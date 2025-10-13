Hạ tầng, giao thông tạo đòn bẩy bất động sản Nghệ An

Chín tháng đầu năm nay, kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận bước chuyển mình với nhiều chỉ tiêu tăng cao, vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,61%, hơn cùng kỳ năm trước, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ hai tiểu vùng Bắc Trung Bộ (sau Thanh Hóa). Thu ngân sách nhà nước gần 20.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
Năm ngoái, GRDP tỉnh đạt 9,01%, đứng thứ hai Bắc Trung Bộ. Trong đó, dòng vốn FDI đạt kỷ lục 1,75 tỷ USD, nổi bật là thương vụ đầu tư 200 triệu USD vào khu kinh tế Đông Nam từ Foxconn - đối tác chiến lược của Apple.
Chín tháng đầu năm nay, kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận bước chuyển mình với nhiều chỉ tiêu tăng cao, vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,61%, hơn cùng kỳ năm trước, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ hai tiểu vùng Bắc Trung Bộ (sau Thanh Hóa). Thu ngân sách nhà nước gần 20.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
Năm ngoái, GRDP tỉnh đạt 9,01%, đứng thứ hai Bắc Trung Bộ. Trong đó, dòng vốn FDI đạt kỷ lục 1,75 tỷ USD, nổi bật là thương vụ đầu tư 200 triệu USD vào khu kinh tế Đông Nam từ Foxconn - đối tác chiến lược của Apple.
Các chỉ số kinh tế tăng liên tục phản ánh rõ nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong mục tiêu phục hồi, khẳng định vị thế trung tâm tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Những cao ốc san sát, đầy sức sống thu hút sóng đầu tư lớn đổ về Nghệ An.
Các chỉ số kinh tế tăng liên tục phản ánh rõ nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong mục tiêu phục hồi, khẳng định vị thế trung tâm tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Những cao ốc san sát, đầy sức sống thu hút sóng đầu tư lớn đổ về Nghệ An.
Bên cạnh đó, hạ tầng Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển chưa từng có với nhiều dự án chiến lược kết nối tỉnh với trong nước, quốc tế.
Đầu tiên, cảng hàng không quốc tế Vinh đang được cải tạo, nâng cấp, với vốn gần 1.000 tỷ đồng, do ACV đầu tư. Sau ba tháng triển khai, dự án đạt bước tiến quan trọng. Hiện sáu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chạy đua với thời gian để hoàn thành trước ngày 30/12.
Bên cạnh đó, hạ tầng Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển chưa từng có với nhiều dự án chiến lược kết nối tỉnh với trong nước, quốc tế.
Đầu tiên, cảng hàng không quốc tế Vinh đang được cải tạo, nâng cấp, với vốn gần 1.000 tỷ đồng, do ACV đầu tư. Sau ba tháng triển khai, dự án đạt bước tiến quan trọng. Hiện sáu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chạy đua với thời gian để hoàn thành trước ngày 30/12.
Về đường bộ, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Vinh - Diễn Châu thông xe từ tháng 9/2023, kết nối liên hoàn cao tốc Bắc Nam, hầm Đèo Ngang, Quốc lộ 1A. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Về đường bộ, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Vinh - Diễn Châu thông xe từ tháng 9/2023, kết nối liên hoàn cao tốc Bắc Nam, hầm Đèo Ngang, Quốc lộ 1A. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Đại lộ Vinh - Cửa Lò dài hơn 16 km vừa hoàn thành mở rộng, kết nối trung tâm Vinh với bãi biển Cửa Lò. Tuyến đường này có 12 làn xe (8 làn ôtô, 4 làn hỗn hợp), rộng nhất tỉnh. Dự án giúp cải thiện hạ tầng giao thông, đồng thời là "trục xương sống" thúc đẩy kinh tế Nghệ An theo “Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ”.
Đại lộ Vinh - Cửa Lò dài hơn 16 km vừa hoàn thành mở rộng, kết nối trung tâm Vinh với bãi biển Cửa Lò. Tuyến đường này có 12 làn xe (8 làn ôtô, 4 làn hỗn hợp), rộng nhất tỉnh. Dự án giúp cải thiện hạ tầng giao thông, đồng thời là "trục xương sống" thúc đẩy kinh tế Nghệ An theo “Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ”.
Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đoạn tiếp giáp đại đô thị Eco Central Park (của chủ đầu tư Ecopark) có chỉ giới đường đỏ đến 70 m (lớn thứ hai Nghệ An) cũng trở thành trục hạ tầng mới của thành phố Vinh (cũ) khi kết nối đường Chu Huy Mân (ven đê sông Lam) - con đường lịch sử, văn hóa tỉnh Nghệ An khoảng 10 phút lái xe.
Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đoạn tiếp giáp đại đô thị Eco Central Park (của chủ đầu tư Ecopark) có chỉ giới đường đỏ đến 70 m (lớn thứ hai Nghệ An) cũng trở thành trục hạ tầng mới của thành phố Vinh (cũ) khi kết nối đường Chu Huy Mân (ven đê sông Lam) - con đường lịch sử, văn hóa tỉnh Nghệ An khoảng 10 phút lái xe.
Gần đó, đường đê Chu Huy Mân (qua dự án Eco Central Park) được nâng cấp, mở rộng, góp phần nâng cao giá trị di sản văn hóa của tuyến đường, tăng kết nối trung tâm thành phố cũng như các phường mới với khu du lịch Cửa Lò.
Gần đó, đường đê Chu Huy Mân (qua dự án Eco Central Park) được nâng cấp, mở rộng, góp phần nâng cao giá trị di sản văn hóa của tuyến đường, tăng kết nối trung tâm thành phố cũng như các phường mới với khu du lịch Cửa Lò.
Các dự án giao thông huyết mạch như cầu Cửa Hội - nơi kết nối hai bờ sông Lam - hỗ trợ dòng chảy giao thương, du lịch, thúc đẩy nhu cầu sinh sống ven sông tăng cao. Cụ thể, công trình này rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng lưu lượng du lịch 15-20%. Dự án tạo trục du lịch liên tỉnh và thu hút đầu tư, góp phần tăng GRDP Nghệ An, Hà Tĩnh hàng năm.
Các dự án giao thông huyết mạch như cầu Cửa Hội - nơi kết nối hai bờ sông Lam - hỗ trợ dòng chảy giao thương, du lịch, thúc đẩy nhu cầu sinh sống ven sông tăng cao. Cụ thể, công trình này rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng lưu lượng du lịch 15-20%. Dự án tạo trục du lịch liên tỉnh và thu hút đầu tư, góp phần tăng GRDP Nghệ An, Hà Tĩnh hàng năm.
Ngoài loạt hạ tầng mới đang cấp tập xây dựng, nhiều công trình xã hội vừa hoàn thành góp phần thay đổi diện mạo Nghệ An. Điển hình, sân vận động Vinh có sức chứa 18.000- 20.000 chỗ ngồi được cải tạo và đưa vào vận hành, bảo đảm việc tập luyện thể thao, tổ chức thi đấu trong nước lẫn quốc tế, nâng tầm đời sống cộng đồng.
Bên cạnh đó là quảng trường Vinh - biểu tượng văn hóa của người dân xứ Nghệ, đồng thời là địa chỉ du khách trong nước lẫn quốc tế thường ghé thăm trên con đường di sản miền Trung.
Ngoài loạt hạ tầng mới đang cấp tập xây dựng, nhiều công trình xã hội vừa hoàn thành góp phần thay đổi diện mạo Nghệ An. Điển hình, sân vận động Vinh có sức chứa 18.000- 20.000 chỗ ngồi được cải tạo và đưa vào vận hành, bảo đảm việc tập luyện thể thao, tổ chức thi đấu trong nước lẫn quốc tế, nâng tầm đời sống cộng đồng.
Bên cạnh đó là quảng trường Vinh - biểu tượng văn hóa của người dân xứ Nghệ, đồng thời là địa chỉ du khách trong nước lẫn quốc tế thường ghé thăm trên con đường di sản miền Trung.
Loạt tín hiệu tích cực từ kinh tế, hạ tầng tác động mạnh đến thị trường bất động sản nơi đây. Một trong những điểm sáng là sự hội tụ của các "ông lớn" địa ốc, trong đó có Ecopark - chủ đầu tư đại đô thị Eco Central Park, top 21 công ty tư nhân đóng thuế nhiều nhất 2024.
Các tên tuổi lớn đồng loạt hiện diện vừa cho thấy tiềm năng còn bỏ ngỏ ở địa phương, vừa phản ánh dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển về Nghệ An - thị trường mới nổi, giàu nội lực, thuộc vùng định giá hấp dẫn.
Loạt tín hiệu tích cực từ kinh tế, hạ tầng tác động mạnh đến thị trường bất động sản nơi đây. Một trong những điểm sáng là sự hội tụ của các "ông lớn" địa ốc, trong đó có Ecopark - chủ đầu tư đại đô thị Eco Central Park, top 21 công ty tư nhân đóng thuế nhiều nhất 2024.
Các tên tuổi lớn đồng loạt hiện diện vừa cho thấy tiềm năng còn bỏ ngỏ ở địa phương, vừa phản ánh dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển về Nghệ An - thị trường mới nổi, giàu nội lực, thuộc vùng định giá hấp dẫn.
Các chuyên gia đánh giá giao dịch tăng mạnh, những dự án cao cấp liên tục ra mắt cho thấy giai đoạn tích lũy kéo dài của bất động sản Nghệ An dường như khép lại, nhường chỗ cho chu kỳ tăng tốc rõ hơn.
Dự báo từ năm nay, khi các dự án quy mô hoàn thiện cơ bản, thị trường sẽ bước vào trạng thái sôi động. Sự bùng nổ này càng có cơ sở khi đặt trong bối cảnh ngành địa ốc Việt bước dần hồi phục và tăng trưởng trở lại sau chu kỳ điều chỉnh kéo dài.
Các chuyên gia đánh giá giao dịch tăng mạnh, những dự án cao cấp liên tục ra mắt cho thấy giai đoạn tích lũy kéo dài của bất động sản Nghệ An dường như khép lại, nhường chỗ cho chu kỳ tăng tốc rõ hơn.
Dự báo từ năm nay, khi các dự án quy mô hoàn thiện cơ bản, thị trường sẽ bước vào trạng thái sôi động. Sự bùng nổ này càng có cơ sở khi đặt trong bối cảnh ngành địa ốc Việt bước dần hồi phục và tăng trưởng trở lại sau chu kỳ điều chỉnh kéo dài.
Đông Vệ
Ảnh: Ecopark