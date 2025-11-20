Hạ tầng kết nối thúc đẩy tăng trưởng bất động sản Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích, mở ra dư địa phát triển lớn cho thị trường Vũng Tàu và các đô thị ven biển.

Khu vực Đông Nam TP HCM ghi nhận mật độ đầu tư hạ tầng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Nổi bật là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53 km, dự kiến thông xe từ ngày 19/12 và đưa vào khai thác giai đoạn 2025–2026. Tuyến đường khi vận hành sẽ rút ngắn khoảng một nửa thời gian di chuyển giữa TP HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu, đồng thời tạo trục kết nối trực tiếp với các tuyến liên vùng.

Song song với đó, sân bay quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không quy mô nhất cả nước - đang được đẩy nhanh tiến độ để khai thác giai đoạn 1 năm 2026, công suất 25 triệu khách mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng mở rộng năng lực giao thương và thu hút khách quốc tế. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu xây dựng các tour khai thác kết nối từ sân bay đến các điểm du lịch nổi tiếng của vùng, tiêu biểu như Vũng Tàu - điểm đến với hơn 15 triệu lượt khách mỗi năm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe 19/12. Ảnh: Ánh Dương

Hệ thống hạ tầng còn được bổ sung bởi dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt nhẹ TP HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu do Sun Group đề xuất. Hai hạ tầng này đều dự kiến kéo dài đến khu vực biển Bãi Sau.

Điểm mạnh của khu vực phía Đông Nam TP HCM còn nằm ở hệ thống cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng nước sâu hàng đầu của cả nước, gắn với hành lang kinh tế Mộc Bài - TP HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu và hành lang kinh tế xuyên Á. Trong thời gian tới, Cảng biển Vũng Tàu được quy hoạch 60 bến, gần 31 km cầu cảng, vốn đầu tư hơn 81.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu hàng hóa và hành khách đến năm 2030.

Sự cộng hưởng giữa đường bộ, hàng không, đường sắt và đường biển đang tạo nên thế kết nối cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở rộng không gian phát triển cho logistics, du lịch và bất động sản.

Sân bay Long Thành tăng tốc thi công. Ảnh: Ánh Dương

Hoàn thiện hạ tầng giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng tiếp cận điểm đến, kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ. Tại khu vực ven biển Đông Nam TP HCM (Vũng Tàu cũ), du lịch được dự báo duy trì mức tăng mỗi năm,, tạo nguồn cầu dài hạn cho bất động sản, đặc biệt là sản phẩm ven biển.

Nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn 2025–2026 là thời điểm quan trọng khi cao tốc, sân bay và một loạt dự án liên vùng dự kiến hoàn thiện. Các dự án có pháp lý minh bạch và được triển khai bởi những thương hiệu lớn sẽ có ưu thế cạnh tranh rõ rệt.

Bên trong căn hộ biển tại Blanca City. Ảnh: Sun Group

Tại khu vực hưởng lợi trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nằm cách sân bay Long Thành khoảng 30 phút di chuyển, dự án Blanca City do Sun Property phát triển đang thu hút sự chú ý. Dự án có quy mô 96,6 ha, nằm bên biển Bãi Sau và tích hợp công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng gần 15 ha trong nội khu.

Phân khu cao tầng Blanca với điểm nhấn là hai tòa Blanca 6-7 được chú ý nhờ mô hình căn hộ thương mại dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống quản lý toàn cầu giúp tối ưu công suất phòng, tạo nguồn thu ổn định cho nhà đầu tư mà không yêu cầu quản lý trực tiếp.

Dòng căn hộ tại Blanca 6-7 gồm các loại diện tích từ studio đến 1-2 phòng ngủ, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore), bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ duplex). Chính sách bán hàng linh hoạt giúp người mua dễ tiếp cận mức vốn ban đầu.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Với lợi thế vận hành quốc tế, hệ tiện ích nội khu và vị trí ven biển trung tâm, hai tòa tháp Blanca 6-7 đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trên thị trường căn hộ thương mại dịch vụ và second home tại phía Nam.

