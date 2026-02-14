Hà Trần hát về những sắc hoa xuân

Hà Trần hát ca khúc "Hà Nội những sắc hoa mùa xuân" của Giáng Son, nói về cảm xúc khi trở về quê hương trong ngày Tết.

Bài hát mở ra khung cảnh rộn ràng của mùa xuân, niềm hạnh phúc khi được đứng giữa quê hương trong thời khắc đoàn viên: "Mùa về cho bao nụ hôn hân hoan, bình minh khoe sắc ngập tràn. Những con đường dãy phố thân quen, nay khoác lên mình một màu áo mới".

Khi thu âm, chị nhớ những lần trở về Việt Nam ăn Tết, những buổi sáng thong thả dạo phố, những bữa cơm đủ đầy bên gia đình. "Tết với tôi là khoảng lặng để thở sâu, nhìn lại những điều chưa trọn vẹn và nhẹ nhàng bước tiếp. Tôi thích bài hát vì ca từ đẹp, giai điệu dịu dàng, nữ tính", ca sĩ nói.

Năm nay, Hà Trần về Việt Nam dịp cận Tết để đón giao thừa. Ca sĩ cũng tranh thủ ở bên bố - nghệ sĩ Trần Hiếu. Vài năm gần đây, sức khỏe ông suy yếu do mắc ung thư giai đoạn cuối. Mùng 1, chị sẽ bay về Mỹ.

Ca khúc được phổ từ thơ của Dương Quyết Thắng - người gắn bó lâu năm với đề tài hoa. Ông viết bài thơ từ những lần dạo chợ xuân. Khi đứng giữa dòng người tất bật, tác giả vẫn cảm nhận tác vẻ hồn nhiên, thanh nhã rất riêng của người Hà Nội. Đọc bài thơ, Giáng Son nhớ về ký ức tuổi thơ bên mẹ, cùng bà chọn những cành đào, thược dược, violet, lay ơn để trưng bày ngày Tết. Nhạc sĩ dành gần một năm trau chuốt giai điệu tác phẩm.

Hà Trần trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khác với Hà Nội 12 mùa hoa - ca khúc từng ghi dấu ấn với cách điểm danh các loài hoa suốt bốn mùa, Hà Nội những sắc hoa mùa xuân mang màu sắc trẻ trung hơn, tập trung vào những loài hoa chỉ nở dịp Tết. Âm nhạc không chỉ khắc họa cảnh sắc mà còn miêu tả không khí đón xuân.

MV do Minh Quốc đạo diễn, tái hiện hình ảnh một ngôi nhà cổ ngập hoa và ánh nắng. Tông vàng ấm bao phủ không gian, gợi cảm giác hoài niệm. Hình ảnh Giáng Son đàn, Hà Trần hát trong căn nhà xưa được xây dựng như cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai người phụ nữ Hà Nội. Đạo diễn chọn cách kể chuyện tối giản, tập trung gợi tả không khí mùa xuân, hành trình trở về bên người thân của nhân vật.

Ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hà Trần 49 tuổi, là con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Chị từng ra các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật thực, Hà Trần 98-03, Tự họa (hát nhạc Trần Tiến), Tình ca qua thế kỷ, Cánh cung (hát nhạc Đỗ Bảo). Chị theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, ghi dấu suốt nhiều năm với phong cách đa dạng. Hà Trần được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại của Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Năm 2022, album Nhật Thực- Hà Trần thực hiện cùng Ngọc Đại, Đỗ Bảo và Vi Thùy Linh - được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm.

Chị từng đạt nhiều giải thưởng như: Clip ca nhạc yêu thích của VTV - Bài hát tôi yêu với Chuyện tình thảo nguyên năm 2003, giải Album của năm cho Đối thoại 06 tại Cống hiến năm 2006 và cho Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta (với Đỗ Bảo) năm 2013. Năm 2022, chị gây chú ý khi tham gia The masked singer (Ca sĩ mặt nạ), vào top 3.

Nhạc sĩ Giáng Son 51 tuổi, là con nhạc sĩ Hoàng Kiều - cây đại thụ làng chèo. Được tiếp xúc nghệ thuật từ nhỏ, chị sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, sáng tác. Năm 1998, chị cùng ca sĩ Lan Hương thành lập ban nhạc Exotica và giành giải Tác giả trẻ xuất sắc tại Liên hoan Ban nhạc sinh viên toàn quốc năm 1999. Cuối năm 1999, Giáng Son và Lan Hương thành lập nhóm nhạc Du Ca, gồm ba thành viên khác là Bảo Lan, Thùy Linh, Hồng Ngọc. Nhóm sau đó đổi tên thành 5 Dòng Kẻ. Năm 2003, 5 Dòng Kẻ phát hành album Em với hầu hết sáng tác của Giáng Son.

Năm 2005, Giáng Son ra mắt ấn phẩm Cỏ và mưa - 30 tình khúc Giáng Son. Chị cũng rời nhóm để tiếp tục công việc giảng dạy. Cùng năm, Giáng Son nổi tiếng hơn sau khi nhận giải Nhạc sĩ ấn tượng tại Bài hát Việt. Năm 2015, chị cộng tác Tùng Dương, Hà Trần, phát hành album Bóng tối Jazz. Năm 2023, nhạc sĩ ra mắt album thứ ba, Sing My Sol.

Bên cạnh sáng tác, chị là giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình như Sao Mai Điểm hẹn, Sing My Song, Đồ Rê Mí, Giọng hát hay Hà Nội, Tiếng hát Hà Nội.

Hà Thu