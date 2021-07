Hạ tầng giao thông thúc đẩy bất động sản Bình Dương

Bình Dương được mệnh danh là "thủ phủ" công nghiệp tại Việt Nam, dù không có cảng biển, không có sân bay, vận tải đường sông hạn chế.

Năng lực cạnh tranh của địa phương

Không có sân bay, cảng biển, vận tải đường sông bị hạn chế do các cảng sông chỉ có thể tiếp nhận tàu trọng tải không quá 2.000 tấn; nhưng cứ mỗi 3 phút, có một container rời Bình Dương để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Năm 2020, Bình Dương đánh dấu cột mốc khi lần đầu vượt TP HCM và Hà Nội trở thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Sau nhiều năm phát triển, Bình Dương trở thành một điển hình năng lực đổi mới sáng tạo. Suốt 35 năm, chính quyền đã cải cách môi trường đầu tư, tinh giản thủ tục hành chính, tạo dựng bộ máy hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, hình thành nên hệ thống khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ, giao thông kết nối và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhờ đó, môi trường kinh doanh tại Bình Dương luôn đạt thứ hạng cao. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Dương tăng 9 bậc, nằm trong nhóm "Rất tốt".

Để thúc đẩy kinh tế khu vực, Bình Dương đầu tư mở rộng hàng loạt trục giao thông như Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng; Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên; nâng cấp mở rộng quốc lộ 13; nâng cấp mở rộng đường ĐT743A, ĐT743B; đầu tư mới đường Thủ Biên - Đất Cuốc..., thỏa thuận với JICA kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên về Bình Dương và Đồng Nai.

Trên đường dẫn vào Thành phố mới Bình Dương xuất hiện nhiều dự án thu hút cư dân. Ảnh: Sora garden II

Tỉnh còn xây dựng các hầm chui, cầu vượt, các trục đường đô thị; mở rộng dòng chảy hệ thống thoát nước mưa... Việc nâng cao chất lượng môi trường sống và kinh doanh trong tương lai đã giúp Bình Dương vừa được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là một trong 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới 2020.

Lợi thế vị trí gần các trung tâm thương mại

Môi trường sống và kinh doanh tốt đã làm gia tăng dân số Bình Dương. Trong 10 năm (2009-2019), dân số Bình Dương tăng 1 triệu người, đạt hơn 2,5 triệu người. Chỉ trong 2 năm 2019-2020, Bình Dương tăng nguồn cung với hơn 45.000 căn hộ chung cư, mở rộng vùng "đất lành chim đậu".

Cư dân có thể tiếp đón khách hay gặp gỡ bạn bè ở sảnh tại Sora Garden II. Ảnh: Sora garden II

Với đặc thù quy tụ nguồn lực chuyên gia nước ngoài của hơn 30 khu công nghiệp, những khu đô thị chuẩn quốc tế tại Bình Dương trở thành những lựa chọn sinh sống hàng đầu. Đơn cử, tại khu đô thị Tokyu Garden City của nhà phát triển đô thị Nhật Bản Becamex Tokyu, hơn 80% cư dân là người nước ngoài đã tạo nên cộng đồng dân cư đa văn hóa hiện đại và sôi động.

Tokyu Garden City là khu đô thị mang đến không gian sống trong lành với các mảng xanh bao phủ khắp nơi, với các thương hiệu nhà ở chất lượng Nhật Bản như căn hộ cao cấp Midori Park The View, SORA gardens I, II, nhà phố Haruka. Cư dân được thụ hưởng các tiện ích hiện đại trong bán kính 3-5 km, như Trung tâm hành chính tỉnh, Công viên Trung tâm rộng 75 ha với hồ phun nước lớn, bệnh viện, trường đại học quốc tế, khu ẩm thực hikari với món ăn đa dạng Á Âu...

Những bông hồng sẽ nở rực rỡ tô điểm dọc lối đi ở Sora garden II. Ảnh: Sora garden II

Tiềm năng nơi đây dự báo sẽ tăng trưởng khi Thành phố mới Bình Dương đón nhận cùng lúc 2 trung tâm thương mại lớn. Thứ nhất, Becamex Tokyu công bố dự án Trung tâm thương mại Sora gardens SC quy mô hàng đầu khu vực phía Nam với sự tham gia của AEON thỏa thuận mở siêu thị bách hóa, mang đến những tiện ích tốt nhất cho cư dân. Gần đó, dự án Trung tâm Thương mại Thế giới cũng sẽ kéo theo các vận hội kinh tế mới.

"Giá trị của môi trường sống cùng pháp lý minh bạch, chất lượng Nhật Bản là những lý do tiên quyết giúp dự án Sora gardens II bán hết 80% số lượng căn hộ. Dự án đã hoàn thành sau hàng triệu giờ lao động an toàn với chuẩn mực chất lượng Nhật Bản", đại diện chủ đầu tư nói. "Cư dân sẽ an tâm hơn khi ban quản lý tòa nhà là chủ đầu tư trực tiếp vận hành, nên am hiểu và đáp ứng nhu cầu cư dân theo chuẩn mực quản lý từ Nhật Bản".

Theo đại diện chủ đầu tư, nhu cầu an cư lớn mang đến tỷ suất sinh lời cho thuê căn hộ tại Tọyu Garden City, mức bình quân 7,5%, cao hơn thị trường TP HCM khoảng 5-6%. Nằm kề 2 dự án trung tâm thương mại lớn, mức giá từ 31 triệu đồng/m2 của Sora gardens II được xem là dự án có giá bán cạnh tranh tại khu vực Thủ Dầu Một. Hiện chủ đầu tư tung ra ưu đãi hấp dẫn trong đó tặng bộ 3 máy lạnh Daikin cho khách hàng mua những căn hộ còn lại của dự án.

Hòa Bình