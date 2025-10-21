Hạ tầng liên vùng tạo lực đẩy cho bất động sản Đồng Nai

Vành đai 3, dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, định hướng metro Thủ Thiêm - Long Thành góp phần tạo sức hút cho địa ốc Đồng Nai.

Phía Đông TP HCM đang có nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, góp phần tăng liên kết vùng và hỗ trợ phát triển đô thị. Đường vành đai 3 dự kiến cơ bản hoàn thành năm nay và hướng tới thông xe toàn tuyến giữa năm 2026. Nút giao An Phú được đẩy nhanh tiến độ nhằm giải tỏa điểm nghẽn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Dự án mở rộng tuyến cao tốc này lên 8 làn xe cũng được thúc đẩy, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2026. Thành phố cũng đề xuất ưu tiên tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, dài khoảng 48 km, kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan, đầu tư hạ tầng là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường nhà ở nói riêng. Kế hoạch giải ngân vốn công dự kiến đạt 80-100% đối với các công trình trọng điểm trong 9 tháng đầu năm nay.

Với đa tầng quy hoạch và các trục kết nối mở rộng về phía Đông, Đồng Nai được định vị là cực hạ tầng của khu vực khi tập trung nhiều dự án then chốt như sân bay, cao tốc và đường vành đai. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030-2050 phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hướng tới đô thị trực thuộc trung ương, công nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh vai trò kết nối chuỗi logistics, công nghiệp, dịch vụ, Đồng Nai còn là cầu nối giữa các trung tâm sản xuất, dân cư và dịch vụ tài chính của TP HCM.

Theo chuyên gia, một trong những lợi thế của Đồng Nai là quỹ đất dồi dào và mức giá cạnh tranh hơn so với TP HCM - nơi đã bão hòa về không gian đô thị. Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan cho thấy, giá căn hộ tại Biên Hòa dao động 40-50 triệu đồng một m2, nhà thấp tầng khoảng 60-100 triệu đồng một m2. Khu vực này cũng đóng vai trò cầu nối giữa các trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ của vùng.

Trong số các dự án mới trên địa bàn, phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City do Nam Long hợp tác cùng các đối tác Nhật Bản phát triển đã được cấp phép mở bán. Trong đó, phân khu thấp tầng gồm 461 sản phẩm (biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố vườn, shophouse) diện tích 114-534 m2, thiết kế theo phong cách hiện đại chú trọng không gian xanh, thông thoáng.

Dự án nằm tại mặt tiền Hương Lộ 2, ven sông Đồng Nai, giúp kết nối nhanh đến TP HCM, sân bay Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm. Dự án hướng đến nhóm khách hàng làm việc tại sân bay và khu công nghiệp lân cận, người dân TP HCM tìm kiếm không gian sống xanh, cũng như nhà đầu tư dài hạn.

Chủ đầu tư Nam Long cung cấp chính sách hỗ trợ tài chính với các giải pháp thanh toán linh hoạt theo tiến độ bàn giao nhà 12-36 tháng. Với làn sóng hạ tầng đang tăng tốc và mặt bằng giá còn chênh lệch so với trung tâm, dự án được đánh giá nằm trong vùng hưởng lợi của chu kỳ phát triển đô thị phía Đông.

