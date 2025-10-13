Hạ tầng, giao thông tạo đòn bẩy bất động sản Nghệ An

Chín tháng đầu năm nay, kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận bước chuyển mình với nhiều chỉ tiêu tăng cao, vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,61%, hơn cùng kỳ năm trước, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ hai tiểu vùng Bắc Trung Bộ (sau Thanh Hóa). Thu ngân sách nhà nước gần 20.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Năm ngoái, GRDP tỉnh đạt 9,01%, đứng thứ hai Bắc Trung Bộ. Trong đó, dòng vốn FDI đạt kỷ lục 1,75 tỷ USD, nổi bật là thương vụ đầu tư 200 triệu USD vào khu kinh tế Đông Nam từ Foxconn - đối tác chiến lược của Apple.