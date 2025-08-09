Hạ tầng tạo cú hích đầu tư cho địa ốc phía Tây TP HCM

Khu Tây TP HCM có hạ tầng tỷ USD, hút vốn FDI, tạo tiềm năng đầu tư, tăng trưởng dài hạn cho các đô thị quy hoạch xanh, đa dạng sản phẩm như Waterpoint.

Từ một vùng đất ven sông chủ yếu phát triển nông nghiệp, Bến Lức, Long An (cũ) trở thành điểm đến mới của dòng vốn bất động sản, FDI nhờ loạt công trình hạ tầng quy mô lớn. Cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp vận hành, vành đai 3 đang tăng tốc thi công để hoàn thiện toàn tuyến năm 2026, vành đai 4 sắp thi công cùng các cảng thủy - bộ liên vùng giúp khu Tây TP HCM dần chuyển mình thành cực tăng trưởng kinh tế, đô thị mới.

Khu Tây TP HCM hút dòng vốn nhờ hạ tầng kết nối

Trong nhóm đô thị vệ tinh quanh TP HCM, khu Tây sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông. Từ năm 2015 đến nay, hàng loạt dự án kết nối khu vực này với TP HCM và các tỉnh lân cận được triển khai hoặc nâng cấp. Nổi bật trong số đó là cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, cùng hệ thống quốc lộ 1A, 50, 62... đóng vai trò kết nối cả vùng Đông và Tây Nam Bộ.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, đi qua Long An (nay là Tây Ninh), TP HCM và Đồng Nai, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa ngõ Tây đến các tỉnh phía Đông Nam Bộ mà không cần đi qua trung tâm thành phố. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam, hiện đã đưa vào khai thác tạm khoảng gần 30 km. Khi thông xe, tuyến đường này được kỳ vọng mở ra không gian phát triển kinh tế và bất động sản mới cho toàn vùng.

Bên cạnh đó, dự án Vành đai 3 TP HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang gấp rút thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19/12. Tuyến đường này sẽ kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo nên trục giao thông liên hoàn, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây đến TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương (cũ). Khi các công trình này đồng loạt vận hành, vùng đất vốn được xem là "cửa ngõ phía Tây" được đánh giá sẽ dần trở thành trung tâm trung chuyển, thu hút dòng vốn đầu tư sản xuất, logistics, dịch vụ và bất động sản.

Theo các chuyên gia, tốc độ đô thị hóa khu Tây đang tăng nhanh, đặc biệt ở các địa bàn gần ranh giới TP HCM. Trong số đó, Bến Lức nổi bật nhờ vị trí giáp ranh, giao điểm của nhiều tuyến đường trọng điểm, sở hữu quỹ đất lớn để phát triển đô thị quy mô và mức giá còn cạnh tranh hơn so với các khu Đông và Nam thành phố.

Với tiềm năng phát triển hạ tầng và nhu cầu giãn dân, bất động sản tại khu vực này được đánh giá có biên độ tăng giá dài hạn, đặc biệt là các sản phẩm nhà ở liền thổ, căn hộ và shophouse có pháp lý rõ ràng.

Waterpoint - đô thị tích hợp giàu tiềm năng

Theo nghiên cứu từ các đơn vị lớn, bất động sản quanh khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ luôn có tiềm năng tăng trưởng và hút cư dân ở thực. VIRES nhận định khi các dự án hạ tầng lớn được đầu tư bài bản, giá đất tại các khu vực quanh đó sẽ "thức tỉnh", mở đường cho phát triển ngành bất động sản và dịch vụ.

Báo cáo về xu hướng đô thị vệ tinh của Batdongsan cũng nhận định hạ tầng là yếu tố quyết định để kéo người dân dịch chuyển ra các đô thị vùng ven bên cạnh yếu tố môi trường sống và giá cả. Trong đó, nền tảng này cho rằng Vành đai 3 chính là cú hích hạ tầng, tạo sức hút cho khu vực Long An cũ - biến nơi đây thành tâm điểm đầu tư bất động sản.

Tọa lạc ngay giao điểm giữa Tỉnh lộ 830 và cao tốc TP HCM - Trung Lương, gần kề Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Waterpoint là một trong những đại đô thị quy mô lớn được phát triển tại Bến Lức. Dự án rộng 355 ha do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển, hướng đến mô hình đô thị tích hợp bên sông với không gian sống gần gũi thiên nhiên và đầy đủ tiện ích.

Lợi thế của Waterpoint nằm ở vị trí liên kết vùng thuận lợi. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh với cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, quốc lộ 1A hay quốc lộ 50, dễ dàng di chuyển về trung tâm TP HCM, các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành trong tương lai. Ngoài ra, Waterpoint sở hữu 5,8 km mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông - tuyến giao thương thủy quan trọng của cả vùng, góp phần tạo nên bản sắc và giá trị gia tăng cho bất động sản trong khu đô thị.

Một trong những điểm nhấn khác là hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ căn hộ, biệt thự, shophouse, đến các dinh thự ven sông. Các phân khu như Rivera, Aquaria đã bàn giao khoảng 1.400 sản phẩm, hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu. Trong khi đó, ở cửa ngõ đô thị, khu căn hộ EHome Southgate đã bàn giao hơn 1.400 sản phẩm, tỉ lệ sáng đèn hơn 80%.

Bên cạnh giá trị an cư, Waterpoint cũng được đánh giá cao ở khía cạnh đầu tư. Theo nhiều nhà đầu tư tại khu vực, các sản phẩm tại đây sở hữu tiềm năng dài hạn theo lộ trình phát triển đô thị, quy hoạch, hạ tầng. Khu đô thị có trường học, khu thương mại, công viên, clubhouse riêng biệt... đã đi vào vận hành. Trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp của Nam Long, doanh nghiệp đang mở rộng hợp tác với các đối tác về thương mại - dịch vụ để hoàn thiện hệ sinh thái bên trong đô thị.

Giữa bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến sống xanh, sống khỏe, chủ đầu tư kiến tạo đô thị với quy hoạch xanh, kết nối. Hơn 95 ha diện tích đô thị là công viên, mảng xanh, mặt nước. Hạ tầng nội khu cũng được chú trọng với 13 km đường đi bộ, 8 km đường xe đạp tách biệt, hệ thống xe buýt đến TP HCM, công viên trung tâm hơn 25 ha, kênh đào nhân tạo, rừng di sản...

Theo đại diện chủ đầu tư, Waterpoint được phát triển theo triết lý "lấy con người làm trung tâm", hướng đến một cộng đồng đa thế hệ, hài hòa giữa giá trị sống, môi trường và đầu tư. "Do đó, giữa bức tranh phát triển của khu Tây, những đô thị được quy hoạch dài hạn như Waterpoint sẽ là tọa độ chiến lược, hội tụ đầy đủ yếu tố để gia tăng giá trị bền vững trong tương lai", đơn vị nhận định.

