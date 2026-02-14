Hạ tầng Gelex góp vốn làm sân bay Gia Bình

Hạ tầng Gelex - công ty con của Tập đoàn Gelex sẽ góp 20% vốn vào công ty thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thông tin này được nêu tại nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex ngày 13/2. Theo đó, Hạ tầng Gelex sẽ góp vốn theo "tỷ lệ tương đương 20% vốn điều lệ của công ty dự án".

Theo công ty con của Tập đoàn Gelex, việc này nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam, thông qua đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Cùng ngày, HĐQT Hạ tầng Gelex cũng thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng gần 2.900 tỷ đồng từ đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu cuối 2025. Trong đó, doanh nghiệp sẽ dùng 488 tỷ đồng vào công ty thực hiện dự án sân bay Gia Bình trong quý I/2026. Tại phương án cũ, họ dự kiến chi 488 tỷ để trả nợ gốc vay Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP HCM.

Hạ tầng Gelex giữ vai trò quản lý vốn trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch. Doanh nghiệp này năm ngoái thu hơn 14.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.387 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 26% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến cuối năm trên 46.800 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 35.500 tỷ đồng hồi đầu năm. Đầu tháng 2, công ty đưa 890 triệu cổ phiếu lên sàn TP HCM với mã GEL.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Tại giai đoạn 1, dự án cần vốn hơn 141.230 tỷ và trên 55.100 tỷ giai đoạn 2. Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông và đông Bắc Thủ đô.

Công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.

Masterise cũng đã lập Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng. Ông Vũ Hoàng Long là người đại diện pháp luật của công ty này.

Trước đó, ông Long từng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (PXL) - cũng là một công ty con của Gelex. Tuy nhiên, ông đã xin từ nhiệm tại PXL từ 3/2/2026 với lý do cá nhân. Trước đó, ông cũng đã làm lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không như Sasco, Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh...

Anh Tú