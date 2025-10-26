Hà Trần: 'Tôi thảnh thơi hát'

Hà Trần nói hơn 30 năm ca hát không còn áp lực chạy theo thị thường, chọn nhịp sống chậm lại, đặt đời sống cá nhân lên hàng đầu.

Đầu tháng 10, Hà Trần từ Mỹ về nước tham gia một số chương trình ca nhạc, thu âm và họp báo ra mắt album của nhạc sĩ gen Z - Hoàng Long. Dịp này, chị nói về tâm thế làm nghề và cuộc sống hiện tại.

Theo Hà Trần, thị trường âm nhạc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của gen Z - một thế hệ đa năng hơn lớp người cũ. Dẫu vậy, chị không áp lực trước điều này vì quy luật của đời sống là "lớp sóng sau dọn lớp sóng trước".

"Ai cũng có sân chơi riêng, từ người trẻ đến bậc tiền bối như chú Trần Tiến, cô Khánh Ly, anh Tuấn Ngọc hay chị Khánh Hà. Ở tuổi này, tôi không áp lực, xem việc ca hát cũng giống như là mình thở ra, hít vào", ca sĩ cho biết.

Hà Trần trong buổi ra mắt album "Hãy nói" của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long hôm 7/10 tại TP HCM. Ảnh: Tí Nâu

Khi nhiều nghệ sĩ trẻ và đồng nghiệp đồng trang lứa làm việc tích cực, Hà Trần chọn con đường ngược lại - "chậm một nhịp", như lời chị nói. Không thực hiện album hay làm liveshow, chị vẫn ra sản phẩm đều đặn. Từ năm ngoái đến nay, ca sĩ phát hành một đĩa than và vài đĩa đơn. Song song, chị tổ chức nhiều mini show.

Hà Trần yêu thích sự mới mẻ nên cởi mở trong việc hợp tác với các nghệ sĩ trẻ. Chị tin vào chữ "duyên" và sự đưa đẩy của ngẫu nhiên. Như việc ca sĩ nhận lời thể hiện ca khúc chủ đề album Hãy nói của Hoàng Long, người chị chỉ mới gặp gỡ trong chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa đầu tiên khi anh còn là trợ lý cho giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Hà Trần, Thùy Chi hát "Hãy nói" Hà Trần, Thùy Chi hát "Hãy nói", phát hành hôm 7/10. Video: Nhân vật cung cấp

Hơn 30 năm gắn bó với âm nhạc, Hà Trần hiểu những thách thức mà người nghệ sĩ phải đối mặt. Không ít ca sĩ lâu năm trong nghề hay rơi vào tình trạng bị mất cảm xúc. "Nếu nghệ sĩ có tần số xuất hiện quá dày sẽ dễ bị mất hứng thú và giảm nội lực. Riêng tôi vẫn còn cảm giác hồi hộp mỗi khi bước lên sân khấu", Hà Trần nói.

Chị cho biết hiện đi hát với tâm thế thảnh thơi là nhờ sự hậu thuẫn và tôn trọng từ gia đình. Cuộc sống tại Mỹ giúp chị cân bằng vai trò giữa người nghệ sĩ, người vợ và người mẹ. Ở hải ngoại, các show chỉ tổ chức vào cuối tuần nên chị rảnh rỗi vào các ngày còn lại, nhờ vậy, gần gũi con nhiều hơn. Khi về nhà, chị để lại công việc "ngoài cửa", vô bếp nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón con đi học, trồng cây và làm vườn.

Hà Trần đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình hồi tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ thấy may mắn khi con gái Nala, 14 tuổi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hà Trần tôn trọng sự tự do của con, không kiểm soát các mối quan hệ bạn bè hay mọi việc bé làm.

"Tôi hài lòng với cuộc sống bên chồng con, không mưu cầu danh vọng. Hiện tôi muốn tập trung làm những việc mình thấy có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho bản thân và khán giả", ca sĩ nói.

Ca khúc "Lời chưa nói" - nhạc phim "Phía trước là bầu trời" (Xuân Phương sáng tác, Hà Trần thể hiện) Hà Trần hát "Lời chưa nói" (Xuân Phương sáng tác) - nhạc phim "Phía trước là bầu trời". Video: YouTube Nhạc phim

Ca sĩ Trần Thu Hà là con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Cô từng ra mắt các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật thực, Tự họa (hát nhạc Trần Tiến), Tình ca qua thế kỷ, Cánh cung (hát nhạc Đỗ Bảo). Năm 2002, album Nhật thực - Hà Trần thực hiện cùng Ngọc Đại, Đỗ Bảo và Vi Thùy Linh - được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm. Ca sĩ theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, ghi dấu suốt nhiều năm với phong cách đa dạng. Hà Trần được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh.

Hoàng Dung