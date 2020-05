Hạ tầng thúc đẩy bất động sản phía Tây Hà Nội

Vài năm trở lại đây, phía Tây Thủ đô nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại. Trong đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai như đại lộ Thăng Long, tuyến BRT, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình... Mới đây là dự án tuyến đường Lê Quang Đạo với điểm đầu là nút giao Lê Quang Đạo - đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại nút giao Lê Trọng Tấn. Sau khi tuyến này hoàn thiện, sẽ kết nối khu vực Mỹ Đình và Hà Đông, đồng thời giảm tải cho trục đường Tố Hữu.

Ngoài ra, khu vực này cũng thu hút nhiều tiện ích giải trí, mua sắm quy mô như đại siêu thị Aeon Mall, Big C mới đi vào hoạt động; công viên Thiên văn ngoài trời đầu tiên Đông Nam Á. Sau gần 3 năm thi công, công viên có diện tích 12 ha với hồ nước rộng hơn 6 ha đang hoàn thiện, hứa hẹn trở thành lá phổi xanh của khu vực.

Cư dân cũng được hưởng chất lượng giáo dục tiên tiến với hệ thống trường học đa dạng như trường quốc tế Nhật Bản, tiểu học An Hưng, THCS Lê Quý Đôn, mầm non Dương Nội, trường quốc tế Olympia, mầm non - tiểu học Chu Văn An, trường chuyên Nguyễn Huệ....Các bệnh viện lớn như bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện Quân y 103, Viện Y học Cổ truyền Dân tộc Quân đội...

Trước làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, ngày càng nhiều chủ đầu tư lựa chọn phía Tây triển khai các dự án bất động sản. Trong đó có các dự án cao cấp, các đô thị lớn của chủ đầu tư Vingroup, FLC, Văn Phú - Invest, Nam Cường, Hải Phát... Theo đại diện một chủ đầu tư, bên cạnh yếu tố vị trí dự án, người mua dành ưu tiên quan tâm đến sự đồng bộ của cơ sở hạ tầng xung quanh. Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội bắt trúng nhu cầu này của khách hàng.

Một góc khu vực phía Tây Hà Nội. Ảnh: Vneconomy.

Nằm ở trung tâm khu vực phát triển hạ tầng sôi động, dự án The Terra - An Hưng tại đường Tố Hữu (quận Hà Đông) là khu phức hợp shophouse, chung cư cao cấp do chủ đầu tư Văn Phú - Invest phát triển. Đơn vị này cho biết, dự án nhận được sự quan tâm của giới đầu tư và người mua nhà, nhất là dịp mở bán toà căn hộ cuối cùng và đẹp nhất với tầm nhìn hướng hồ.

Theo vị đại diện, hạ tầng xung quanh dự án tiếp tục đổi mới, mang đến sự thuận tiện, thoải mái cho cư dân. Đồng thời thiết lập mặt bằng mới cho giá trị bất động sản Dương Nội, thu hút những khách mua ở thực, nhất là khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài và một số công trình tiện ích hoàn tất. Bên cạnh đó, The Terra - An Hưng sở hữu hơn 30 tiện ích nội khu phong phú, thiết kế riêng cho những gia đình trẻ như phòng hát karaoke, khu giải trí game, thư viện cộng đồng, quảng trường nghệ thuật, vườn thượng uyển... hướng tới hình thành cộng đồng trí thức trẻ văn minh.

Phối cảnh tòa V1 The Terra - An Hưng với góc view công viên Thiên văn học và hồ điều hòa 12 ha.

Chủ đầu tư Văn Phú - Invest đánh giá, các căn hộ có mức giá cạnh tranh. Đơn vị hỗ trợ người mua nhà với mức lãi suất 0% trong 65% giá trị hợp đồng, giúp các gia đình trẻ giảm gánh nặng tài chính để sở hữu căn nhà chất lượng, đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, dự án có lợi thế pháp lý minh bạch, khách hàng có thể ký hợp đồng khi thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Minh Chi