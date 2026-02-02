Hạ tầng phía Đông Đăk Lăk mở dư địa cho bất động sản khu vực

Các tuyến giao thông, logistics và du lịch hình thành sau sáp nhập thúc đẩy nguồn cầu lưu trú, nhà ở tại khu vực ven biển Tuy Hòa, trong đó có dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phú Yên và Đăk Lăk tạo tiền đề cho việc tái cấu trúc không gian phát triển theo trục rừng - biển, trong đó khu vực phía Đông, trọng điểm là Tuy Hòa đóng vai trò cửa ngõ giao thương và dịch vụ. Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu về hạ tầng vận tải, lưu trú và bất động sản đô thị.

Theo quy hoạch, quốc lộ 29 được nâng cấp và mở rộng giai đoạn 2026-2030 sẽ rút ngắn thời gian từ Buôn Ma Thuột về Tuy Hòa còn 2 giờ. Tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa dài 122 km, 4 làn xe, vận tốc 100 km/giờ cũng đang được nghiên cứu đầu tư trước năm 2030. Khi các trục kết nối hoàn thiện, quãng đường từ Tây Nguyên xuống biển Nam Trung Bộ có thể rút ngắn, mở rộng dòng khách du lịch và nhu cầu sở hữu nhà ở thứ hai.

Phối cảnh mặt tiền liền kề dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa. Ảnh: Cloud Gate

Theo Cloud Gate, so với nhiều địa phương ven biển chỉ dựa vào khách ngoài tỉnh, Tuy Hòa có thêm lợi thế tiếp cận trực tiếp thị trường nội vùng Tây Nguyên với quy mô dân cư lớn. Đây được xem là nhóm sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng cuối tuần và ngắn ngày, đồng thời hình thành nhu cầu lưu trú cho thuê theo mùa.

Bên cạnh đó, khu vực phía Đông tỉnh sau sáp nhập tập trung đồng thời du lịch biển, cảng biển và hạ tầng hàng không. Tuy Hòa hiện có sân bay dân dụng và nằm giữa cảng Vũng Rô và khu vực Bãi Gốc - nơi đang hình thành tổ hợp cảng biển quy mô lớn. Một số dự án công nghiệp, công nghệ cao cũng được quy hoạch lân cận, tạo thêm nhu cầu nhà ở cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và lao động dịch vụ.

Năm 2025, Phú Yên (cũ) dự kiến đón hơn 4 triệu du khách, trong đó tập trung chủ yếu tại Tuy Hòa. Tăng trưởng du lịch, kết hợp mở rộng hoạt động logistics và công nghiệp, được xem là yếu tố nền tảng thúc đẩy thị trường lưu trú đô thị. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở quy mô lớn tại trung tâm thành phố còn tương đối hạn chế, chủ yếu là khu dân cư hiện hữu và dự án nhỏ lẻ, theo Cloud Gate.

Phối cảnh 118 căn liền kề, 16 căn biệt thự tại dự án. Ảnh: Cloud Gate

Trong bối cảnh đó, một số quỹ đất trung tâm bắt đầu được triển khai theo mô hình nhà phố và biệt thự thấp tầng như dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa. Công trình có quy mô khoảng 1,85 ha với 118 căn liền kề và 16 biệt thự đơn lập. Nguồn cung này hướng đến ba nhóm chính: người mua làm nơi nghỉ dưỡng kết hợp cho thuê, chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp - cảng biển, và cư dân địa phương nâng cấp chỗ ở.

Dự án nằm trên trục Trần Phú và gần đường Hùng Vương - hai tuyến giao thông chính của địa phương. Đối diện là hồ điều hòa Hồ Sơn và bệnh viện quốc tế Việt Mỹ. Trong bán kính 1 km là quảng trường, Đại học Phú Yên, Coopmart, chuỗi khách sạn resort 4-5 sao, bệnh viện đa khoa Phú Yên, bệnh viện Y học cổ truyền... Khoảng cách từ đây ra bãi biển trung tâm khoảng hơn một km, thuận lợi khai thác lưu trú ngắn hạn

Theo chủ đầu tư, tác động của hạ tầng thường diễn ra theo lộ trình dài hạn. Khi giao thông liên vùng, cảng biển và công nghiệp từng bước hình thành, thị trường nhà ở tại Tuy Hòa có thể chuyển dịch từ quy mô địa phương sang phục vụ nhu cầu đa vùng, mở ra dư địa mới cho các dự án.

Song Anh