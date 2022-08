Hạ tầng tạo lực đẩy cho bất động sản Thuận An

Bình DươngLoạt dự án giao thông nằm gần trục giao thông lớn, mang tính kết nối liên vùng đang được triển khai tại TP Thuận An.

TP Thuận An sở hữu nhiều trục giao thông trọng điểm, nhiều tuyến đường lớn tiếp tục được nâng cấp và mở rộng tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

Bức tranh phát triển của TP Thuận An

Giai đoạn 2022-2025, Bình Dương dự kiến đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng của TP Thuận An. Các dự án trọng điểm hứa hẹn sẽ tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thuận An như đường Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, ĐT 743, ĐT 746... Hệ thống giao thông đối nội với các tuyến đường Thủ Khoa Huân, Độc Lập, Tự Do, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Triết cũng đang có kế hoạch được nâng cấp và cải tạo.

Một góc TP Thuận An. Ảnh: Kim Oanh Group

Nổi bật hơn cả là dự án Quốc lộ 13 - đại lộ Bình Dương đang được mở rộng từ 6 lên đến 8 làn xe với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng. Đây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng, kết nối Bình Dương với TP HCM và Đông Nam bộ mà còn được đánh giá là trục tài chính, thương mại - dịch vụ hàng đầu của TP Thuận An cũng như tỉnh Bình Dương.

Giới chuyên gia nhận định, khi các dự án nói trên hoàn thiện sẽ tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, hiện đại, tạo sức bật cho TP Thuận An phát triển mạnh theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp.

Legacy Prime đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Kim Oanh Group

Thuận An có diện tích 83,7 km2, dân số hơn 600.000 người, thu nhập bình quân đầu người nằm trong top đầu cả nước với gần 144 triệu đồng một năm. Theo dữ liệu thống kê, tỷ lệ đô thị hóa của Thuận An đã đạt tới 98,5% và số lao động phi nông nghiệp chiếm đến 70%.

Từ khi lên thành phố vào năm 2020, Thuận An đã ghi nhận nhiều tín hiệu sáng về kinh tế - xã hội, đô thị, mức sống của người dân, đồng thời được các công ty, tập đoàn nước ngoài lựa chọn làm điểm đến đầu tư chiến lược.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Thuận An ước đạt 134.340 tỷ đồng, tăng 5,61% so với cùng kỳ. Trong đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 94.510 tỷ đồng, tăng 6,19% so với cùng kỳ. Cùng với việc tăng tốc đầu tư cho hệ thống hạ tầng, TP Thuận An được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa về cả kinh tế và văn hóa xã hội trong thời gian tới.

Cơ hội cho bất động sản phát triển

Việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đã mở ra cơ hội giúp thị trường bất động sản TP Thuận An bứt phá. Theo ghi nhận trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã lần lượt phát triển dự án bất động sản tại đây góp phần tạo nên bức tranh sôi động cho thị trường, nhất là phân khúc căn hộ.

Legacy Prime sở hữu vị trí chiến lược, ngay trung tâm TP Thuận An kết nối trực tiếp đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13 và Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh phối cảnh: Kim Oanh Group

Theo thông tin từ đại diện một số đơn vị kinh doanh bất động sản, đông đảo nhà đầu tư đang quan tâm đến những dự án căn hộ có quy hoạch hiện đại, vị trí kết nối thuận tiện, gần các khu công nghiệp và khu dân cư sầm uất, sở hữu các tiện ích cao cấp. Những dự án này đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt - vui chơi và việc di chuyển từ nhà đến chỗ làm của người có nhu cầu ở thực, nhất là những người đang làm việc tại TP HCM.

"Không ít nhà đầu tư mua căn hộ tại đây còn nhắm đến việc khai thác cho thuê bởi nhu cầu của các chuyên gia đang làm việc trong các khu công nghiệp tại Thuận An và khu vực lân cận rất cao", đại diện một đơn vị kinh doanh bất động sản cho biết.

Legacy Prime tọa lạc ngay trung tâm TP Thuận An, kết nối trục đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13, bao quanh là các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, Sóng Thần 2... Dự án được đầu tư hơn 30 tiện ích hiện đại, căn hộ bàn giao hoàn thiện cơ bản với trang thiết bị được cung cấp bởi các thương hiệu lớn, do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thi công.

Với giá bán từ một tỷ đồng một căn, khách hàng được ngân hàng OCB cho vay 75% và hỗ trợ toàn bộ lãi suất cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, chủ đầu tư Legacy Prime cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: chiết khấu 8% khi thanh toán nhanh 70%, chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 18% khi thanh toán vượt tiến độ, chiết khấu từ 1-3% khi mua nhiều sản phẩm. Khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi lớn với quà tặng là căn hộ, xe ôtô..., tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

Thu Hương