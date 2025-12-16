Hạ tầng, hệ tiện ích tạo tiềm năng cho Bcons NewSky

Dự án Bcons NewSky tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, kết nối TP HCM - Thủ Đức - TP Thủ Dầu Một (cũ) và đầu tư 79 tiện ích nội khu.

Phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương cũ) dần định hình diện mạo đô thị mới, trở thành một trong những điểm đến của nhiều gia đình trẻ ở khu Đông Bắc TP HCM. Nơi đây đầu tư đồng bộ hạ tầng, không gian sống, tiện ích, dịch vụ, thương mại và hưởng lợi từ vị trí nằm trên trục quốc lộ 13, kết nối TP HCM - Thủ Đức - phía Đông Bắc - Thủ Dầu Một.

Trong bối cảnh ấy, hôm 11/12, tập đoàn Bcons ra mắt dự án Bcons NewSky, đáp ứng xu hướng an cư vệ tinh - khi người mua ưu tiên những đô thị có thiết kế thực tế, môi trường sống đủ tiện ích và kết nối thuận tiện với TP HCM. Giới chuyên môn cho rằng nhu cầu tìm kiếm căn hộ dành cho gia đình trẻ, người đi làm tại TP HCM - Thủ Đức hay khu công nghiệp lân cận đang tăng lên, góp phần giúp khu này được thị trường quan tâm.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky. Ảnh: Bcons

Một trong những lợi thế tạo tiềm năng cho Bcons NewSky là vị trí "kép" gồm: mặt tiền quốc lộ 13 - trục giao thông xương sống ở khu Đông Bắc TP HCM; cách tuyến Metro số 2 khoảng 100 m (theo quy hoạch dự kiến). Đại diện dự án cho biết cư dân không mất nhiều thời gian di chuyển đến TP HCM, Thủ Đức, các khu công nghiệp lớn, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường quốc tế...

Chủ đầu tư chú trọng chất lượng sống khi phát triển đến 79 tiện ích nội khu gồm: công viên, hồ bơi, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em hay không gian sinh hoạt cộng đồng. Cộng hưởng hệ tiện ích ngoại khu hiện hữu dọc Quốc lộ 13, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ dịch vụ cần thiết mà không phải di chuyển xa.

Phối cảnh không gian sinh hoạt cộng đồng tại Bcons NewSky. Ảnh: Bcons

"Khi khu Đông Bắc TP HCM chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, các dự án chú trọng chất lượng sống càng được ưu tiên. Trong bức tranh đó, Bcons NewSky bổ sung nguồn cung căn hộ phù hợp nhu cầu ở thực, góp phần định hình chuẩn sống mới - nơi vị trí, kết nối và tiện ích được đặt lên hàng đầu. Hy vọng dự án sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện diện mạo ‘khu đáng sống’ mới trong những năm tới", đại diện đơn vị nói thêm.

Hiếu Châu