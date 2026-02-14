Hạ tầng góp phần thu hút dân cư Đông Bắc TP HCM

Khu Đông Bắc TP HCM có hạ tầng giao thông đồng bộ, khả năng kết nối liên vùng, tiện ích đô thị sẵn có, từ đó tạo lực hút dân cư.

Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh quỹ đất khu trung tâm TP HCM ngày càng thu hẹp, mặt bằng giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, xu hướng dịch chuyển ra các khu vực cận trung tâm đang diễn ra rõ nét. Thực tế thị trường cho thấy, bất động sản không tăng giá ngẫu nhiên mà luôn gắn chặt với các trục hạ tầng được đầu tư bài bản, đặc biệt là những khu vực có khả năng kết nối trực tiếp với lõi đô thị.

Các dự án tại khu Đông Bắc có dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Bcons

Giai đoạn 2025-2030 được xem là thời kỳ tăng tốc của hạ tầng giao thông TP HCM, khi nhiều dự án lớn như đường vành đai, cao tốc liên vùng và hệ thống giao thông công cộng được triển khai đồng loạt. Trong bức tranh đó, khu Đông Bắc TP HCM nổi lên như một trong những vùng phát triển mới. Khu vực này vừa có nền tảng dân cư hiện hữu, vừa sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trong bức tranh hạ tầng ấy, quốc lộ 13 giữ vai trò như trục kết nối quan trọng trung tâm TP HCM và khu vực phía Bắc thành phố, đặc biệt là các đô thị và khu công nghiệp tại Thuận An, Thủ Dầu Một (cũ). Việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường này giúp cải thiện năng lực lưu thông, đồng thời góp phần tái cấu trúc không gian đô thị dọc theo hành lang phát triển.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga Metro số 2. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Bcons

Chuyên gia chỉ ra rằng, thực tế tại nhiều đô thị lớn cho thấy, các khu vực dọc theo những trục giao thông chính thường ghi nhận sự gia tăng giá trị khi hạ tầng dần hoàn thiện. TP HCM đang bước vào giai đoạn tương tự, với trọng tâm là các tuyến vành đai, cao tốc và giao thông công cộng, trong đó quốc lộ 13 được đánh giá là một trong những khu vực hưởng lợi nhờ hội tụ hạ tầng hiện hữu và định hướng phát triển dài hạn.

Giữa bối cảnh đó, các dự án an cư trên trục quốc lộ 13 đang thu hút sự quan tâm của thị trường, trong đó có Bcons NewSky. Dự án tọa lạc tại phường Lái Thiêu, nơi cộng đồng dân cư đã phát triển ổn định và nhu cầu an cư luôn ở mức cao.

Chủ đầu tư tập đoàn Bcons đánh giá, lợi thế của dự án nằm ở khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm TP HCM thông qua các tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời nằm gần định hướng phát triển giao thông công cộng trong tương lai. Vị trí này giúp Bcons NewSky đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của người mua ở, mở ra dư địa gia tăng giá trị theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Các dự án có tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Bcons

Khu vực xung quanh hiện hữu đầy đủ hệ thống tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các dịch vụ đô thị, tạo nền tảng sống ổn định cho cư dân mà không phải chờ đợi sự hình thành trong tương lai.

Tập đoàn Bcons cho biết thêm, trong bối cảnh TP HCM bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng mới, các dự án nằm trên trục phát triển rõ ràng gắn với nhu cầu ở thực và khả năng kết nối dài hạn, được xem là lựa chọn an toàn cho cả an cư lẫn tích lũy tài sản. Việc thị trường dịch chuyển sự quan tâm từ khu trung tâm sang các khu vực cận trung tâm có hạ tầng hoàn chỉnh, cho thấy xu hướng tìm kiếm giá trị bền vững đang ngày càng rõ nét.

Hoàng Đan