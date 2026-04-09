Hà Văn Tiến lần đầu vô địch cờ tướng quốc gia

Lào CaiKỳ thủ 29 tuổi Hà Văn Tiến thắng lão tướng Nguyễn Thành Bảo trong trận chung kết cờ tướng toàn quốc, nội dung cờ tiêu chuẩn sáng 9/4.

Sau khi ĐKVĐ thế giới Lại Lý Huynh bất ngờ dừng bước ở tứ kết trước Phí Mạnh Cường, cơ hội vô địch mở rộng cho các kỳ thủ còn lại. Trong trận bán kết một, Văn Tiến thắng Mạnh Cường để vào chung kết. Còn ở bán kết còn lại, Thành Bảo loại Đào Văn Trọng.

Trận chung kết giữa Văn Tiến và Thành Bảo cũng là cuộc chiến giữa hai kỳ thủ biên chế Đồng Nai. Ở lượt đi chiều qua 8/4, Thành Bảo cầm quân đỏ và có ưu thế thắng ở trung cuộc, nhưng không tận dụng được nên chấp nhận hòa. Trong trận lượt về sáng nay, đến lượt Văn Tiến đi tiên, chiếm ưu thế lớn và đã chuyển hóa thành thắng lợi.

Hà Văn Tiến (phải) trong ván đấu với Nguyễn Thành Bảo ở lượt về cờ tướng quốc gia tại Lào Cai sáng 9/4/2026. Ảnh: TLKĐ

Trên đường tới chức vô địch, Văn Tiến bất bại. Ở vòng bảng, anh giành 5,5 điểm qua 7 ván, trong đó có việc cầm hòa Lý Huynh. Đến tứ kết, anh loại nhà vô địch năm 2024 Vũ Quốc Đạt. Ở chung kết, anh tiếp tục ngăn cản Thành Bảo tới chức vô địch quốc gia thứ tư trong sự nghiệp.

Văn Tiến sinh năm 1997, lần đầu vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân toàn quốc. Trước đây, anh nổi bật hơn ở thể thức đánh nhanh, với chức vô địch cờ nhanh quốc gia 2025, và cờ chớp năm 2022 và 2025.

Khoảng 10 năm trước, Văn Tiến được coi như tài năng trẻ của cờ tướng Hà Nội và Việt Nam. Anh từng vô địch lễ hội chùa Vua, giải phong trào uy tín ở miền Bắc, khi mới 16 tuổi. Văn Tiến được đánh giá có lối đánh điềm tĩnh, chắc chắn, nhưng cũng có khả năng nắm bắt tốt cơ hội nếu có.

Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 12/4 tại Nhà thi đấu TDTT Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái (cũ), nay thuộc Lào Cai. Giải quy tụ đủ kỳ thủ hàng đầu cả nước, thi đấu cá nhân ở hai bảng vô địch và truyền thống cho nam, nữ, với bốn nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ đánh hệ Thụy Sĩ 7 vòng để chọn ra 8 người có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp. Nếu hòa, các kỳ thủ sẽ phân định bằng cờ nhanh rồi cờ chớp. Các nội dung cờ nhanh, chớp và siêu chớp thi đấu hệ Thụy Sĩ 8 vòng, sau đó hai kỳ thủ đứng đầu vào chung kết tranh chức vô địch.

Các nội dung cờ chớp, nhanh và siêu chớp lần lượt diễn ra từ ngày 9/4 đến 11/4, trước khi bế mạc và trao thưởng. Thành tích tại giải giúp các kỳ thủ có cơ hội được lên đội tuyển quốc gia, dự các giải quốc tế.

Xuân Bình