế, rằng Mỹ hiện ở trong tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến vấn đề ma túy.

"Canada không phải là mối đe dọa. Họ là bạn, là đồng minh của chúng ta", Meeks cho biết trước cuộc bỏ phiếu.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tháng 5/2025. Ảnh: AP

Nghị quyết có khả năng cao được Thượng viện thông qua. Cơ quan này đã hai lần bỏ phiếu ngăn ông Trump áp thuế lên Canada, dù đảng Cộng hòa chiếm nhiều ghế hơn tại đây.

Tuy nhiên, nghị quyết khó được phê chuẩn thành luật, do cần hai phần ba số nghị sĩ tại lưỡng viện ủng hộ để vượt qua quyền phủ quyết của ông Trump. Phần lớn nghị sĩ Cộng hòa không sẵn sàng phản đối chính sách của Tổng thống.

Cũng trong tuần này, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu bác bỏ nỗ lực của lãnh đạo Cộng hòa về việc ngăn thách thức pháp lý với chính sách thuế của ông Trump. Nhiều nghị sĩ Mỹ bày tỏ sự không hài lòng khi chi phí sinh hoạt với người dân và thuế nhập khẩu với doanh nghiệp tăng lên.

Ông Trump cảnh báo bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu chống thuế nhập khẩu sẽ "phải chịu hậu quả nghiêm trọng khi đến kỳ bầu cử". Ông cũng chỉ trích Canada, cho rằng nước này lợi dụng Mỹ trong thương mại. "Họ thuộc nhóm khó làm việc cùng nhất thế giới, đặc biệt khi liên quan đến biên giới phía bắc của chúng ta", ông viết trên mạng xã hội ngày 11/2.

Một số nghị sĩ Quốc hội cũng phản đối việc ông Trump liên tục sử dụng sắc lệnh để áp thuế, đặc biệt với các đồng minh thân cận như Canada. Họ cho rằng Hiến pháp Mỹ trao quyền này cho Quốc hội chứ không phải Tổng thống.

Tháng trước, Yale Budget Lab ước tính năm nay, chi phí trung bình cho thuế nhập khẩu của mỗi hộ gia đình Mỹ vào khoảng 1.400 USD. Tổ chức Tax Foundation ước tính con số này là 1.000 USD năm 2025 và tăng lên 1.300 USD năm nay, theo báo cáo tuần trước.

Ông Trump áp thuế nhập khẩu với Canada không lâu sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2. Tháng 2/2025, ông áp thuế 25% với toàn bộ hàng hóa từ nước này. Đến tháng 8 cùng năm, ông ký sắc lệnh nâng lên 35% với các sản phẩm không thuộc Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Chính quyền ông Trump cáo buộc Canada không ngăn chặn được hoạt động buôn lậu fentanyl. Tuy nhiên, cả chính phủ Canada và Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ đều cho biết lượng fentanyl buôn lậu từ Canada chiếm chưa đến 1% số fentanyl lưu hành trên đường phố Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters)