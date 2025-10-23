Hạ tầng tạo cơ hội tăng trưởng bất động sản Cần Thơ

Loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Thơ 2, cao tốc, tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ... dần hoàn thiện đang tạo động lực kết nối và phát triển bất động sản.

Các chuyên gia nhận định, sau khi mở rộng địa giới và xác lập vai trò trung tâm vùng, Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng đang được triển khai đồng bộ. Hệ thống kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - đô thị, đồng thời tạo đà cho thị trường bất động sản bứt phá.

Hệ thống hạ tầng tại Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Khu vực miền Tây Nam Bộ hiện ghi nhận nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được khởi động và đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án cầu Cần Thơ 2 kết hợp tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ được Bộ Xây dựng phê duyệt là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng. Công trình này đồng bộ với tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ đã thông xe và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, tạo nên trục giao thông chiến lược xuyên suốt vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các tuyến cao tốc khác như Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ và đường vành đai phía Tây cũng đang được đẩy nhanh thi công. Khi hoàn thành, những trục đường này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cần Thơ và các tỉnh lân cận, đồng thời mở rộng quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp hai bên tuyến. Theo quy hoạch, các khu vực dọc trục hạ tầng mới, đặc biệt là phía Nam thành phố, sẽ trở thành động lực tăng trưởng tiếp theo của Cần Thơ.

Phối cảnh dự án Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Song song với mạng lưới đường bộ, thành phố còn được đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông đa phương thức. Tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ giai đoạn 1, dài khoảng 175 km, dự kiến vận chuyển 18 triệu hành khách và 26 triệu tấn hàng mỗi năm, mở ra khả năng kết nối trực tiếp giữa Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó, hệ thống hàng không và cảng biển cũng được nâng cấp đồng bộ. Sân bay quốc tế Cần Thơ hiện là một trong ba sân bay lớn nhất miền Nam, trong khi các cảng Cái Cui, Trần Đề, Thốt Nốt và Trà Nóc đang dần hình thành mạng lưới logistics đường thủy hoàn chỉnh.

Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, nhờ sự đầu tư toàn diện, Cần Thơ đang trở thành "nút giao" hạ tầng của khu vực, hội tụ đủ các phương thức kết nối từ đường bộ, hàng không, đường sông đến cảng biển và trong tương lai là đường sắt. Sự thông suốt về hạ tầng đã kích hoạt dòng vốn đầu tư đổ về, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản đô thị. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, giá nhà đất tại nhiều khu vực của thành phố đã tăng 10-40% trong ba năm qua, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường.

Sản phẩm shophouse xây sẵn tại Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Trên bản đồ phát triển, khu vực Nam Cần Thơ đang nổi lên như cực tăng trưởng mới với định hướng trở thành trung tâm đô thị và thương mại của thành phố. Nằm ở vị trí chiến lược trên trục Nam Sông Hậu, liền kề quốc lộ 1A và các tuyến cao tốc đang thi công, trong tổng thể ấy có khu đô thị Nam Long II Central Lake. Vị trí này cho phép cư dân dễ dàng kết nối đến sân bay, cảng biển và trong tương lai là tuyến đường sắt liên vùng, tạo lợi thế lớn cho phát triển thương mại và du lịch.

Đại diện chủ đầu tư Nam Long nhận định, cùng với hạ tầng mở rộng, dòng chảy kinh tế - dịch vụ tại Cần Thơ ngày càng sôi động. Thành phố thu hút lượng lớn cư dân mới, bao gồm chuyên gia, doanh nhân và lao động trẻ, kéo theo nhu cầu gia tăng về không gian sống, làm việc và kinh doanh. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm shophouse xây sẵn trở thành lựa chọn phù hợp, vừa để ở vừa khai thác thương mại như cửa hàng, quán cà phê hay trung tâm giáo dục. Loại hình này mang lại nguồn thu ổn định và tiềm năng tăng giá khi hạ tầng được hoàn thiện.

Chủ đầu tư cho biết thêm, việc hạ tầng liên vùng được đẩy mạnh đang mở ra giai đoạn phát triển mới cho Cần Thơ, góp phần tái định hình bản đồ đầu tư của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong chu kỳ phát triển này, những dự án có nền tảng pháp lý rõ ràng và giá trị thực như Nam Long II Central Lake được xem là lựa chọn an toàn cho dòng vốn dài hạn, đồng thời khẳng định vai trò của Cần Thơ như trung tâm đô thị - kinh tế mới của miền Tây Nam Bộ.

Hoàng Đan