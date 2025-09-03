Hạ viện Mỹ công bố hơn 33.000 trang hồ sơ Epstein

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố lô tài liệu đầu tiên về tỷ phú ấu dâm Epstein, gồm hơn 33.000 trang hồ sơ nhận từ Bộ Tư pháp.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 2/9 công bố 33.295 trang hồ sơ liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến vụ án gia tăng khi các nghị sĩ trở lại Washington sau kỳ nghỉ dài ngày.

Các thông tin được công khai lần này gồm nhật ký chuyến bay, hồ sơ tòa án, video từ camera giám sát nhà tù, lời khai, bản ghi nhớ. Đây là một phần trong bộ hồ sơ Epstein mà Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang nắm giữ.

Các nghị sĩ Dân chủ tại ủy ban cho biết phần lớn thông tin trong đợt công bố đầu tiên không mới, tiếp tục kêu gọi DOJ công khai toàn bộ hồ sơ liên quan đến tỷ phú ấu dâm. Truyền thông Mỹ chưa thể xác minh có bao nhiêu tài liệu trong đợt công bố này là mới.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã tiếp nhận số tài liệu này theo trát đòi gửi Bộ Tư pháp hồi tháng trước. Chủ tịch Ủy ban James Comer cho biết DOJ đang nắm giữ rất nhiều hồ sơ, cần thời gian để cung cấp toàn bộ và kiểm duyệt các thông tin nhạy cảm như nội dung lạm dụng và danh tính nạn nhân.

Nghị sĩ Thomas Massie cầm bản sao dự luật buộc công bố toàn bộ hồ sơ Epstein bên ngoài Đồi Capitol, Mỹ, ngày 21/7. Ảnh: AP

Tỷ phú tài chính người Mỹ Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Giới chức Mỹ khi đó tuyên bố sẽ không từ bỏ vụ án và quyết tâm điều tra đến cùng các đồng phạm của tỷ phú này. Ông Donald Trump, bạn cũ của Epstein, từng tuyên bố sẽ công khai hồ sơ nếu đắc cử, nhưng tới nay chưa làm vậy và nhiều lần kêu gọi cử tri Cộng hòa "đừng phí thời gian" về vụ án, khiến một bộ phận người ủng hộ ông bất mãn.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đang dẫn đầu nỗ lực thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, buộc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phải công bố toàn bộ hồ sơ Epstein dưới dạng có thể tra cứu.

Toàn bộ 212 nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật và nó sẽ được thông qua nếu có thêm 6 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Ông Khanna sẽ tổ chức họp báo hôm nay, với 10 nạn nhân của Epstein phát biểu với các thông tin "có thể gây chấn động", buộc các nghị sĩ khác phải ủng hộ dự luật.

Đức Trung (Theo USA Today, CNN)