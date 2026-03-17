Hạ tầng giao thông góp phần định hình diện mạo khu Đông TP HCM

Các dự án hạ tầng như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, vành đai 3… dần hoàn thiện góp phần mở rộng kết nối vùng, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị và thu hút dòng vốn.

Nút giao An Phú là một trong những công trình lớn tại cửa ngõ phía Đông, với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng. Dự án kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của. Hai nhánh hầm chui HC1-01 và HC1-02 đã được thông xe, giúp giảm áp lực giao thông khu vực. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II.

Cách đó khoảng 5 km, nút giao Mỹ Thủy - điểm kết nối trực tiếp với cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất cả nước, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ tách luồng xe tải nặng ra khỏi giao thông dân sinh, góp phần nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa và giảm xung đột giao thông cho khu dân cư xung quanh.

Hỗ trợ cho hệ thống nút giao là dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định, tuyến kết nối cảng Cát Lái với cao tốc và các khu dân cư lân cận. Khi hoàn thiện cùng hệ thống cầu vượt và hạ tầng phụ trợ, tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và tăng khả năng kết nối khu vực.

Ở quy mô liên vùng, đường vành đai 3 TP HCM đang được nâng cấp lên 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và dự kiến thông xe vào ngày 30/6. Tuyến đường sẽ kết nối 5 cao tốc hướng tâm gồm TP HCM - Trung Lương, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Chơn Thành (đang xây dựng). Công trình được kỳ vọng giảm áp lực giao thông nội đô, đồng thời mở ra các hành lang phát triển công nghiệp và logistics mới.

Bên cạnh đường bộ, khu vực phía Đông cũng tập trung nhiều tuyến đường sắt đô thị. Sau khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành, khu vực này dự kiến tiếp tục đón thêm các tuyến metro khác đến năm 2030 như Bến Thành - Thủ Thiêm (thuộc metro số 2), Thủ Thiêm - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu và tuyến kéo dài metro số 1 đến thành phố mới Bình Dương.

Trong đó, đoạn tuyến metro số 7 kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 đang được điều chỉnh hướng tuyến và vị trí một số nhà ga để tiếp cận khu trung tâm chính trị, hành chính mới của TP HCM tại phía Đông. Trong quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia, nhà ga cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cũng dự kiến đặt tại khu vực này.

Hệ thống giao thông đa tầng gồm cao tốc, vành đai và metro đang từng bước hình thành, tạo nền tảng hạ tầng cho sự phát triển đô thị tại phía Đông TP HCM. Trong bối cảnh kết nối ngày càng thuận lợi, nhiều dự án đô thị quy mô lớn hình thành như khu đô thị quốc tế The Global City. Sau khi trục đường Liên Phường thông xe, thời gian di chuyển từ khu công nghệ cao và khu vực Thảo Điền đến khu đô thị được rút ngắn.

Không chỉ sở hữu vị trí kết nối, The Global City còn có quy hoạch bài bản. Hệ tiện ích phát triển theo mô hình tích hợp giữa không gian sống, làm việc và giải trí, với nguyên tắc "15 phút đi bộ" nhằm đảm bảo các tiện ích từ thương mại, ẩm thực đến không gian văn hóa, giáo dục và y tế đều được bố trí trong bán kính tiếp cận thuận tiện. Trong cấu trúc đó, các khu căn hộ cao tầng, thấp tầng và biệt thự được quy hoạch xen kẽ cùng không gian trường học, y tế, không gian hành chính và trung tâm thương mại, tạo nên tổng thể vừa tiện nghi, vừa giàu tính kết nối và bền vững.

Bên cạnh khu đô thị quốc tế The Global City, 121 căn dinh thự hàng hiệu The Rivus cũng là điểm nhấn tại phía Đông TP HCM. Đây là một trong số ít những khu dinh thự sở hữu vị trí chiến lược khi liền kề những công trình hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời tọa lạc trên thế đất mang yếu tố phong thủy. Tương lai, khi mạng lưới giao thông hoàn thiện, khu đông được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối mới của TP HCM.

Sự đồng bộ về hạ tầng cùng các dự án như The Global City và The Rivus được Masterise Homes kỳ vọng góp phần định hình diện mạo TP HCM trong mục tiêu đến năm 2030 vào nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm thu nhập cao, hướng tới 2045 trở thành một trong 100 đô thị tốt nhất thế giới, siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

