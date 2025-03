Hạ Thái Lan, Việt Nam lách qua cửa hẹp ở giải bóng rổ châu Á

SingaporeViệt Nam hạ Thái Lan 21-15 ở lượt cuối vòng sơ loại, để vào vòng chính nội dung nam giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025.

Hôm qua 26/3, Việt Nam thắng New Caledonia (hạt giống số 21) với tỷ số 21-11, nhưng thua 16-17 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Turkmenistan (13). Trong khi đó, Thái Lan (12) lần lượt hạ New Caledonia 21-13 và Turkmenistan 21-15.

Thái Lan nhờ đó dẫn đầu bảng D vòng sơ loại, còn Việt Nam xếp thứ ba, có cùng một trận thắng như Turkmenistan nhưng kém hiệu số đối đầu. Trước trận quyết định hôm nay, đội tuyển không chỉ tính toán về đối thủ mà còn phải xem lại các quy định. Thứ bậc vòng bảng lần lượt được xác định dựa vào số trận thắng, chỉ số đối đầu và số điểm ghi được.

Trần Đăng Khoa và Justin Young (số 12) mừng chiến thắng 21-15 của Việt Nam trước Thái Lan ở lượt cuối bảng D vòng sơ loại giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, tại Singapore vào chiều 27/3. Ảnh: FIBA

Kịch bản đầu tiên được đưa ra là Turkmenistan thua New Caledonia, khi ấy Việt Nam chỉ cần thắng Thái Lan. Cuối cùng, Turkmenistan thắng 17-14. Vì vậy, đội tuyển phải áp dụng kịch bản thứ hai là thắng Thái Lan, ghi 21 điểm và không để đối thủ ghi quá 15 điểm. Khi ấy, chỉ số đối đầu giữa Việt Nam, Thái Lan và Turkmenistan cùng có một thắng và một thua, nhưng đội tuyển sẽ dẫn đầu nhờ ghi được 37 điểm, xếp sau là Thái Lan (36) và Turkmenistan (32).

Trận đấu diễn ra tại sân ngoài trời Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Singapore. Việt Nam gồm Justin Young (tên tiếng Việt là Dương Vĩnh Luân, cao 1,93 m), Trần Đăng Khoa (1,83 m), Đinh Thanh Tâm (1,92 m) và Chris Dieker (Đặng Quý Kiệt, 2,01 m). Cả bốn đều là Việt kiều trưởng thành từ bóng rổ Mỹ, trong đó Young gốc Đài Loan, còn ba đồng đội gốc Mỹ. Bốn VĐV có cơ hội về Việt Nam thi đấu khi giải bóng rổ Việt Nam (VBA) được thành lập năm 2016.

Trong khi đó, Thái Lan có Emmanuel Ejesu (2,04 m), Nicola Franco (1,94 m), Chanatip Jakrawan (2,04 m) và Frederick Lish (1,78 m).

Chris Dieker (phải) mỉm cười với Đinh Thanh Tâm khi ném phạt ấn định tỷ số 21-15 cho Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: FIBA

Thái Lan liên tục dẫn trước cho đến 8-8. Justin Young ném ngoài vòng cung giúp Việt Nam vươn lên 10-8. Kể từ đó, đội tuyển ném xa thành công thêm năm lần, nhờ công Đăng Khoa và đặc biệt là Chris Dieker (4).

Khi trận đấu đang ở phút thứ 3 và giây 37, Việt Nam dẫn 18-15. Dieker di chuyển ra ngoài vòng cung bên trái, rồi xoay lưng ném xa để ghi điểm thứ 20, đồng thời câu lỗi từ Nicola Franco. Ở vạch ném phạt, trung phong 31 tuổi thực hiện thành công, để ghi chín điểm liên tiếp và giúp Việt Nam thắng 21-15.

Justin Young, Đăng Khoa và Thanh Tâm lao vào ăn mừng phấn khích cùng Dieker. Ở trên khán đài, đội tuyển nữ cùng người hâm mộ Việt Nam hò hét không ngớt, mừng cho chiến thắng cảm xúc.

Đội tuyển nam Việt Nam dự giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, gồm Đinh Thanh Tâm, Justin Young, Trần Đăng Khoa, Chris Dieker (từ trái sang). Ảnh: FIBA

Chiến thắng vừa vặn đúng kịch bản giúp Việt Nam lách qua cửa hẹp để giành đầu bảng D vòng sơ loại. Đội tuyển trở thành một trong bốn đội nhất vào vòng bảng vòng chính, và sẽ nằm ở bảng D cùng Qatar (hạt giống số 5) – vô địch năm 2013 và New Zealand (4) – hai lần về nhì (2017, 2022).

Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai, với thể thức tương tự vòng loại. Hai đội đứng nhất sẽ vào tứ kết.

Ở nội dung nữ, Việt Nam cũng đứng nhất bảng C vòng sơ loại, sau khi thắng Iran 19-16, Maldives 21-8 và Kazakhstan 22-12. Đội được vào bảng C vòng chính, lần lượt gặp chủ nhà Singapore (hạt giống số 6) và Nhật Bản (3). Đội có cặp chị em song sinh gốc Mỹ sinh năm 2001 là Trương Thảo My (1,75 m) và Trương Thảo Vy (1,73 m), cùng Nguyễn Thị Tiểu Duy (1,74 m) và Bùi Thu Hằng (1,73 m).

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải bóng rổ 3x3 châu Á. Đội nữ được xếp hạt giống thứ 19, còn đội nam là 20.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, Trương Thảo Vy, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Thu Hằng và Trương Thảo My (từ trái sang). Ảnh: FIBA

Giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025 diễn ra tại Singapore từ ngày 26/3 đến 30/3. Giải lần đầu được tổ chức năm 2013 và đã tổ chức đến kỳ thứ tám. Ở nội dung nam, Australia dẫn đầu với bốn lần vô địch (2018, 2019, 2022, 2024), xếp sau là Mông Cổ (2017, 2023) và Qatar (2013). Ở nội dung nữ, Australia cũng có bốn lần vô địch (2017, 2019, 2023, 2024), xếp sau là Ấn Độ (2013), New Zealand (2018) và Trung Quốc (2022).

Bóng rổ 3x3 quy định mỗi đội gồm ba cầu thủ thi đấu trên sân và một dự bị. Trận đấu diễn ra trên sân bằng một nửa sân nội dung 5x5, và có một rổ. Trận diễn ra trong 10 phút và đội nào ghi điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Khi một đội chạm 21 điểm, trận đấu ngay lập tức kết thúc.

Đội có bóng tấn công phải bắt đầu từ ngoài vòng cung, đội phòng thủ ở trong vòng cung. Đội tấn công phải ném rổ trong 12 giây. Cầu thủ tấn công phạm luật nếu dẫn bóng trong vòng cung với lưng hoặc hông hướng về rổ quá 3 giây. Đội ghi một điểm với cú ném trong vòng cung gồm cả ném phạt, và hai điểm với cú ném ngoài vòng cung.

Hiếu Lương