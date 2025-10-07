Hạ tầng logistics góp phần thúc đẩy nhu cầu an cư tại Hải Phòng

Hạ tầng cảng biển, giao thông và kho vận kéo theo làn sóng chuyên gia, kỹ sư, thúc đẩy thị trường căn hộ tại thành phố cảng.

Hải Phòng là một trong những trung tâm logistics trọng điểm phía Bắc với cụm cảng nước sâu Lạch Huyện, có thể tiếp nhận tàu container trọng tải 100.000 DWT (18.000 TEU), cho phép hàng hóa đi thẳng tới châu Âu, châu Mỹ mà không cần trung chuyển. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vận tải.

Theo Cục Thống kê thành phố, trong 8 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 120 triệu tấn, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Hạ tầng giao thông tại Hải Phòng cũng đa dạng với đầy đủ đường biển, bộ, sắt, hàng không và thủy nội địa.

Thành phố còn là cửa ngõ gần nhất ra biển của Tây Nam Trung Quốc, nằm trên hành lang kinh tế thuộc sáng kiến "Vành đai, Con đường". Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công cuối năm nay sẽ tiếp tục tăng sức cạnh tranh cho khu vực.

Tàu chở hàng cập bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, ngày 20/1. Ảnh: Lê Tân

Hệ sinh thái logistics phát triển kéo theo nhu cầu lao động lớn. Hiện toàn thành phố có hơn 250 doanh nghiệp logistics, sử dụng khoảng 170.000 lao động. Diện tích kho bãi đạt hơn 700 ha, với hàng chục trung tâm trung chuyển hiện đại.

Đến năm 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu logistics chiếm 25-30% GRDP, tăng trưởng 30-35% mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật, quản lý và chuyên gia quốc tế.

Sự hiện diện của các dự án FDI, khu công nghiệp công nghệ cao cũng kéo theo dòng chuyên gia đến sinh sống và làm việc. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, nhóm cư dân này đặt yêu cầu cao về chất lượng nhà ở, tiện ích và môi trường sống.

Cụm cảng nước sâu Lạch Huyện ở đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Theo ông Jeong Cheol, thành viên Ban giám đốc Công ty N.H.O, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hải Phòng còn hạn chế. Một số dự án đang triển khai nhằm lấp khoảng trống, trong đó có Gem Park - khu căn hộ áp dụng tiêu chuẩn Hàn Quốc về quản lý và vận hành.

Dự án dành 1,5 ha cho hệ thống tiện ích nội khu, ưu tiên các yếu tố an toàn, riêng tư và thân thiện với trẻ nhỏ, hướng đến cộng đồng chuyên gia. Gem Park nằm giữa trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và khu phố cảng truyền thống, thuận tiện kết nối.

Dự án Gem Park đạt giải Khu dân cư tốt nhất các tỉnh miền Bắc năm 2024 từ tổ chức Bất động sản Việt Nam PropertyGuru. Ảnh: N.H.O

Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của các dự án cao cấp góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại tại Hải Phòng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư nhờ tiềm năng khai thác cho thuê với nhóm khách thu nhập cao.

Song Anh