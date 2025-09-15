Hạ tầng liên vùng mở dư địa cho bất động sản An Giang

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đường ĐT.948… tạo trục kết nối cho An Giang với các tỉnh miền Tây, góp phần thúc đẩy bất động sản khu vực.

An Giang (mới) được hình thành trên cơ sở hợp nhất An Giang và Kiên Giang, sở hữu cả dải bờ biển Tây (Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc) lẫn các cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Campuchia (Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình). Tỉnh có diện tích khoảng 9.888 km2, quy mô dân số hơn 4,95 triệu người, trở thành "cửa ngõ kép" biển -biên giới của đồng bằng sông Cửu Long.

Về hạ tầng, trục cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được xem là "xương sống" kết nối liên vùng, dài khoảng 188 km, quy mô 4 làn. Nhiều đoạn phấn đấu thông xe kỹ thuật cuối năm nay, toàn tuyến hoàn thành trước 30/6/2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027, qua đó rút ngắn thời gian, chi phí vận chuyển nông, thủy sản từ vùng thượng nguồn sông Hậu về các đầu mối logistics Cần Thơ và Sóc Trăng.

Tuyến tránh Long Xuyên và tuyến nối QL91 đã đưa vào khai thác từ 6/2024, giúp dòng xe quá cảnh không đi xuyên trung tâm, giảm ùn tắc và mở không gian phát triển ở cửa ngõ đô thị. Đây đồng thời là trục gom hàng nông, thủy sản từ các huyện bờ sông Hậu về các trung tâm bốc xếp.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sau khi được nâng cấp. Ảnh: Huy Phong

Trên hướng Bắc - Nam của vùng, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (51,5 km) vừa hoàn tất cải tạo, nâng cấp, tăng năng lực thông hành cho trục nối Cần Thơ - An Giang và liên kết với các hướng N2 về TP HCM - Đồng Nai, giúp luồng vận tải hàng hóa không phụ thuộc quốc lộ 1.

Liên kết ngang theo trục biên giới được củng cố bằng tuyến Tân Châu - Châu Đốc dài 20,96 km, kết nối với Kiên Giang và Đồng Tháp vừa hoàn thiện. Công trình giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực sản xuất ven sông Tiền - sông Hậu lên các cửa khẩu, thúc đẩy thương mại biên mậu và dịch vụ hậu cần.

Trên trục biên giới Tây Nam, dự án mở rộng ĐT.948 giai đoạn 2 đang thi công với tiến độ tích cực, song còn vướng giải phóng mặt bằng ở một số đoạn. Khi hoàn thành, ĐT.948 sẽ hỗ trợ mạng lưới kết nối từ vùng sản xuất lên các cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình, hỗ trợ giao thương và quốc phòng - an ninh.

Ngoài hệ thống đường bộ, hạ tầng cảng tàu, vùng nước cảng biển An Giang cũng được quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, khu bến Mỹ Thới là trụ cột với 3 cầu cảng tổng hợp - container (386 m), sản lượng 2,65-2,8 triệu tấn mỗi năm; khu bến Bình Long 0,25-0,30 triệu tấn mỗi năm; toàn tỉnh đạt 3-3,2 triệu tấn mỗi năm, hướng đến mô hình "cảng xanh" và kết nối đa phương thức qua các luồng Định An - sông Hậu, Trần Đề.

Trong bối cảnh mạng lưới trục dọc - ngang và hệ thống cảng được đầu tư, khu vực đô thị - dịch vụ - giáo dục quanh Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới (bờ sông Hậu) được xem như cực tăng trưởng mới, bổ sung cho cực ven biển Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc. Vị trí cửa ngõ nối Đồng Tháp và Cần Thơ qua cầu Vàm Cống giúp khu vực này đón luồng lưu chuyển dân cư, hàng hóa và doanh nghiệp theo tiến độ hạ tầng.

Theo ông, Jeong Cheol, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tổ chức Nhà nước Quốc gia (N.H.O), hạ tầng phát triển sẽ tạo cơ chế dẫn truyền sang bất động sản, thể hiện qua ba điểm. Thứ nhất, chi phí - thời gian vận chuyển giảm cải thiện sức hút của bất động sản ở các cửa ngõ, nút giao và các đoạn nối với cao tốc, do lưu lượng qua lại tăng và chuỗi dịch vụ đi kèm phát triển. Thứ hai, các khu đất phù hợp làm kho lạnh, trung tâm phân phối, bến bãi gần quốc lộ và cao tốc được hưởng lợi trực tiếp, nhất là các vị trí thuận tiện kết nối về cảng Cái Cui. Thứ ba, nhu cầu nhà ở cho lao động kỹ thuật, quản lý và dịch vụ nâng lên quanh các cụm công nghiệp - logistics, tạo lực cầu ổn định cho căn hộ, nhà liền thổ tầm trung.

"Với những khu vực nằm sát hành lang tuyến mới, yêu cầu về quy hoạch không gian, kiểm soát xây dựng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông sẽ quyết định chất lượng phát triển đô thị", đại diện N.H.O nhấn mạnh.

Khu đô thị ven sông góp phần thay đổi diện mạo Long Xuyên. Ảnh: N.H.O

Trong bối cảnh đó, khu vực Long Xuyên (nay là các phường Long Xuyên, Bình Đức và Mỹ Thới) trở thành cực đô thị - dịch vụ - giáo dục mới, bổ sung cho cực ven biển Rạch Giá. Tỉnh An Giang định vị Rạch Giá - Long Xuyên là cặp cực bờ biển - nội địa, mở rộng không gian tăng trưởng từ dịch vụ biển-du lịch sang công nghiệp chế biến-logistics sông Hậu. Kết hợp với vị trí cửa ngõ nối Đồng Tháp và Cần Thơ qua cầu Vàm Cống, khu vực này hướng tới vai trò đô thị đầu mối, đón dòng dân cư và doanh nghiệp dịch chuyển theo hạ tầng.

"Nhà ở tại các phường, xã cửa ngõ Long Xuyên, nhà phố thương mại trên trục gom, đất dịch vụ và kho vận quanh nút giao với cao tốc là các phân khúc dễ nhìn thấy cơ hội. Khi trục liên vùng từ Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ vận hành trơn tru, dòng hàng hóa, dòng người và dòng vốn sẽ cộng hưởng, tạo động lực dài hạn cho thị trường", đại diện N.H.O chia sẻ thêm.

Song Anh