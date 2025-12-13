Hạ tầng tỷ USD thêm trục phát triển Đông Hà Nội

Trục cảnh quan 338.000 tỷ đồng, 7 cây cầu mới qua sông Hồng, thêm sức hút cho thị trường bất động sản Long Biên lẫn vùng phụ cận.

Sự xuất hiện của các công trình giao thông quy mô lớn đang tạo đà phát triển cho đô thị Đông Hà Nội. Trong một năm trở lại đây, khu vực này liên tục được đầu tư hạ tầng, từ các tuyến đường vành đai, cao tốc đến hệ thống cầu mới qua sông Hồng.

Trong đó, nổi bật là trục cảnh quan ven sông Hồng dự kiến khởi công ngày 19/12. Trục này dài 92 km, tổng đầu tư khoảng 338.000 tỷ đồng, gồm hai đường bộ dọc hai bờ sông, đường sắt một ray và chuỗi công viên chủ đề trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo giới chuyên gia, dự án mở ra trục đô thị hiện đại, tạo lực kéo mạnh cho khu vực phía Đông, đặc biệt là Long Biên - vốn sở hữu quỹ đất lớn và dư địa phát triển dài hạn.

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm

Khu Đông Hà Nội đang chứng kiến tốc độ hoàn thiện hạ tầng nhanh trong nhiều năm trở lại đây. Từ đầu 2025, thành phố đã khởi công 4 cây cầu lớn bắc qua sông Hồng gồm Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Ngọc Hồi và Thượng Cát; đồng thời lên kế hoạch khởi công cầu Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở trong tháng 12. Trong đó, cầu Trần Hưng Đạo, tổng vốn 16.226 tỷ đồng, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ - được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Biên đến khu phố cổ, mở trục kết nối trực tiếp với nội đô lịch sử.

Hệ thống cao tốc và đường vành đai cũng tạo sức bật rõ rệt. Các trục Hà Nội – Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 5, đường Vành đai 3, 3.5 và 4 tiếp tục được mở rộng, kéo ngắn quãng đường từ phía Đông về trung tâm. Nhờ các cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy 1 và 2, cư dân Long Biên hiện chỉ mất chưa tới 20 phút để đến Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời kết nối nhanh với các đầu mối giao thông phía Bắc và phía Nam vùng đồng bằng.

Song song hạ tầng giao thông, phía Đông đang hình thành hệ sinh thái giáo dục và tiện ích quy mô lớn. Đại học Bách khoa Hà Nội (phân hiệu Hưng Yên) dự kiến đạt 30.000 sinh viên; sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ được xem là lớn nhất cả nước; cùng nhiều công trình giáo dục, y tế, vui chơi giải trí được triển khai. Giới phân tích nhận định khu Đông bước vào "thập niên vàng", tương tự giai đoạn bứt phá của khu Tây Hà Nội khoảng mười năm trước.

Trong bức tranh đó, đại lộ cảnh quan ven sông Hồng là điểm nhấn, được xem là dự án hạ tầng lớn nhất Hà Nội từng triển khai. Khi hoàn thiện tuyến đại lộ sẽ giảm tải áp lực giao thông nội đô, đồng thời tăng cường liên kết giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Hệ thống kết nối tạo bệ phóng cho các dự án bất động sản phía Đông trong tương lai.

Thị trường nhiều động lực

Những chuyển dịch tích cực của đầu tư hạ tầng thúc đẩy sức hút của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội. Báo cáo quý III/2025 của OneMount ghi nhận toàn thành phố có khoảng 8.100 căn hộ mới mở bán, trong đó phần lớn tập trung ở khu Đông. Tương tự, NSI ghi nhận trong quý III/2025, khu vực phía Đông chiếm khoảng 26% nguồn cung căn hộ mới, với mặt bằng giá chào bán dao động khoảng 70-75 triệu đồng mỗi m2.

Nhiều dự án ghi nhận hết giỏ hàng ngay trong ngày mở bán, cho thấy nhu cầu ở thực và đầu tư gia tăng. Một trong những lợi thế chính của khu Đông là mặt bằng giá còn thấp. Theo khảo sát, giá căn hộ khu vực này thấp hơn khoảng 20% so với khu Tây cùng phân khúc, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

NSI dự báo nguồn cung căn hộ và nhà phố tại Hà Nội trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có thể đạt 30.000-32.000 sản phẩm. Nguồn cung này kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định đến năm 2027. Cơ cấu tập trung các phân khúc cao cấp và hạng sang, trong đó khu Đông đóng vai trò dẫn dắt nguồn cung toàn thị trường.

Theo đánh giá, khi nguồn cung duy trì ổn định, người mua có nhiều lựa chọn hơn. Các gia đình trẻ có xu hướng tìm đến khu vực vừa gần trung tâm, vừa có điều kiện sống thoáng, xanh hơn nhưng vẫn có khả năng kết nối nhanh đến nhiều khu vực.

Trong đó, Long Biên, được đánh giá là tâm điểm của chuỗi hạ tầng mới, nhiều tiềm năng để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian sống và đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Khu vực này ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Dữ liệu Batdongsan cho thấy giá đất tại phường Long Biên tăng khoảng 38% trong vòng một năm, xác lập mặt bằng mới cao nhất 6 năm. Long Biên hưởng lợi trực tiếp từ các cây cầu, tuyến đường và đại lộ ven sông Hồng.

Kinh nghiệm tại TP HCM cho thấy hạ tầng hoàn thiện có thể thay đổi cấu trúc phát triển đô thị chỉ trong vài năm. Chẳng hạn, khi cầu Thủ Thiêm 1 và đại lộ Mai Chí Thọ đi vào hoạt động, khu Đông TP HCM trở thành tâm điểm nguồn cung mới, thu hút các dự án cao tầng và đại đô thị quy mô lớn. Vài năm gần đây, khi cầu Ba Son, tuyến metro số 1 vận hành, nguồn cung và giá nhà khu Đông dẫn dắt toàn thị trường TP HCM.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng đà tăng giá của khu Đông đến từ hai yếu tố then chốt là nguồn cung cao cấp chiếm tỷ trọng lớn và hạ tầng phát triển vượt trội. Cùng quan điểm, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Dat Xanh Services, cho biết đây là nơi thu hút phần lớn vốn đầu tư hạ tầng của TP HCM, với hơn 70%. Đây là đòn bẩy hạ tầng quan trọng giúp khu Đông trở thành cực tăng trưởng của TP HCM.

Với chuỗi hạ tầng hàng trăm nghìn tỷ đang triển khai, nhiều chuyên gia nhận định phía Đông Hà Nội, đặc biệt Long Biên, có thể lặp lại quỹ đạo tăng trưởng khi yếu tố kết nối đóng vai trò then chốt trong việc định giá bất động sản đô thị.

