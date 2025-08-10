Hà Trần, Thanh Lam ăn ý khi song ca

Ca sĩ Trần Thu Hà, Thanh Lam được khán giả cổ vũ khi song ca hòa quyện trong liveshow tối 9/8.

Hà Trần, Thanh Lam là khách mời trong liveshow Ân tình của đá - do tác giả Trần Hải Sâm tổ chức tại một nhà hát trung tâm TP HCM. Cùng chọn bộ đầm voan với tông màu xanh lam, Hà Trần cho biết cả hai muốn tạo cảm giác đồng điệu, phù hợp tên bài hát họ song ca - Dòng sông tiếc nuối.

Hà Trần, Thanh Lam song ca "Dòng sông tiếc nuối" Hà Trần, Thanh Lam song ca "Dòng sông tiếc nuối". Video: Mai Nhật

Nhạc phẩm mang giai điệu valse, viết về nỗi buồn tan vỡ trong tình yêu. Đôi ca sĩ chia câu, nâng đỡ cho nhau khi hòa giọng: "Về thôi em nhé, nước mắt kia có còn rơi/ Ai khóc cho ai, mối duyên tình bẽ bàng". Chất giọng trầm, dày của Thanh Lam kết hợp lối hát giả thanh của Hà Trần, nhận được nhiều tiếng vỗ tay từ khán giả.

Hà Trần cho biết có mối giao cảm đặc biệt với Thanh Lam trong âm nhạc lẫn đời sống. Gắn bó gần 30 năm, mỗi lần hát chung với Thanh Lam, chị đều cảm nhận được sự ăn ý. "Trong các bạn hát đôi, Thanh Lam hợp với tôi nhất. Tôi và chị đều có cá tính mạnh, cũng như tương đồng về thẩm mỹ âm nhạc", chị nói.

Thanh Lam, Hà Trần gây chú ý khi tái ngộ trong đêm nhạc. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ giúp Trần Hải Sâm kết nối Thanh Lam để mời biểu diễn trong liveshow, do Hà Trần và nhạc sĩ quen biết nhiều năm trước. Khi sang Mỹ định cư, Hà Trần từng thu âm một số bài hát cho Trần Hải Sâm. Tiếp xúc lâu hơn, ca sĩ ngưỡng mộ khả năng sáng tác của chị, cùng chất nhạc giàu tính tự sự. Chị đánh giá nhạc sĩ đa màu sắc nhờ có thể viết nhiều dòng nhạc, từ blue, slow rock đến bossa, techno, valse.

Là giọng ca chính của đêm nhạc, Hà Trần gặp thách thức do phải biểu diễn các ca khúc mới. Chị nỗ lực học thuộc ca từ trong thời gian ngắn vì muốn ủng hộ liveshow đầu tiên của nhạc sĩ tại TP HCM. "Tôi mong sắp tới, các bài hát này có đời sống riêng, đến gần hơn với công chúng", chị cho biết.

Hà Trần hát "Môi khát" Hà Trần hát "Môi khát". Video: Mai Nhật

Ngoài màn song ca, Hà Trần, Thanh Lam thể hiện nhiều bản solo, như Môi khát, Vết sẹo thời gian, Gặp gỡ để chia ly. Ca sĩ Trọng Bắc đem đến cảm giác hoài niệm với Góc phố mồ côi. Tuyết Mai - quán quân Hãy nghe tôi hát 2020 - chinh phục người nghe bằng chất giọng khỏe trên nền bản phối sôi động, như Đôi bờ trông mong, Nỗi nhớ rẽ ngang.

Đêm nhạc không có MC, Trần Hải Sâm tự đảm nhận phần giới thiệu, kết nối các tiết mục. Nhạc sĩ cho biết nhiều sáng tác của chị mang chủ đề về sự chia ly, tan vỡ, nhưng không xoáy vào nỗi bi lụy, mà chỉ gợi ký ức về một thời thanh xuân. Tác giả gốc Hà Nội nói không nén được sự hồi hộp, "có lúc không cầm nổi micro" khi lần đầu gặp gỡ khán giả TP HCM. "Tôi thường ví đam mê sáng tác của tôi như một cánh diều. Nó không thể tự bay lên, mà cần những cơn gió là sự ủng hộ, yêu thích của người mộ điệu", chị nói.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm tự làm MC trong đêm nhạc. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Trần Thu Hà, 48 tuổi, là con Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, cháu nhạc sĩ Trần Tiến. Chị từng ra mắt các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật Thực, Hà Trần 98-03, Tự họa (hát nhạc Trần Tiến), Tình ca qua thế kỷ, Cánh Cung (hát nhạc Đỗ Bảo). Chị theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, từng ghi dấu suốt nhiều năm với phong cách đa dạng. Hà Trần được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại của Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh.

Thanh Lam, 56 tuổi, là con nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương. Chị từng đoạt nhiều giải thưởng: Ca sĩ được yêu thích nhất tại Festival La Habana, Giọng hát Vàng tại Liên hoan giọng hát ASEAN, giải Cống hiến. Năm 2007, chị là ca sĩ tự do đầu tiên được phong Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm sáng tác khoảng 200 ca khúc thuộc dòng trữ tình, lãng mạn. Năm 1995, chị sang Mỹ theo học chương trình thạc sĩ ngành nhân văn, dần bén duyên với nghề viết nhạc. Nhạc sĩ từng kết hợp với nhiều tên tuổi nổi tiếng, như Tuấn Ngọc, Hương Lan, Ý Lan, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Quang Dũng, Minh Tuyết.

Mai Nhật