Hạ viện Mỹ duyệt ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng cao kỷ lục 886 tỷ USD cho năm 2024, trình Tổng thống Biden ký duyệt.

Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2024, quy định chính sách hoạt động của Lầu Năm Góc và phân bổ gói ngân sách trị giá 886 tỷ USD, được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 14/12 với 310 phiếu thuận và 118 phiếu chống. Phe phản đối gồm 73 nghị sĩ Cộng hòa và 45 nghị sĩ Dân chủ.

Dự luật sẽ được trình Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Thượng viện Mỹ ngày 13/12 đã thông qua dự luật với tỷ lệ 87 ủng hộ, 13 phản đối.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu tại Washington ngày 12/12. Ảnh: AFP

Thượng viện và Hạ viện hồi tháng 7 thông qua hai phiên bản khác nhau của dự luật NDAA, buộc các nghị sĩ phải thương lượng để thống nhất nội dung. Phía Dân chủ không chấp nhận một số ưu tiên của phe bảo thủ và các nhà đàm phán sau đó đã loại bỏ chúng khỏi dự luật.

Nhà Trắng mô tả dự luật "cung cấp nguồn lực quan trọng cho giới chức Mỹ để xây dựng quân đội, nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai và hỗ trợ quân nhân cùng người thân của họ".

Dự luật dài gần 3.100 trang, đánh dấu gói ngân sách quốc phòng có giá trị lớn nhất lịch sử Mỹ, tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Dự luật cũng cấp ngân sách 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, con số này vẫn quá nhỏ so với đề xuất ngân sách viện trợ 61 tỷ USD được Tổng thống Biden gửi đến quốc hội nhưng chưa được thông qua.

Như Tâm (Theo Reuters, CBS News)