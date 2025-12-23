Hạ tầng giao thông phía Tây Hà Nội góp phần thu hút dân cư

Áp lực môi trường, giá nhà và hạ tầng tác động đến nhu cầu lựa chọn nơi an cư của người dân, trong đó phía Tây trở thành điểm sáng nhờ loạt dự án giao thông chiến lược.

Hà Nội là địa phương có mật độ dân số thuộc nhóm cao nhất cả nước. Quỹ đất hạn chế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh khiến giá nhà đất liên tục leo thang vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người trẻ. Bên cạnh đó, chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội nhiều khi nằm trong nhóm báo động của thế giới, đi cùng tình trạng ùn tắc giao thông và ngập úng. Những yếu tố này tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng hiện hữu, vốn đã chịu tải trong suốt nhiều năm do tốc độ gia tăng dân số nhanh.

Trong bối cảnh không gian trung tâm ngày càng hạn hẹp, Hà Nội đang đẩy nhanh loạt chính sách và giải pháp nhằm tái cấu trúc đô thị. Cuối tháng 11, thành phố công bố lộ trình triển khai vùng phát thải thấp, với kế hoạch hạn chế và tiến tới cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng theo khung giờ hoặc khu vực thí điểm trong vành đai 1 từ giữa năm 2026, sau đó mở rộng dần sang vành đai 2 và vành đai 3.

Song song với chính sách môi trường, Hà Nội tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược. Trong đó, khu vực phía Tây được xem là một trong những tâm điểm hưởng lợi rõ nét nhờ quỹ đất liền mạch, ít bị chia cắt bởi sông ngòi, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch các tuyến kết nối quy mô lớn.

Tàu chạy thuộc tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội dịp khai trương tháng 8/2024. Ảnh: Giang Huy

Hàng loạt dự án trọng điểm như metro số 5, quy hoạch metro số 3 kéo dài từ Nhổn đến Sơn Tây, cùng mạng lưới vành đai 4 và các trục hướng tâm hiện hữu như quốc lộ 32, đại lộ Tây Thăng Long 10 làn đang từng bước hoàn thiện. Khi các tuyến này đi vào vận hành, khả năng kết nối liên vùng được cải thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực phía Tây và trung tâm.

Những thay đổi về chính sách và hạ tầng đang tạo nền tảng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, đặc biệt tại các địa bàn phía Tây. Tại những khu vực giáp ranh như Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, các khu đô thị được quy hoạch bài bản, mật độ thấp, nhiều không gian xanh và tiện ích đồng bộ đang dần hình thành những chuẩn sống mới. Cùng với đó, sự phát triển của các khu công nghiệp, dịch vụ - thương mại, logistics và đô thị vệ tinh giúp mở rộng cơ hội việc làm ngay tại địa phương, giảm phụ thuộc vào việc di chuyển vào trung tâm, đồng thời tạo thêm động lực giữ chân người lao động.

Trên bản đồ bất động sản phía Tây Hà Nội, Phúc Thọ được đánh giá tương đồng với giai đoạn đàu phát triển của Đan Phượng, Hoài Đức trước đây. Theo anh Đình Nam, một nhà đầu tư lâu năm tại khu vực phía Tây, sự tăng giá tại Hoài Đức và Đan Phượng cho thấy tác động của hạ tầng.

"Hơn hai năm sau khi hưởng lợi từ thông tin metro, đại lộ Tây Thăng Long và các trục kết nối chiến lược, giá đất tại Hoài Đức đã tăng so với đầu năm 2023. Khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe trong năm 2026, nhu cầu dịch chuyển sẽ tiếp tục lan rộng sang các khu vực lân cận, trong đó Phúc Thọ được xem là điểm đến kế tiếp", anh nói.

SGO La Porta Phúc Thọ nằm tại tâm điểm giữa hai trục giao thông chiến lược của phía Tây Thủ đô. Ảnh: SGO

Trong bối cảnh này, sự xuất hiện của các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ là điều kiện đủ để hình thành những cực tăng trưởng mới. Tại Phúc Thọ, SGO La Porta Phúc Thọ nằm tại khu vực có hạ tầng ngày càng hoàn thiện, quỹ đất phát triển đô thị còn rộng và nhu cầu an cư - đầu tư tiếp tục gia tăng.

Với quy mô 4,5 ha, dự án dành khoảng 2 ha diện tích cho xây dựng, còn lại là không gian cây xanh, mặt nước, cảnh quan và các tuyến tiện ích chủ đề. Tổ hợp gồm 128 sản phẩm thấp tầng (shophouse, liền kề, biệt thự phố) cùng 2 tòa chung cư tích hợp thương mại dịch vụ, tạo nên một không gian đô thị đa chức năng, đáp ứng nhu cầu sống - kinh doanh - giải trí trong cùng một điểm đến.

SGO La Porta Phúc Thọ được đầu tư hạ tầng nội khu. Ảnh: SGO

SGO La Porta Phúc Thọ theo đuổi mô hình đô thị hiện đại, ưu tiên mật độ hợp lý, tầm nhìn thoáng bên cạnh mảng xanh hài hòa. Chuỗi tiện ích nội khu như clubhouse, công viên trung tâm, sân thể thao, quảng trường, đường dạo cảnh quan và hàng loạt không gian ngoài trời theo chủ đề... được bố trí để đáp ứng nhu cầu "all-in-one lifestyle". Cư dân có thể trải nghiệm các dịch vụ từ giải trí, thư giãn tới chăm sóc sức khỏe mà không cần di chuyển xa.

Hạ tầng nội khu dự án cũng được đầu tư với các tuyến đường rộng 13,5 đến 16,5 m, vỉa hè thương mại phù hợp kinh doanh, cảnh quan mở và tổ chức giao thông. Điều này không chỉ gia tăng giá trị sử dụng cho cư dân mà còn mở ra tiềm năng khai thác đầu tư.

(Nguồn: SGO)