Hạ tầng góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị Cà Mau

Việc đầu tư các tuyến giao thông liên vùng, nâng cấp trục nội đô và chỉnh trang không gian công cộng tạo chuyển động mới cho đô thị và thị trường bất động sản Cà Mau.

Những năm gần đây, đô thị Cà Mau ghi nhận nhiều thay đổi nhờ loạt dự án hạ tầng giao thông. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tiếp tục được xác định là công trình trọng điểm, kỳ vọng rút ngắn thời gian kết nối Cà Mau với trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó mở rộng dư địa phát triển kinh tế - đô thị.

Song song đó, hệ thống giao thông trục dọc, trục ngang như quốc lộ 1A đoạn qua Cà Mau, tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, tuyến Cà Mau - Đất Mũi đang được nâng cấp, cải tạo, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối nội tỉnh và liên vùng.

Nhiều tuyến đường nội đô Cà Mau như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành được chỉnh trang vỉa hè, cảnh quan và hệ thống chiếu sáng. Ảnh: CĐT

Các tuyến đường trung tâm tỉnh Cà Mau như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Hai Bà Trưng cũng được cải tạo vỉa hè, nâng cấp thoát nước, chiếu sáng và cảnh quan. Địa phương còn tập trung chỉnh trang công viên, quảng trường và không gian ven sông, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Những thay đổi về hạ tầng và diện mạo đô thị góp phần tác động thị trường bất động sản khu vực. Theo số liệu từ Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có khoảng 27 dự án nhà ở thương mại với hơn 16.400 sản phẩm. Trong bối cảnh đô thị mở rộng và nhu cầu nâng cấp chất lượng sống gia tăng, thị trường bắt đầu ghi nhận sự chuẩn bị và tái khởi động một số dự án quy mô. Thay vì phát triển theo chiều rộng như giai đoạn trước, nhiều chủ đầu tư điều chỉnh định hướng, chú trọng hơn đến quy hoạch tổng thể, khả năng kết nối và giá trị sử dụng thực tế.

Sau giai đoạn rà soát và điều chỉnh, khu đô thị Happy Home Cà Mau tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang không gian đô thị và sắp xếp lại mặt bằng. Cấu trúc sản phẩm theo hướng ưu tiên nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng không gian sống. Thay vì phát triển phân mảnh, dự án được định hướng đồng bộ hơn về quy hoạch, hạ tầng và khả năng kết nối, hướng đến hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Khu đô thị Happy Home Cà Mau trong giai đoạn tái đầu tư và chỉnh trang. Ảnh: CĐT

Chủ đầu tư không đặt nặng số lượng hay tốc độ triển khai, mà ưu tiên chất lượng không gian sống, khả năng khai thác thực tế và tính linh hoạt của các loại hình nhà ở, thương mại.

Song song với đầu tư hạ tầng, dự án chú trọng phát triển các tiện ích phục vụ sinh hoạt và giải trí. Nổi bật là khu lõi hồ công viên trung tâm quy mô khoảng 12,5 ha, đang được chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện các không gian sinh hoạt cộng đồng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026. Nhiều hạng mục như lối dạo bộ, không gian mở cũng được triển khai, góp phần định hình diện mạo khu vực trung tâm.

Khu lõi hồ công viên trung tâm 12,5 ha tại khu đô thị Happy Home Cà Mau. Ảnh: CĐT

Bên cạnh công viên trung tâm, các hạng mục hạ tầng nội khu khác như đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cảnh quan ven trục chính và tiện ích cộng đồng cũng được triển khai theo từng giai đoạn. Theo chủ đầu tư, khi hạ tầng giao thông liên vùng tiếp tục hoàn thiện, đô thị được chỉnh trang đồng bộ và nguồn cung có sự sàng lọc về chất lượng, thị trường địa phương sẽ phát triển bền vững hơn.

Song Anh