Hạ viện Mỹ hủy họp vì nguy cơ tấn công Đồi Capitol

Hạ viện Mỹ hủy phiên họp hôm 4/3 sau khi cảnh sát quốc hội nhận thông tin về nhóm cực đoan âm mưu tấn công Đồi Capitol.

Cảnh sát quốc hội Mỹ hôm 3/3 phát cảnh báo tòa nhà quốc hội có thể trở thành mục tiêu tấn công của nhóm dân quân cực đoan, những người tin vào thuyết âm mưu rằng ngày 4/3 là thời điểm cựu tổng thống Donald Trump sẽ quay lại thủ đô Washington để nhậm chức nhiệm kỳ hai.

"Chúng tôi đã tăng cường an ninh đáng kể, bao gồm lắp đặt vật cản và tăng cường nhân lực để bảo vệ quốc hội, người dân cùng các sĩ quan", cơ quan cảnh sát quốc hội Mỹ cho biết, thêm rằng đang xem xét cảnh báo xảy ra tấn công hôm 4/3 một cách "rất nghiêm túc".

Sau cảnh báo về nguy cơ tấn công, Hạ viện Mỹ đã quyết định hủy cuộc họp hôm 4/3. Cuộc bỏ phiếu về dự luật cải cách lực lượng cảnh sát, dự kiến diễn ra hôm 4/3, được dời sang tối 3/3. Cuộc họp này cũng thảo luận luôn về vấn đề sửa đổi quyền bỏ phiếu.

Hàng rào an ninh được dựng lên quanh tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington ngày 14/1. Ảnh: AFP.

Tại Thượng viện, các thượng nghị sĩ cũng nhận được email về kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh, bao gồm cả bổ sung nhân sự để đảm bảo an toàn cho tòa nhà quốc hội. Thượng viện Mỹ dự kiến họp trưa 4/3 để xem xét gói cứu trợ Covid-19 do Tổng thống Joe Biden đề xuất.

Một số nhóm cực hữu ủng hộ cựu tổng thống Trump gần đây liên tục lan truyền thuyết âm mưu rằng ông sẽ quay lại Washington để bắt đầu nhiệm kỳ hai vào ngày 4/3. Trước năm 1933, hầu hết các tổng thống Mỹ đều tổ chức lễ nhậm chức vào ngày 4/3, trước khi được đổi thành ngày 20/1 theo Tu chính án thứ 20.

Hiện chưa rõ thuyết âm mưu Trump quay lại vào ngày 4/3 chỉ là luận điểm của những kẻ cực đoan hay sẽ được nâng lên thành động cơ cho đám đông cực hữu kéo về thủ đô Washington gây rối.

Lo ngại về nguy cơ xảy ra tấn công tại tòa nhà quốc hội Mỹ luôn được xem xét nghiêm túc sau khi nổ ra vụ bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1 khiến 5 người chết và thiệt hại hàng triệu USD.

Ngọc Ánh (Theo AFP)