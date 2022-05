Hạ tầng tạo lực đẩy cho bất động sản Dĩ An

Bình DươngVị trí thuận lợi, hạ tầng liên tục được nâng cấp, là những ưu thế giúp bất động sản Dĩ An thu hút nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025, thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư. Theo đó các tuyến đường được mở rộng và nâng cấp bao gồm dự án mở rộng lộ giới quốc lộ 1A, quốc lộ 1K, hình thành trục giao thông liên vùng là TP Thủ Đức - TP Dĩ An - TP Biên Hòa. Tuyến metro số 1 cũng đã được chấp thuận chủ trương kéo dài đến TP Dĩ An. Khi loạt công trình hạ tầng này đi vào hoạt động sẽ giúp tăng tính thuận tiện và kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP HCM.

Trung tâm TP Dĩ An nhìn từ trên cao. Ảnh: Gia Nguyễn

Sự phát triển của cơ sở hạ tầng thúc đẩy loạt nâng cấp khác. Các trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, chung cư cao cấp cũng đang phát triển mạnh mẽ dọc theo các trục giao thông như quốc lộ 1K, quốc lộ 1A, quốc lộ 13, tỉnh lộ ĐT 743. Từ đó, đưa thị trường bất động sản tại đây trở nên sôi động hơn.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, chủ đầu tư Phúc Đạt Connect 2 tiến hành phát triển Diamond Connect. Dự án tọa lạc tại phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Đại diện chủ đầu tư đánh giá Diamond Connect sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai đang có nhu cầu với các sản phẩm bất động sản vùng ven.

Diamond Connect sở hữu vị trí mặt tiền trên quốc lộ 1K. Ảnh: Gia Nguyễn

Các căn hộ của Diamond Connect được thiết kế theo phong cách sang trọng, tích hợp hệ thống tiện ích khép kín như công viên, hồ bơi, nhà trẻ, khu thương mại... Dự án sở hữu hệ thống an ninh đa lớp, đặc biệt ứng dụng hệ thống thang máy phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tính an toàn và riêng tư cho mỗi gia chủ.

Đại diện Seareal - đơn vị phân phối độc quyền dự án, cho biết với mức giá trung bình dự kiến từ 36 triệu đồng mỗi m2, các căn hộ tại Diamond Connect phù hợp với người trẻ muốn an cư hay nhà đầu tư có vốn tích lũy vừa tầm.

Diamond Connect mang thiết kế phong cách sang trọng. Ảnh phối cảnh: Seareal

Để giảm tối đa áp lực tài chính cho khách hàng trẻ có nguồn vốn hữu hạn và cả giới đầu tư muốn chia nhỏ dòng vốn, chủ đầu tư dự án đưa ra nhiều chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó khách hàng có thể thanh toán 1% một tháng, ngân hàng ACB hỗ trợ vay đến 70%, ân hạn nợ gốc không lãi suất đến 12 tháng. Hiện dự án đã xây đến tầng 19, dự kiến bàn giao vào cuối năm nay.

Khách hàng khi mua căn hộ sẽ có cơ hội sở hữu xe ôtô Mazda 2 Sedan 1.5 Luxury và ôtô Toyota Camry 2.0 trong chương trình "Ở nhà sang, rước xế xịn".

Quế Anh