Hạ tầng liên kết TP HCM tạo sức hút cho địa ốc Đồng Nai

Nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai giúp kết nối khu Đông TP HCM với Đồng Nai, góp phần mở rộng không gian đô thị, thu hút sự dịch chuyển dòng tiền

Theo kế hoạch phát triển đô thị, TP HCM dự kiến xây dựng trung tâm hành chính mới tại khu vực Thủ Thiêm trong thời gian tới. Khu vực này cũng được xem như trung tâm tài chính của TP HCM trong tương lai. Di chuyển về phía Đông, Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển hệ thống đô thị, công nghiệp và logistics quanh khu vực sân bay Long Thành.

Hai khu vực được đánh giá nhiều tiềm năng đang được liên kết với nhau bằng nhiều dự án hạ tầng liên vùng. Trong đó có các dự án cầu kết nối hai địa phương như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2).

Phối cảnh cầu Long Hưng bắt qua sông Đồng Nai. Ảnh: Britec

Khi các công trình này hoàn thành, thời gian di chuyển giữa các khu vực phía Đông TP HCM và các khu vực của Đồng Nai dự kiến được rút ngắn, góp phần tăng khả năng kết nối đô thị, các khu công nghiệp và khu vực sân bay Long Thành.

Cùng với đó, dự án Vành đai 3 TP HCM đang được thi công và dự kiến hoàn thành từng đoạn trong thời gian tới. Tuyến đường này được kỳ vọng giúp phân bổ lại lưu lượng giao thông và kết nối các đô thị trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, việc mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và nâng cấp các nút giao lớn như An Phú cũng được xem là yếu tố tăng khả năng thông thương giữa TP HCM và Đồng Nai. Khi hệ thống hạ tầng này dần hoàn thiện, khoảng cách di chuyển giữa TP HCM và Đồng Nai được rút ngắn, gia tăng tính liên kết giữa các trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trong khu vực.

Theo giới quan sát, khi hạ tầng được cải thiện, thị trường bất động sản thường có xu hướng mở rộng ra các khu vực có khả năng kết nối thuận lợi với trung tâm. Sự phát triển của hệ thống giao thông liên vùng giúp rút ngắn khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc, tạo điều kiện cho mô hình sinh sống tại các đô thị vệ tinh nhưng vẫn kết nối với trung tâm TP HCM.

Khu đô thị Izumi City nằm bên sông Đồng Nai. Ảnh: Nam Long

Trong bối cảnh đó, một số khu đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai được quan tâm nhờ nằm gần các trục giao thông liên vùng. Đơn cử như Izumi City – dự án đô thị gần 170 ha, nằm gần khu vực cầu Long Hưng và các tuyến kết nối về TP HCM. Khu vực đặt dự án cũng nằm gần sân bay quốc tế Long Thành, công trình hạ tầng trọng điểm đang được xây dựng tại Đồng Nai.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Nam Long, dự án được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp với các tiện ích như giáo dục, thương mại và dịch vụ. Cùng Nam Long phát triển dự án này là các đối tác có hơn 100 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản.

Phối cảnh phân khu Izumi Canaria của Izumi City. Ảnh: Nam Long

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc, các dự án có vị trí kết nối thuận lợi, pháp lý rõ ràng và quy hoạch đồng bộ thường được người mua và nhà đầu tư quan tâm hơn. Những khu đô thị nằm trong hành lang kết nối TP HCM - Đồng Nai được kỳ vọng sẽ đóng vai trò rõ nét trong quá trình mở rộng không gian đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hoài Phương