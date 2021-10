Hạ tầng tạo bệ phóng cho bất động sản Nam Bình Thuận

Bình ThuậnMột số nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn trung - dài hạn về Kê Gà, Hàm Thuận Nam, đón tiềm năng tăng giá bất động sản nhờ cú hích hạ tầng.

Lực đẩy hạ tầng

Hậu giãn cách, bất động sản biển vẫn được nhiều chuyên gia nhận định là kênh đầu tư an toàn cho nguồn vốn trung và dài hạn, đặc biệt là khu vực được đầu tư mạnh về hạ tầng. Trong đó, sự hình thành của các sân bay, tuyến đường cao tốc được coi là lợi thế có thể hồi sinh và lột xác diện mạo một vùng đất.

Đơn cử tại các khu vực xung quanh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), giá đất đều tăng vọt sau sự hình thành của các công trình trọng điểm này. Tương tự, bất động sản ở nơi có cao tốc đi qua như cao tốc TP HCM - Mộc Bài, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tại thời điểm thông xe cũng gia tăng giá trị.

Theo ông Ngọc Thành, một nhà đầu tư tại Hà Nội, nếu các địa phương cần nguồn lực sân bay hoặc cao tốc để giúp bất động sản thăng hạng, thì khu vực Nam Bình Thuận, trong đó có Kê Gà hội tụ tới 4 hạ tầng quan trọng.

Tuyến đường DT.719 hoàn thành cuối năm 2022 sẽ góp phần thúc đẩy giá trị khu vực. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận

Trong đó, hai công trình trọng điểm của khu vực là cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết đều đang được triển khai, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2022. Đường ĐT.719 - trục ven biển kéo dài từ Mộc Châu (Vũng Tàu) qua Kê Gà tới Mũi Né cũng dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Với cao tốc và tuyến ĐT.719, Kê Gà sẽ trở thành "ngôi nhà thứ hai" phù hợp của người Sài Gòn do thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn 1,5 giờ.

Mặt khác, sân bay Long Thành cách Kê Gà một giờ di chuyển (qua Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết) cũng đã khởi công đầu năm 2021. Công trình quốc gia này tiếp tục tạo ra niềm tin cho giới đầu tư về một tương lai sáng của du lịch Bình Thuận với khả năng thu hút hàng triệu khách nội địa và quốc tế mỗi năm.

"Khoảng 75% nguồn lực hạ tầng đóng vai trò then chốt giúp nền kinh tế du lịch Bình Thuận đột phá đều sẽ về đích năm 2022. Từ kịch bản diễn ra ở nhiều địa phương, 2022 có thể là bản lề quan trọng giúp bất động sản Kê Gà - Bình Thuận tăng mạnh và tiếp đà thăng hoa trong 2023, khi các công trình trên đã vận hành và chứng minh được hiệu quả", ông Ngọc Thành nhận định.

Phân khu nhà phố The Song đón chu kỳ tăng giá

Đón đầu chu kỳ thiết lập mặt bằng giá mới, nhiều nhà đầu tư kỳ cựu đã dịch chuyển dòng tiền về Nam Bình Thuận. Trong đó, tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao biển Thanh Long Bay với các sản phẩm thuộc phân khu The Song đang lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư. Theo chủ đầu tư, từ đầu mùa dịch đến nay, phân khu này vẫn liên tục phát sinh giao dịch.

"The Song là phân khu nghỉ dưỡng kết hợp từ hai phong cách nhà vườn và nhà phố biển, nơi vừa tràn ngập mảng xanh của những khu vườn xanh mát, vừa tích hợp nét phóng khoáng hiện đại của xứ biển phồn hoa - trào lưu đang được các tín đồ du lịch yêu thích", đại diện Nam Group cho biết.

The Song mang lại trải nghiệm sống nghỉ dưỡng độc đáo.

Sức hấp dẫn của The Song là ở chính sách thanh toán tối ưu, bảo hành lợi nhuận cho khách hàng. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 25% (tương đương khoảng 2-3 tỷ đồng) đã sở hữu nhà phố biển đa công năng. 75% còn lại được ngân hàng cho vay với ưu đãi 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Chủ đầu tư cũng áp dụng chương trình cam kết lợi nhuận 6% mỗi năm, nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng trước những biến động của dịch bệnh.

Hiện nay, khu nhà phố biển đang tăng tốc thi công, dự kiến bàn giao trong cuối năm 2022, đón thời điểm sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; ĐT.719 đồng loạt thông xe. Ở thời điểm đó, giới đầu tư kỳ vọng nền kinh tế đã phục hồi, sẽ thúc đẩy ngành du lịch Bình Thuận bước vào chu kỳ phát triển mạnh.

Đa dạng kênh đầu tư

Được quy hoạch để trở thành một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao biển lớn nhất Bình Thuận, bên cạnh chuỗi tiện ích phục vụ cho nghỉ dưỡng, trải nghiệm ban ngày, Thanh Long Bay cũng xây dựng tổ hợp kinh tế đêm đa sắc màu, thắp sáng nền du lịch xứ thanh long.

"Với những gam màu đa dạng, hội tụ 'đặc sản' du lịch Bình Thuận, Thanh Long Bay được kỳ vọng đón hàng triệu tín đồ du lịch khắp thế giới khi đến với xứ thanh long nói riêng và Việt Nam nói chung", đại diện Nam Group cho biết.

Nằm trong siêu tổ hợp Thanh Long Bay, toàn khu nhà phố biển The Song sẽ đón nguồn du khách khổng lồ. Đây là cơ sở đảm bảo công suất khai thác phòng cao cho loại hình lưu trú này. Chủ nhân có thể an tâm vào khả năng thu hút du khách và kinh doanh thương mại của The Song bởi sự vận hành của hàng loạt thương hiệu danh tiếng trên thế giới là Wyndham (Mỹ), Accor (Pháp), H20 Sport (Mỹ).

Bên cạnh đó, khu nhà phố có thiết kế linh hoạt với 3 tầng, diện tích sử dụng rộng rãi và ôm trọn hai mặt tiền thương mại trong tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao biển quy mô lớn của Bình Thuận. Với kiến trúc này, ngoài nguồn thu từ lưu trú, chủ nhân có thể kinh doanh các loại hình chuyên biệt cho dịch vụ du lịch ở cả hai mặt tầng trệt như nhà hàng ẩm thực, không gian coffee, các cửa hàng thời trang hay các bar, pub, club, lưu niệm... Tầng trệt cũng có thể khai thác cho thuê, hoạt động hết 24/7, bởi theo định hướng của chủ đầu tư, Thanh Long Bay là "thành phố không ngủ" xuyên 365 ngày trong năm.

Hoài Phong