Hà Trí Quang, Thanh Đoàn cạnh tranh 'Cặp đôi của năm' với Puka, Tuấn Kiệt

Hà Trí Quang - Thanh Đoàn hiện đứng thứ hai về lượt bình chọn của khán giả tại "Ngôi sao của năm 2023", sau Gin Tuấn Kiệt - Puka.

Tại giải thưởng Ngôi sao của năm 2013, họ có tên trong danh sách đề cử Cặp đôi của năm cùng vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova, Phương Lan - Phan Đạt, Gin Tuấn Kiệt - Puka. Hệ thống mở cổng bình chọn từ 12h ngày 1/12 đến 12h ngày 28/12.

Hiện Hà Trí Quang - Thanh Đoàn đứng thứ hai với khoảng 100.000 lượt like, cạnh tranh ứng viên đang dẫn đầu là Gin Tuấn Kiệt - Puka (112.000 lượt like). Còn các đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đạt khoảng 5.000 lượt like), Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova được 1.300 lượt like), Phương Lan - Phan Đạt khoảng 6.000 lượt like.

Diễn viên cho biết hạnh phúc khi được nhiều người yêu mến, ủng hộ cho chuyện tình của anh và bạn đời đồng giới - Thanh Đoàn. Anh hy vọng giành được giải thưởng làm kỷ niệm trong cuộc sống hôn nhân, truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT. Những ngày qua, đôi sao nhiệt tình kêu gọi khán giả bình chọn cho họ.

Gia đình nhỏ của Hà Trí Quang - Thanh Đoàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện họ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, cùng vun đắp cho tổ ấm nhỏ, kinh doanh mỹ phẩm. Cả hai hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Hà Trí Quang ít đi đóng phim, cùng bạn đời quản lý công ty riêng với hàng trăm nhân viên. Những khi rảnh rỗi, họ đưa hai con đi du lịch hoặc về quê thăm ông bà. Ngoài căn nhà mới mua tại TP HCM, họ xây biệt thự rộng 300 m2 tại Đồng Tháp để nghỉ dưỡng. Ngày 28/12, cặp sao tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho hai con tại TP HCM. Họ còn lên kế hoạch làm đám cưới vào đầu năm sau.

Hà Trí Quang - Thanh Đoàn được chú ý với đám hỏi tổ chức long trọng hồi tháng 10, nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả, đồng nghiệp. Trước đó, họ đón hai con, một trai, một gái bằng phương pháp mang thai hộ.



Diễn viên từng cho biết trước đây có vài mối tình nhưng một, hai năm là chia tay, chưa có ai khiến anh phải nghĩ "đây là một nửa của mình", cho đến khi gặp được Thanh Đoàn. "Thanh Đoàn rất biết cách đối nhân xử thế, dung hòa mọi thứ trong gia đình. Trước đây, tôi bốc đồng, dễ nổi nóng. Song khi yêu Đoàn, tôi thay đổi nhiều, điềm đạm, sống vui vẻ, tích cực hơn", anh nói.

Hà Trí Quang, 37 tuổi, là diễn viên truyền hình quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam, tham gia các phim: Lâu đài tình ái, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm. Thanh Đoàn, 31 tuổi, từng đóng một số phim ngắn hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Thanh Đoàn kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online.

MV "Tình thương phu thê" Hà Trí Quang - Thanh Đoàn MV "Tình thương phu thê" (Chí Hướng) của Hà Trí Quang - Thanh Đoàn. Video: Nhân vật cung cấp

Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên của chuyên trang Ngôi sao, do báo điện tử VnExpress phát triển, bắt đầu từ năm 2012. Giải thưởng nhằm ghi dấu và tôn vinh những cống hiến nổi bật của nghệ sĩ trong năm dưới sự công nhận và ủng hộ từ phía khán giả cùng hội đồng giám khảo chuyên môn - là những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia về lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Năm nay, chương trình chọn chủ đề "Unleashing", gồm 11 hạng mục giải thưởng chia đều ở hai nhóm nghệ thuật và giải trí, nổi bật có Mỹ nhân của năm, Cặp đôi của năm, Hot Kid, Hot Mom. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2024 ở TP HCM. Độc giả tham gia bình chọn cho các hạng mục và nghệ sĩ yêu thích tại đây.

