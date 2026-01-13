Hạ tầng thúc đẩy tái cấu trúc không gian đô thị vệ tinh

Hạ tầng đầu tư đồng bộ được xem là yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển dân cư khỏi lõi đô thị, mở ra dư địa phát triển cho các khu vực vệ tinh gắn với nhu cầu ở thực.

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025 chủ đề "Dẫn nhịp", mức độ quan tâm bất động sản đang nghiêng về các khu vực vệ tinh. Tại miền Bắc, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ (Hòa Bình cũ) và Bắc Ninh chiếm khoảng 80% tổng lượt quan tâm. Ở miền Nam, TP HCM (Bình Dương cũ) ghi nhận mức tăng 165% so với đầu năm, Đồng Nai tăng 89% và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 98%.

Điểm chung của các địa phương là nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giúp cải thiện khả năng kết nối cũng như định hướng phát triển của đô thị. Nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ ở cả hai miền như sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai), sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), cùng các tuyến cao tốc kết nối trực tiếp sân bay về trung tâm TP HCM và Hà Nội. Song song đó, các tuyến metro tại hai thành phố lớn nhất cả nước cũng đang được đẩy nhanh, tạo nền tảng cho mô hình phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD).

Metro Nhổn - Ga Hà Nội năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Sự phát triển của hạ tầng kéo theo thay đổi trong xu hướng lựa chọn nơi ở. Thời gian di chuyển và khả năng kết nối dần thay thế khoảng cách địa lý trong quyết định an cư. Các tuyến đường cùng các trục cao tốc liên vùng đã mở rộng bán kính sinh sống, giúp nhiều khu vực vùng ven gắn chặt hơn với đô thị trung tâm.

Tại khu Đông TP HCM, cao tốc Long Thành - Dầu Giây hoàn thiện tạo lực đẩy cho quá trình đô thị hóa khu vực. Ở Hà Nội, Nam Từ Liêm trong giai đoạn xây dựng vành đai 3, hay vùng Cổ Loa với các dự án cầu và trục giao thông chiến lược cũng cho thấy hạ tầng thường đi trước, tạo tiền đề cho phát triển đô thị.

Cùng với hạ tầng, động lực tăng trưởng của thị trường bất động sản vùng ven cũng có sự thay đổi. Giai đoạn 2015-2025, TP HCM ghi nhận dòng cư dân dịch chuyển từ trung tâm ra dọc theo các tuyến vành đai 3, vành đai 4 và các trục cao tốc, quốc lộ lớn. Theo CBRE, giá nhà ở quanh các tuyến hạ tầng trọng điểm tăng trung bình 15-18%, bám sát tiến độ triển khai công trình, phản ánh giá trị sử dụng thực thay vì biến động ngắn hạn.

Ngoài ra, Báo cáo tâm lý người tiêu dùng quý IV/2024 của Batdongsan cho thấy, 86% người được hỏi quan tâm đến nhà ở xanh và 88% sẵn sàng chi thêm để cải thiện chất lượng môi trường sống. Trong nhóm này, 49% chấp nhận trả thêm tối đa 5% và 39% sẵn sàng trả thêm tới 10% cho các sản phẩm có không gian xanh và quy hoạch bền vững.

Tại miền Bắc, quá trình mở rộng không gian đô thị ngày càng rõ nét tại các khu vực vùng ven Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên. Những địa phương này có lợi thế về quỹ đất, hạ tầng liên vùng và khả năng tiếp nhận dòng dân cư dịch chuyển từ trung tâm.

Khu đô thị công nghiệp VSIP Bắc Ninh và nút giao Ninh Hiệp. Ảnh: Centa Riverside

Tại Bắc Ninh, khu đô thị VSIP được quy hoạch theo mô hình tích hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ, gắn với các trục giao thông liên vùng như đại lộ Hà Nội - Gia Bình. Trong đó, dự án Centa Riverside được phát triển trên nền tảng hạ tầng đang hoàn thiện, hướng tới nhóm cư dân có nhu cầu ở thực. Dự án có quy hoạch đồng bộ, ưu tiên không gian xanh và pháp lý minh bạch.

Centa Riverside nằm gần nút giao Ninh Hiệp, tiếp giáp các trục giao thông quan trọng gồm cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vành đai 3, quốc lộ 1A và quốc lộ 18. Khi các dự án vành đai 4 Thủ đô và Đại lộ Hà Nội - Gia Bình hoàn thiện, khả năng kết nối của khu vực này dự kiến tiếp tục được cải thiện, củng cố vai trò trong mạng lưới hạ tầng Đông Bắc Hà Nội.

Toàn cảnh khu đô thị Centa Riverside. Ảnh: Centa Riverside

Theo các chuyên gia, việc hạ tầng được đầu tư đồng bộ góp phần làm thay đổi cách tổ chức không gian đô thị, trong đó các khu vực vệ tinh ngày càng gắn kết với đô thị trung tâm. Thị trường bất động sản vùng ven theo đó có thể phát triển dựa nhiều hơn vào giá trị sử dụng, nhu cầu an cư và yếu tố quy hoạch.

Song Anh